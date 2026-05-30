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राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप आज आएंगी आगरा, ताज का करेंगी दीदार

ताज का दीदार करेंगी यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप. ( ईटीवी भारत )

अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी टिफनी ट्रंप की ताजमहल विजिट को लेकर शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है.

प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो शनिवार सुबह करीब 10 बजे विशेष वायुयान से टिफनी ट्रंप और उनका परिवार भी आगरा आ रहा है. जो विशेष वायुयान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगी. एयरपोर्ट से वीवीआईपी रोड से कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल के पूर्वी गेट पर स्थित एक सात सितारा होटल पहुंचेंगी. जहां पर रात्रि प्रवास करेंगी.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने परिवार संग आगरा घूमने आ रही हैं. टिफनी ट्रंप की सुरक्षा को लेकर आगरा में कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.

सुरक्षा को लेकर अमेरिकी एडवांस टीम, आगरा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है. आगरा में टिफनी ट्रंप और उनके परिवार के साथ आने से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.

आगरा: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप शनिवार को आगरा आ रही हैं. जो शनिवार शाम या रविवार सुबह ताजमहल का दीदार करेंगी. टिफनी ट्रंप की ताजमहल विजिट को लेकर अमेरिकी एडवांस टीम आगरा में डेरा डाले हैं.

आज शाम टिफनी ट्रंप भी घूम सकती हैं ताज

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगरा विजिट बेहद गोपनीय रखी गई है. इसलिए, अमेरिकी एडवांस टीम कई दिन से आगरा में डेरा डाले हैं. इसके साथ ही आगरा के पुलिस अधिकारी भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं. वैसे टिफनी ट्रंप रविवार को सूर्योदय में ताजमहल का दीदार करेंगी. मगर, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार को सूर्यास्त के समय भी टिफनी ट्रंप और उनका परिवार ताजमहल घूम सकता है. टिफनी ट्रंप और उनका परिवार कब ताजमहल का दीदार करेगा. ये जानकारी भी सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद गोपनीय रखी है.

मुख्यालय से नहीं मिला कोई वीवीआईपी विजिट का आदेश

अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा एस कुमार ने बताया कि अभी मुख्यालय से किसी तरह का कोई आदेश वीवीआईपी विजिट का नहीं मिला है. वैसे भी किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के आने पर ही ताजमहल को उनकी विजिट के दौरान आम सैलानियों को बंद किया जाता है. इसके साथ ही मुख्यालय के आदेश पर भी आम सैलानियों के लिए ताजमहल बंद कर दिया जाता है.

25 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने देखा था ताज

बता दें कि 25 मई 2026 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ ताजमहल का दीदार किया था. अमेरिकी विदेश मंत्री की सुरक्षा को लेकर एएसआई मुख्यालय ने ताज का दीदार करने जाने से कुछ मिनट पहले ही ताजमहल के दोनों गेटों को उनकी विजिट के दौरान बंद करा दिया था. जिससे करीब दो घंटे तक पर्यटकों को चिलाचिलाती धूप में परेशान होना पड़ा था. अब अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और उनका परिवार ताजमहल का दीदार करने आ रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी रखी ही जाएगी.

6 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था ताज

बता दें कि 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इंवाका, दामाद संग आगरा आए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलानिया के साथ ताजमहल का दीदार किया था. करीब 45 मिनट तक ट्रंप और मेलानिया ताजमहल देखा था. उन्होंने ताज परिसर में वॉक किया था.

इस दौरान टूरिस्ट गाइड नितिन सिंह ने बताया कि ट्रंप और उनकी पत्नी ने ताजमहल विजिट कराई. ट्रंप और मेलानिया ने ताजमहल का इतिहास, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, शाहजहां की मौत, मुगल बादशाहों के बारे में तमाम सवाल पूछे थे. ताजमहल की पच्चीकारी और उसकी खूबसूरती के बारे में भी पूछा था. इस दौरान दोनों बेहद खुश नजर आए थे.