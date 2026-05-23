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अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो पीएम मोदी से मिले, व्हाइट हाउस आने का दिया निमंत्रण

अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो पीएम मोदी से मिले ( X@narendramodi )

नई दिल्ली : अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने देश का दृष्टिकोण साझा किया. प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों का संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकाले जाने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री मोदी ने मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद कहा, "अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का स्वागत करके प्रसन्नता हुई. उन्होंने कहा कि हमने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में सतत प्रगति पर चर्चा की. साथ ही हमने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की." पीएम मोदी ने कहा, "भारत और अमेरिका वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे." वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है. गोर ने कहा, "सुरक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अमेरिका-भारत सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर हमारी सार्थक चर्चा हुई." रविवार को, रुबियो जयशंकर के साथ दो-तरफा बातचीत करेंगे और अमेरिकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे. रूबियो सोमवार को आगरा और जयपुर जाएंगे और मंगलवार सुबह क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए दिल्ली लौटेंगे.