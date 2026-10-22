अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का जामनगर दौरा खत्म, अनंत अंबानी खुद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए
मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी मार्को रुबियो को छोड़ने के लिए खुद जामनगर हवाई अड्डे तक गए.
Published : October 22, 2026 at 8:52 AM IST
जामनगर: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की गुजरात के जामनगर की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई. यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणामों वाली साबित हुई. यह दौरा न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक और राजनयिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा.
चूंकि किसी भी देश के विदेश मंत्री की जामनगर की यह पहली यात्रा थी, इसलिए स्थानीय प्रशासन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके लिए विशेष तैयारियां की थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
Honored to join @SecRubio at @RIL_Updates Jamnagar facilities. Over the past year, India’s imports of U.S. LPG have surged from under 10% to 67%, making the United States India’s largest LPG supplier. Reliance’s planned investment in the first new U.S. oil refinery in 50 years is another major opportunity to expand American energy production and create jobs.— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) October 21, 2026
इस दौरे के दौरान मार्को रुबियो ने रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी सिस्टम को समझा. ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. इस रिफाइनरी परिसर में अमेरिकी विदेश मंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. खबरों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका के टेक्सास में स्थित एक तेल रिफाइनरी में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है.
इस दौरे को इस बड़े निवेश को मजबूत करने और ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. यह दौरा ऊर्जा सुरक्षा और भारत तथा अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहा.
दौरे के समापन पर रिलायंस परिवार ने अमेरिकी विदेश मंत्री को विदा करते समय विशेष आत्मीयता और गर्मजोशी दिखाई. मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी, मार्को रुबियो को छोड़ने के लिए खुद जामनगर हवाई अड्डे तक गए. खास बात यह रही कि मेहमान को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए कार खुद अनंत अंबानी ने चलाई, जो उनके गहरे सम्मान भाव को दर्शाता है.
गौरतलब है कि जामनगर आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मुंबई में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की. कुल मिलाकर जामनगर का यह दौरा भविष्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश, 'टेक्सास प्रोजेक्ट' की रूपरेखा और भारत-अमेरिका ऊर्जा सहयोग के लिए एक मजबूत आधार साबित हुआ. इस दौरे में वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू करने की क्षमता को दर्शाता है.