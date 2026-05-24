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ईरान-अमेरिका युद्ध पर आ सकती है राहत वाली खबर, ट्रंप खुद करेंगे बड़ा ऐलान! अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिए बड़े संकेत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार, 24 मई, 2026 को नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. ( IANS/X/@USAmbIndia )

नई दिल्लीः अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को संकेत दिया कि ईरान से जुड़े मौजूदा राजनयिक प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक समझौते को लेकर जल्दी ही कोई घोषणा हो सकती है. रुबियो ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर कोई भी संभावित सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान चर्चा के तहत प्रस्तावित ढांचे को स्वीकार करे और उसका पालन करे. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए, रुबियो ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर आगे की घोषणाएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की जा सकती हैं.

रुबियो ने कहा, "हमारा मानना है कि हमने एक ऐसी रूपरेखा पर कुछ प्रगति की है, जो अगर काम कर गई, तो हमें वह परिणाम दे सकती है." उन्होंने आगे कहा, "यह कहना काफी होगा कि कुछ प्रगति हुई है, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, हालांकि यह अंतिम प्रगति नहीं है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी भी समझौते के लिए "ईरान की पूरी स्वीकृति और फिर उसका पालन" आवश्यक होगा.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है. ईरान अभी जो कर रहा है, वह मूल रूप से एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का उपयोग करने वाले व्यापारिक जहाजों को नष्ट करने की धमकी देना है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून की किसी भी परिभाषा के तहत अवैध है."

खाड़ी देशों के साथ चल रहे राजनयिक तालमेल पर जोर देते हुए रुबियो ने कहा कि हालिया प्रयासों का मुख्य फोकस इस रणनीतिक जलमार्ग से सुरक्षित और मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना रहा है. उन्होंने कहा, "पिछले 48 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के हमारे सहयोगियों के साथ एक रूपरेखा पर कुछ प्रगति हुई है. अगर यह प्रयास सफल रहा, तो अंततः होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला रहेगा और मेरा मतलब बिना किसी टैक्स (टोल) के पूरी तरह खुले जलमार्ग से है."