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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का जामनगर दौरा खत्म, अनंत अंबानी खुद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए

गुजरात के जामनगर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बातचीत करते हुए ( ETV Bharat )

जामनगर: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की गुजरात के जामनगर की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई. यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणामों वाली साबित हुई. यह दौरा न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक और राजनयिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा.

चूंकि किसी भी देश के विदेश मंत्री की जामनगर की यह पहली यात्रा थी, इसलिए स्थानीय प्रशासन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके लिए विशेष तैयारियां की थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.