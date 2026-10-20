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मुंबई में मिले डॉ. एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, द्विपक्षीय संबंधों पर गहन मंथन

डॉ. एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ( ani )

मुंबई: भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार को अपनी दूसरी आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे. इस महत्वपूर्ण दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना और दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है.

मुंबई पहुंचने पर मार्को रुबियो, उनकी पत्नी जेनेट डौस्डेबेस रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का भव्य स्वागत किया गया. हवाई अड्डे से अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला सीधे मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी अगवानी की और गर्मजोशी से स्वागत किया.

गेटवे ऑफ इंडिया पर स्वागत और आर्थिक साझेदारी पर जोर

गेटवे ऑफ इंडिया पर मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को धन्यवाद. महाराष्ट्र में 500 से अधिक अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं. हमारे बीच गहरे निवेश संबंध हैं. हम इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए व्यापार का विस्तार करने, निवेश आकर्षित करने और अपने लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए तत्पर हैं." ताज मेमोरियल पर आतंकी पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

अपने तय कार्यक्रम के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दोपहर 3:40 बजे मुंबई के प्रसिद्ध होटल ताजमहल पैलेस पहुंचे. वहां उन्होंने एक गंभीर और गरिमामय समारोह में हिस्सा लिया. रुबियो ने होटल के भीतर बने 'ताज मेमोरियल' पर माल्यार्पण कर आतंकवाद के शिकार हुए मासूम पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके तुरंत बाद, इसी ऐतिहासिक वेन्यू पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई. व्यापार समझौते पर बड़ी सफलता की उम्मीद

इस यात्रा की सबसे बड़ी खबर दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार समझौता है. उज्बेकिस्तान के समरकंद में पत्रकारों से बात करते हुए मार्को रुबियो ने खुद इसके संकेत दिए थे. उन्होंने कहा था, "हम इस समय भारत के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं."