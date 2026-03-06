प्रथम विश्व युद्ध से IRIS Dena तक: पढ़ें, पनडुब्बी युद्ध का 'खूनी इतिहास' जिसने दहला दी दुनिया!
ईरान के आधुनिक युद्धपोत IRIS Dena को डुबो दिया. अबतक के खतरनाक पनडुब्बी युद्ध और उसके खौफनाक इतिहास के बारे में विस्तार से पढ़िये.
Published : March 6, 2026 at 5:35 PM IST
श्रीलंकाई तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान के आधुनिक युद्धपोत IRIS देना (IRIS Dena) को डुबो देना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नौसैनिक इतिहास के एक बेहद घातक अध्याय का पुनर्जन्म है. अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ की इस पुष्टि ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि अमेरिकी सबमरीन ने 80 साल के लंबे अंतराल के बाद किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से निशाना बनाया है.
किसी दुश्मन जहाज पर टॉरपीडो दागने वाली आखिरी अमेरिकी पनडुब्बी U.S.S. टॉर्स्क (U.S.S. Torsk) थी, जिसने 14 अगस्त 1945 को 750 टन के एक जापानी जहाज को डुबो दिया था. U-Boats (Unterwasser Boat) के नाम से जानी जाने वाली सबमरीन ने नेवी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई. पहले वर्ल्ड वॉर (1914-1918) के दौरान, इन सबमरीन की वजह से 10 मिलियन ग्रॉस टन (GRT) के जहाज डूब गए थे.
IRIS देना के डूबने और 87 ईरानी सैनिकों की मौत के बाद, एक बार फिर दुनिया की नज़रें फिर से उन सबमरीन ऑपरेशन्स पर टिक गई जिसने समुद्र की लहरों को बार-बार लाल किया. यहां इस रिपोर्ट में हम अबतक के खतरनाक पनडुब्बी युद्ध और उसके खौफनाक इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे.
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बी युद्ध के घटनाक्रम
05.09.1914: 5 सितंबर 1914 को स्कॉटलैंड के तट के पास एक ब्रिटिश हल्के क्रूजर (युद्धपोत) पर हमला हुआ, जिसमें 250 से अधिक नाविक मारे गए.
22.09.1914: 22 सितंबर 1914 को एक अकेली जर्मन पनडुब्बी U-9 ने तीन पुराने ब्रिटिश युद्धपोतों-'अबूकिर', 'हॉग' और 'क्रेसी' को जलमग्न कर दिया. इन जहाजों पर सवार लगभग 2,300 लोगों में से 1,400 से अधिक मारे गए. U-9 ने इन तीनों जहाजों को केवल छह टॉरपीडो का इस्तेमाल करके डुबो दिया था.
फरवरी 1915: जर्मनी ने 'अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध' शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत ब्रिटेन के आसपास के युद्ध क्षेत्र में किसी भी जहाज, यहां तक कि तटस्थ देशों के व्यापारिक जहाजों को भी बिना किसी चेतावनी के डुबो दिया जाना था.
07.05.1915: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बी हमले का सबसे कुख्यात शिकार 'कनार्ड लाइन' का जहाज लूसिटानिया बना. 7 मई 1915 को आयरलैंड के तट के पास इसका सामना जर्मन पनडुब्बी U-20 से हुआ. एक अकेले टॉरपीडो ने इस विशाल जहाज को डुबो दिया, जिसमें 100 से अधिक अमेरिकी यात्रियों की मौत हुई.
13.08.1915: एजियन सागर में जर्मन पनडुब्बी UB-14 ने ब्रिटिश सैन्य जहाज 'HMT रॉयल एडवर्ड' को डुबो दिया, जिससे 935 सैनिकों की मौत हुई.
1917: 31 जनवरी 1917 को मित्र देशों और तटस्थ जहाजों के खिलाफ फिर से 'अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध' शुरू करने की घोषणा के बाद, जर्मन यू-बोट्स (U-boats) ने अप्रैल के अंत तक 500 से अधिक जहाजों को समुद्र में समा दिया.
1918: मई 1918 में पहली जर्मन यू-बोट अमेरिकी समुद्री क्षेत्र में पहुंची और वहां उसने 13 जहाजों को डुबो दिया.
सेकंड वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुए सबमरीन वॉरफेयर
जर्मनी: यू-बोट्स (जर्मन पनडुब्बियों) ने मित्र देशों के जहाजों पर कहर बरपाते हुए दुनिया भर के महासागरों में कुल 1,45,00,000 टन सामान डुबो दिया. इस कुल वजन में से लगभग 1,19,04,954 टन अकेले उत्तरी अटलांटिक महासागर में डुबोया गया था.
हालांकि, बाद में यू-बोट्स में "श्नोरचेल" लगाया गया था, जिससे वे पानी की सतह के नीचे रहते हुए भी सांस ले सकती थीं और अपनी बैटरियां चार्ज कर सकती थीं. इसने उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल बना दिया था, फिर भी जून से दिसंबर 1944 के बीच 140 पनडुब्बियां अपने ठिकानों पर वापस नहीं लौटीं.
यू-बोट कमांड को अपने सैनिकों के रूप में इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी. इसमें शामिल कुल 40,900 अधिकारियों और जवानों में से 25,870 मारे गए (लगभग 63%) और अन्य 5,338 को युद्धबंदी बना लिया गया.
ब्रिटेन: ब्रिटिश नौसेना ने अपनी कुल 75 पनडुब्बियां खो दीं, जबकि उनके अंडरवाटर बेड़े ने दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में 15,20,000 टन के व्यापारिक जहाजों और 169 युद्धपोतों को डुबो दिया.
