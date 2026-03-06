ETV Bharat / bharat

प्रथम विश्व युद्ध से IRIS Dena तक: पढ़ें, पनडुब्बी युद्ध का 'खूनी इतिहास' जिसने दहला दी दुनिया!

श्रीलंकाई तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान के आधुनिक युद्धपोत IRIS देना (IRIS Dena) को डुबो देना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नौसैनिक इतिहास के एक बेहद घातक अध्याय का पुनर्जन्म है. अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ की इस पुष्टि ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि अमेरिकी सबमरीन ने 80 साल के लंबे अंतराल के बाद किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से निशाना बनाया है.

किसी दुश्मन जहाज पर टॉरपीडो दागने वाली आखिरी अमेरिकी पनडुब्बी U.S.S. टॉर्स्क (U.S.S. Torsk) थी, जिसने 14 अगस्त 1945 को 750 टन के एक जापानी जहाज को डुबो दिया था. U-Boats (Unterwasser Boat) के नाम से जानी जाने वाली सबमरीन ने नेवी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई. पहले वर्ल्ड वॉर (1914-1918) के दौरान, इन सबमरीन की वजह से 10 मिलियन ग्रॉस टन (GRT) के जहाज डूब गए थे.

IRIS देना के डूबने और 87 ईरानी सैनिकों की मौत के बाद, एक बार फिर दुनिया की नज़रें फिर से उन सबमरीन ऑपरेशन्स पर टिक गई जिसने समुद्र की लहरों को बार-बार लाल किया. यहां इस रिपोर्ट में हम अबतक के खतरनाक पनडुब्बी युद्ध और उसके खौफनाक इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे.

भारत का युद्धपोत. (PIB)

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बी युद्ध के घटनाक्रम

05.09.1914: 5 सितंबर 1914 को स्कॉटलैंड के तट के पास एक ब्रिटिश हल्के क्रूजर (युद्धपोत) पर हमला हुआ, जिसमें 250 से अधिक नाविक मारे गए.

22.09.1914: 22 सितंबर 1914 को एक अकेली जर्मन पनडुब्बी U-9 ने तीन पुराने ब्रिटिश युद्धपोतों-'अबूकिर', 'हॉग' और 'क्रेसी' को जलमग्न कर दिया. इन जहाजों पर सवार लगभग 2,300 लोगों में से 1,400 से अधिक मारे गए. U-9 ने इन तीनों जहाजों को केवल छह टॉरपीडो का इस्तेमाल करके डुबो दिया था.

फरवरी 1915: जर्मनी ने 'अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध' शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत ब्रिटेन के आसपास के युद्ध क्षेत्र में किसी भी जहाज, यहां तक कि तटस्थ देशों के व्यापारिक जहाजों को भी बिना किसी चेतावनी के डुबो दिया जाना था.

07.05.1915: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बी हमले का सबसे कुख्यात शिकार 'कनार्ड लाइन' का जहाज लूसिटानिया बना. 7 मई 1915 को आयरलैंड के तट के पास इसका सामना जर्मन पनडुब्बी U-20 से हुआ. एक अकेले टॉरपीडो ने इस विशाल जहाज को डुबो दिया, जिसमें 100 से अधिक अमेरिकी यात्रियों की मौत हुई.

13.08.1915: एजियन सागर में जर्मन पनडुब्बी UB-14 ने ब्रिटिश सैन्य जहाज 'HMT रॉयल एडवर्ड' को डुबो दिया, जिससे 935 सैनिकों की मौत हुई.

1917: 31 जनवरी 1917 को मित्र देशों और तटस्थ जहाजों के खिलाफ फिर से 'अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध' शुरू करने की घोषणा के बाद, जर्मन यू-बोट्स (U-boats) ने अप्रैल के अंत तक 500 से अधिक जहाजों को समुद्र में समा दिया.

1918: मई 1918 में पहली जर्मन यू-बोट अमेरिकी समुद्री क्षेत्र में पहुंची और वहां उसने 13 जहाजों को डुबो दिया.

न्यूक्लियर ड्रोन से लैस रूस की सबमरीन. (AP)

सेकंड वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुए सबमरीन वॉरफेयर

जर्मनी: यू-बोट्स (जर्मन पनडुब्बियों) ने मित्र देशों के जहाजों पर कहर बरपाते हुए दुनिया भर के महासागरों में कुल 1,45,00,000 टन सामान डुबो दिया. इस कुल वजन में से लगभग 1,19,04,954 टन अकेले उत्तरी अटलांटिक महासागर में डुबोया गया था.

हालांकि, बाद में यू-बोट्स में "श्नोरचेल" लगाया गया था, जिससे वे पानी की सतह के नीचे रहते हुए भी सांस ले सकती थीं और अपनी बैटरियां चार्ज कर सकती थीं. इसने उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल बना दिया था, फिर भी जून से दिसंबर 1944 के बीच 140 पनडुब्बियां अपने ठिकानों पर वापस नहीं लौटीं.

यू-बोट कमांड को अपने सैनिकों के रूप में इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी. इसमें शामिल कुल 40,900 अधिकारियों और जवानों में से 25,870 मारे गए (लगभग 63%) और अन्य 5,338 को युद्धबंदी बना लिया गया.

ब्रिटेन: ब्रिटिश नौसेना ने अपनी कुल 75 पनडुब्बियां खो दीं, जबकि उनके अंडरवाटर बेड़े ने दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में 15,20,000 टन के व्यापारिक जहाजों और 169 युद्धपोतों को डुबो दिया.

ब्रिटिश मर्चेंट नेवी (व्यापारिक नौसेना) को बहुत भारी जनहानि उठानी पड़ी, जिसमें उन्होंने 30,248 जवान खोए. वहीं रॉयल नेवी को युद्ध के दौरान अकल्पनीय नुकसान हुआ. कुल 73,642 जवान मारे गए, जिनमें से अधिकांश उत्तरी अटलांटिक में शहीद हुए. इसके अलावा, रॉयल कैनेडियन नेवी के 1,965 जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई. इस आंकड़े में 'कोस्टल कमांड' के नुकसान को भी जोड़ना ज़रूरी है, जहां 5,866 जवान और 1,777 विमान नष्ट हुए.