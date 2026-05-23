अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे, पीएम मोदी संग करेंगे मुलाकात
मार्को रुबियो ने भारत आने से पहले तेल को लेकर बड़ा बयान दिया. इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.
Published : May 23, 2026 at 8:01 AM IST
कोलकाता: अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो आज शनिवार को भारत के अपने चार दिन के राजनयिक दौरे पर कोलकाता पहुंचे. बता दें, कोलकाता उनके दौरे का पहला पड़ाव है, जिसका काफी राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है.
जानकारी के मुताबिक अब से करीब 14 साल पहले अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आखिरी बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया था. इस तरह से मार्को रुबियो के आने से 14 साल का अतंराल समाप्त हुआ है. यह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने के कुछ ही हफ्ते बाद हुआ.
#WATCH | West Bengal: US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning.— ANI (@ANI) May 23, 2026
(Video: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/NQGH1SwD81
भारत में अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सेक्रेटरी मार्को रुबियो कोलकाता पहुंच गए हैं. यह उनका भारत का पहला दौरा है. आज बाद में, हम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, QUAD, और कई दूसरे मामलों पर अगले कुछ दिनों में बात होगी और आगे बढ़ा जाएगा!. रुबियो हिलेरी क्लिंटन के मई 2012 में कोलकाता आने के बाद कोलकाता आने वाले पहले अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए हैं.
हालांकि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अभी तक रुबियो का कोलकाता दौरे के प्लान को साझा नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी कॉन्सुलेट के सूत्रों ने बताया कि वह सेंट्रल कोलकाता में सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हेडक्वार्टर मदर हाउस जा सकते हैं. रुबियो का भारत का दौरा 23 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें आगरा, जयपुर और नई दिल्ली भी शामिल हैं. इसे भारत के साथ उनकी तय एनर्जी बातचीत और क्वाड देशों के मंत्रियों के साथ मीटिंग के लिए डिप्लोमैटिक रूप से अहम माना जा रहा है.
#WATCH | West Bengal: US Secretary of State Marco Rubio arrives at the Mother Teresa House Of The Missionaries of Charity in Kolkata. pic.twitter.com/cFxBQ1AUCC— ANI (@ANI) May 23, 2026
भारत दौरे पर आने से पहले रुबियो ने मियामी में संवाददाताओं से कहा कि भारत चाहे जितना तेल खरीद सकता है. हम देने को तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम अमेरिकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऐतिहासिक लेवल पर हैं. वहीं, होर्मुज स्ट्रैट बंद होने से एनर्जी की ऊंची कीमतों से भारत पर पड़ने वाले असर के बारे में एक सवाल के जवाब में, रुबियो ने भारत को एक 'महान पार्टनर' बताया और कहा कि वह क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं.
U.S. Ambassador to India, Sergio Gor tweets, " honored to welcome my friend secretary marco rubio to india! we have an ambitious agenda ahead, including the quad foreign ministers meeting, focused on advancing us president's vision for an even stronger u.s.-india partnership.… pic.twitter.com/CN6dV10AJx— ANI (@ANI) May 23, 2026
बता दें, क्वाड मीटिंग 26 मई को होनी है, और इसमें रुबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु शामिल होंगे, और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता करेंगे.
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