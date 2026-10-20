मुंबई में मिले डॉ. एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, द्विपक्षीय संबंधों पर गहन मंथन
मुंबई में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई, राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे.
Published : October 20, 2026 at 4:35 PM IST
मुंबई: भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार को अपनी दूसरी आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे. इस महत्वपूर्ण दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना और दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है.
मुंबई पहुंचने पर मार्को रुबियो, उनकी पत्नी जेनेट डौस्डेबेस रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का भव्य स्वागत किया गया. हवाई अड्डे से अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला सीधे मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी अगवानी की और गर्मजोशी से स्वागत किया.
गेटवे ऑफ इंडिया पर स्वागत और आर्थिक साझेदारी पर जोर
गेटवे ऑफ इंडिया पर मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को धन्यवाद. महाराष्ट्र में 500 से अधिक अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं. हमारे बीच गहरे निवेश संबंध हैं. हम इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए व्यापार का विस्तार करने, निवेश आकर्षित करने और अपने लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए तत्पर हैं."
ताज मेमोरियल पर आतंकी पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि
अपने तय कार्यक्रम के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दोपहर 3:40 बजे मुंबई के प्रसिद्ध होटल ताजमहल पैलेस पहुंचे. वहां उन्होंने एक गंभीर और गरिमामय समारोह में हिस्सा लिया. रुबियो ने होटल के भीतर बने 'ताज मेमोरियल' पर माल्यार्पण कर आतंकवाद के शिकार हुए मासूम पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके तुरंत बाद, इसी ऐतिहासिक वेन्यू पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई.
व्यापार समझौते पर बड़ी सफलता की उम्मीद
इस यात्रा की सबसे बड़ी खबर दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार समझौता है. उज्बेकिस्तान के समरकंद में पत्रकारों से बात करते हुए मार्को रुबियो ने खुद इसके संकेत दिए थे. उन्होंने कहा था, "हम इस समय भारत के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं."
रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की ऊर्जा जरूरतों का भी पुरजोर समर्थन किया. उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने या टैरिफ तय करते समय वाशिंगटन को भारत की तेल संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भारत अमेरिका का एक बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी और साझेदार है.
विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी संसदीय दल से की चर्चा
अमेरिकी विदेश मंत्री के आगमन से पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मुंबई में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के आदान-प्रदान पर गंभीर चर्चा हुई.
जयशंकर ने एक्स (X) पर लिखा, "मुंबई में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर बेहद खुशी हुई. भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सकारात्मक रुचि की मैं सराहना करता हूँ. हमने भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर बात की है."
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: EAM Dr S Jaishankar meets US Secretary of State, Marco Rubio. US Ambassador Sergio Gor and Foreign Secretary Vikram Misri were also present. https://t.co/WfcyEtKmqp— ANI (@ANI) October 20, 2026
आगे का कार्यक्रम: जियो सेंटर और गुजरात दौरा
मंगलवार शाम को मार्को रुबियो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले भव्य 'फ्रीडम 250 रिसेप्शन' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके बाद, बुधवार को वह गुजरात के जामनगर के लिए रवाना होंगे, जो भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा एनर्जी हब माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि रुबियो की इस यात्रा से रक्षा, तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.
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