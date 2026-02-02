ETV Bharat / bharat

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को घटाकर 18% किया, मोदी-ट्रंप की बातचीत में बनी सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( X/ @USAmbIndia )

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की. इसके बाद ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की. ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह (अमेरिकी समय) भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना सम्मान की बात थी. वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने सहित कई मुद्दों पर बात की. वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से बहुत कुछ खरीदने पर सहमत हुए. इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर सप्ताह हजारों लोग मर रहे हैं! ट्रंप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण, और उनके अनुरोध के अनुसार, तुरंत प्रभाव से, हम अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत अमेरिका कम पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariff) लगाएगा और इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा. वे (भारत) इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य तक कम करने के लिए आगे बढ़ेंगे. ट्रंप ने आगे लिखा,प्रधानमंत्री ने अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और कई अन्य उत्पादों के $500 बिलियन डॉलर से अधिक के अलावा, उच्च स्तर पर "अमेरिकी खरीद" के लिए भी प्रतिबद्धता जताई. भारत के साथ हमारे अद्भुत रिश्ते आगे चलकर और भी मजबूत होंगे.