ब्रिटिश मर्चेंट नेवी (व्यापारिक नौसेना) को बहुत भारी जनहानि उठानी पड़ी, जिसमें उन्होंने 30,248 जवान खोए. वहीं रॉयल नेवी को युद्ध के दौरान अकल्पनीय नुकसान हुआ. कुल 73,642 जवान मारे गए, जिनमें से अधिकांश उत्तरी अटलांटिक में शहीद हुए. इसके अलावा, रॉयल कैनेडियन नेवी के 1,965 जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई. इस आंकड़े में 'कोस्टल कमांड' के नुकसान को भी जोड़ना ज़रूरी है, जहां 5,866 जवान और 1,777 विमान नष्ट हुए.
अमेरिका: पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जब अमेरिकी पनडुब्बी बेड़ा युद्ध में उतरा, तब उसके पास 111 पनडुब्बियां सेवा में थीं. इनमें से 51 प्रशांत महासागर में तैनात थीं (29 मनीला में और 22 पर्ल हार्बर में), जबकि 73 अन्य पनडुब्बियों का निर्माण कार्य चल रहा था.
प्रशांत क्षेत्र में मित्र देशों की पनडुब्बियों ने जापानी व्यापारिक जहाजी बेड़े को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था. इसमें ब्रिटिश और डच पनडुब्बियों का भी बड़ा योगदान था. प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय ब्रिटिश पनडुब्बियों ने 65,000 टन के 29 जहाजों को, जबकि डच पनडुब्बियों ने 42,000 टन के 10 जहाजों को डुबोया.
हालांकि, अमेरिकी पनडुब्बी शाखा ने दावा किया कि उसने लगभग 4,000 जहाजों को नष्ट कर जापान के 1 करोड़ टन के समुद्री मालवाहक जहाजों को समुद्र में समा दिया.
जापान: जापान ने युद्ध की शुरुआत 63 चालू पनडुब्बियों के साथ की थी, जिनमें 48 'I क्लास' (बड़ी पनडुब्बियां) और 15 छोटी 'RO क्लास' पनडुब्बियां शामिल थीं. इसके अलावा 29 अन्य पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा था, जो उस समय तक पूरी नहीं हुई थीं.
पूरे युद्ध के दौरान कुल 126 पनडुब्बियां बनाई गईं, जिनमें से आत्मसमर्पण के समय केवल 56 ही बची थीं. इनमें से भी अधिकांश रखरखाव की कमी या समुद्र में हुई क्षति के कारण चलने की स्थिति में नहीं थीं.
प्रशांत युद्ध (Pacific War) के दौरान जापान ने अपनी 127 पनडुब्बियां (छोटी पनडुब्बियों को छोड़कर) खो दीं. इनमें से 70 जहाजों के हमले में, 19 दुश्मन की पनडुब्बियों द्वारा, 18 हवाई हमलों में और बाकी अन्य कारणों से नष्ट हुईं.
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बियों द्वारा किए गए सबसे बड़े हमले
30.01.1945: बाल्टिक सागर में सोवियत पनडुब्बी S-13 ने जर्मन परिवहन जहाज 'विल्हेम गस्टलोफ' को डुबो दिया. यह इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदी थी. लगभग 9,000-10,000 शरणार्थियों और सैन्य कर्मियों से लदा यह जहाज एक घंटे से भी कम समय में डूब गया, जिसमें 9,343 लोगों की मौत हुई.
16.04.1945: बाल्टिक सागर में ही एक सोवियत पनडुब्बी ने जर्मन जहाज MV Goya को टॉरपीडो मारकर डुबो दिया. जर्मनी इस जहाज का उपयोग नागरिक शरणार्थियों और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए कर रहा था. अनुमान है कि इसमें 7,000 तक लोगों की जान गई.
18.09.1944: ब्रिटिश पनडुब्बी H.M.S. Tradewind ने जापानी परिवहन जहाज 'जुन्यो मारू' को टॉरपीडो से निशाना बनाया, जिससे 5,620 लोगों की मौत हुई.
29.06.1944: अमेरिकी पनडुब्बी USS Sturgeon ने जापानी सैन्य जहाज 'तोयामा मारू' (Toyama Maru) को डुबो दिया, जिसमें 5,400 लोग मारे गए.
10.02.1945: अमेरिकी पनडुब्बी USS Rasher ने जापानी सैन्य जहाज 'र्युसेई मारू' (Ryusei Maru) को समुद्र में समा दिया, जिससे 4,998 लोगों की जान गई.
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनडुब्बी हमलों की प्रमुख घटनाएं
09.12.1971: भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS खुकरी एक फ्रिगेट था. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान, यह पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा दागे गए तीन टॉरपीडो का शिकार हो गया. दीव के तट से 40 समुद्री मील दूर डूबे इस जहाज के साथ 18 अधिकारियों और 176 नाविकों ने जल समाधि ले ली.
02.05.1982: ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी ने दक्षिण अटलांटिक में अर्जेंटीना के इकलौते क्रूजर 'जनरल बेलग्रानो' (General Belgrano) को डुबो दिया. हमले के कारण जहाज को इतनी गंभीर क्षति पहुंची कि वह डूब गया, जिससे चालक दल के 323 अर्जेंटीनाई नागरिक मारे गए.
26.03.2010: दक्षिण कोरियाई युद्धपोत ROKS चेओनान पर उत्तर कोरियाई पनडुब्बी ने अचानक टॉरपीडो हमला किया. इस हमले के परिणामस्वरूप जहाज डूब गया और चालक दल के 46 सदस्यों की मौत हो गई.
