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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे, पीएम मोदी संग करेंगे मुलाकात

मार्को रुबियो ने भारत आने से पहले तेल को लेकर बड़ा बयान दिया. इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

MARCO RUBIO INDIA VISITS
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 8:01 AM IST

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कोलकाता: अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो आज शनिवार को भारत के अपने चार दिन के राजनयिक दौरे पर कोलकाता पहुंचे. बता दें, कोलकाता उनके दौरे का पहला पड़ाव है, जिसका काफी राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है.

जानकारी के मुताबिक अब से करीब 14 साल पहले अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आखिरी बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया था. इस तरह से मार्को रुबियो के आने से 14 साल का अतंराल समाप्त हुआ है. यह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने के कुछ ही हफ्ते बाद हुआ.

भारत में अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सेक्रेटरी मार्को रुबियो कोलकाता पहुंच गए हैं. यह उनका भारत का पहला दौरा है. आज बाद में, हम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, QUAD, और कई दूसरे मामलों पर अगले कुछ दिनों में बात होगी और आगे बढ़ा जाएगा!. रुबियो हिलेरी क्लिंटन के मई 2012 में कोलकाता आने के बाद कोलकाता आने वाले पहले अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए हैं.

हालांकि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अभी तक रुबियो का कोलकाता दौरे के प्लान को साझा नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी कॉन्सुलेट के सूत्रों ने बताया कि वह सेंट्रल कोलकाता में सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हेडक्वार्टर मदर हाउस जा सकते हैं. रुबियो का भारत का दौरा 23 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें आगरा, जयपुर और नई दिल्ली भी शामिल हैं. इसे भारत के साथ उनकी तय एनर्जी बातचीत और क्वाड देशों के मंत्रियों के साथ मीटिंग के लिए डिप्लोमैटिक रूप से अहम माना जा रहा है.

भारत दौरे पर आने से पहले रुबियो ने मियामी में संवाददाताओं से कहा कि भारत चाहे जितना तेल खरीद सकता है. हम देने को तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम अमेरिकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऐतिहासिक लेवल पर हैं. वहीं, होर्मुज स्ट्रैट बंद होने से एनर्जी की ऊंची कीमतों से भारत पर पड़ने वाले असर के बारे में एक सवाल के जवाब में, रुबियो ने भारत को एक 'महान पार्टनर' बताया और कहा कि वह क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

बता दें, क्वाड मीटिंग 26 मई को होनी है, और इसमें रुबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु शामिल होंगे, और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता करेंगे.

पढ़ें: भारत जितना तेल लेना चाहे, हम देने को तैयार हैं, भारत दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान

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