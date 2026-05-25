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Marco Rubio Jaipur Visit : आमेर फोर्ट का भ्रमण, कैंडल जलाकर तारे...लाइव देखकर आश्चर्यचकित हुए मार्को रूबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री का जयपुर दौरा.... ( Source : Amber Fort Administration )