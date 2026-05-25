Marco Rubio Jaipur Visit : आमेर फोर्ट का भ्रमण, कैंडल जलाकर तारे...लाइव देखकर आश्चर्यचकित हुए मार्को रूबियो
अमेरिकी विदेश मंत्री ने परिवार के साथ आमेर फोर्ट का किया भ्रमण. आमेर महल में दिखी राजस्थान की सांस्कृतिक झलक...
Published : May 25, 2026 at 5:53 PM IST
जयपुर: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को परिवार के साथ जयपुर पहुंचे. मार्को रूबियो परिवार और प्रतिनिधिमंडल के साथ विश्व प्रसिद्ध आमेर महल पहुंचे, जहां पर उनका राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया. मार्को रूबियो के साथ उनकी पत्नी जीनेट डी. रूबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे.
आमेर महल में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने मार्को रूबियो और उनकी पत्नी को आमेर महल के इतिहास के बारे में जानकारियां दी. इस विजिट के दौरान पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र सिंह शेखावत, आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक समेत पर्यटन और पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. उनके इस दौरे को भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
अमेरिकी विदेश मंत्री विशेष विमान से आगरा से जयपुर पहुंचे. जयपुर पहुंचने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधे आमेर महल के लिए रवाना हुआ. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आमेर पहुंचने पर रूबियो का पारंपरिक स्वागत किया गया. जयपुर में जलेब चौक और चांदपोल गेट पर नौबत बजाकर उनका अभिनंदन किया गया, जो राजस्थान की शाही परंपरा का प्रतीक है. इस दौरान पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे.
35 मिनट में पूरी की विजिट : आमेर महल में प्रस्तावित करीब सवा घंटे के प्रवास को गर्मी और तेज तापमान के बीच 35 मिनट में पूरा किया गया. इस दौरान मार्को रूबियो और उनके प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रू-ब-रू कराया गया. दोनों ने गणेश पोल, दीवान-ए-आम और शीश महल का दीदार किया. गाइड मदन सिंह राजपुरा और महेश शर्मा ने उन्हें महल के इतिहास, स्थापत्य और महत्व की जानकारी दी.
#WATCH | Rajasthan: US Secretary of State, Marco Rubio, along with his wife, Jeanette D. Rubio, visits Amber Fort in Jaipur— ANI (@ANI) May 25, 2026
US Ambassador to India Sergio Gor is also present. pic.twitter.com/w3tsf4BBa1
दीवान-ए-आम और शीश महल में लोक कलाकारों द्वारा रावण हत्था, कालबेलिया, घूमर और कच्ची घोड़ी जैसी पारंपरिक लोक कलाओं की प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने विदेशी मेहमानों को खासा प्रभावित किया.
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इससे पहले आमेर महल पहुंचने पर हाथी स्टैंड से रूबियो और उनका प्रतिनिधिमंडल ई-व्हीकल के माध्यम से महल परिसर में भ्रमण के लिए रवाना हुआ. इस दौरान उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत, पुरातत्व निदेशक पंकज धरेंद्र, एसडीएम आमेर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की निगरानी की.
रूबियो अपने निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट पहले ही आमेर पहुंच गए थे, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन पहले से ही पूरी तरह सतर्क नजर आया. रामनिवास बाग से लेकर आमेर महल तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया.
वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विश्व प्रसिद्ध आमेर फोर्ट का भ्रमण किया. यहां के इतिहास के साथ आमेर महल की सुंदरता को देखकर उन्होंने आमेर महल की सुंदरता और यहां के राजाओं की भी तारीफ की.
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जब अमेरिकी विदेश मंत्री को बताया कि शीश महल में कैंडल जलाकर तारे दिखाई जाते हैं, जिसको लाइव देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुए. उन्होंने आमेर महल के अंदर मार्बल की कारीगरी को लेकर तारीफ की. आमेर महल के दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, आमेर की सुरक्षा दीवार और आमेर का पूरा नजारा देखकर जमकर तारीफ की. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आमेर के राजाओं की तारीफ करते हुए कहा कि आमेर महल बहुत ही खूबसूरत है.
इस हाई प्रोफाइल दौरे के दौरान जयपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र बन गया है. आमेर महल की भव्यता और राजस्थान की पारंपरिक मेहमाननवाजी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पर गहरी छाप छोड़ी है. यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.