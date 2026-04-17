डोनाल्ड ट्रंप ने तरणजीत सिंह संधू को दी बधाई, दिल्ली के नए एलजी के रूप में संधू की पारी को सराहा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली का एलजी नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह संधू को बधाई दी है.
Published : April 17, 2026 at 11:34 AM IST
नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच देश की राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों में मची हलचल के बीच एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया सामने आई है. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय राजनयिक और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक विशेष पोस्ट साझा करते हुए संधू के कार्यकाल और उनकी क्षमताओं पर गहरा भरोसा जताया है.
ट्रंप का संदेश: 'मजबूत होंगे वैश्विक संबंध'
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में संधू की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने लिखा, "तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनने पर बहुत-बहुत बधाई! एक अनुभवी राजनयिक और अमेरिका में पूर्व राजदूत के रूप में, उन्होंने हमेशा भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है. मैं दिल्ली की प्रगति का नेतृत्व करने और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता की कामना करता हूं." ट्रंप के इस संदेश को कूटनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जानकारों का कहना है कि एक वैश्विक नेता द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को इस तरह की सार्वजनिक बधाई देना, संधू के अंतरराष्ट्रीय कद और वाशिंगटन के सत्ता गलियारों में उनकी साख को दर्शाता है.
राजनयिक से प्रशासक तक का सफर
तरणजीत सिंह संधू भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 1988 बैच के अधिकारी रहे हैं. उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारत के राजदूत के रूप में एक लंबा और सफल कार्यकाल पूरा किया है. उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा साझेदारी ने नई ऊंचाइयों को छुआ था. दिल्ली में उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार के एक मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि दिल्ली जैसी 'ग्लोबल सिटी' को एक ऐसे प्रशासक की जरूरत थी, जिसकी पकड़ न केवल स्थानीय प्रशासन पर हो, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी दिल्ली की छवि को एक आधुनिक और विकसित राजधानी के रूप में पेश कर सके.
दिल्ली के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
संधू की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच समन्वय को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं. संधू के पास दशकों का प्रशासनिक और कूटनीतिक अनुभव है. उनके नेतृत्व में दिल्ली के बुनियादी ढांचे के बाद राजधानी के सौंदर्यीकरण और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर नए सिरे से काम होने की उम्मीद है. परिवहन और पर्यावरण के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हालिया विस्तार के बीच संधू की भूमिका बेहद अहम होगी. केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली को 'फ्यूचर रेडी' बनाया जाए और संधू की वैश्विक दृष्टि इसमें सहायक सिद्ध हो सकती है.
US President Donald Trump posts on his Truth Social, " congratulations to taranjit sandhu on becoming the new lt governor of delhi! as a seasoned diplomat and former ambassador to the united states, he has always shown deep commitment to strengthening the u.s.-india relationship.… pic.twitter.com/LCVBkN1F0o— ANI (@ANI) April 16, 2026
विपक्ष और सत्ता पक्ष की नजरें
जहाँ भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थकों ने संधू के अनुभव को दिल्ली के लिए सौभाग्य बताया है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सराहना ने दिल्ली की राजनीति को चर्चा का विषय बना दिया है. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संधू दिल्ली की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचित सरकार के साथ किस तरह का तालमेल बिठाते हैं. फिलहाल, राजधानी को एक सॉफ्ट स्पोक लेकिन सख्त प्रशासक मिल गया है, जिसकी धमक अब सात समंदर पार व्हाइट हाउस तक सुनाई दे रही है. अभी तक विपक्ष ने किसी भी तरह नए उपराज्यपाल पर कोई सवाल उठाए हैं.
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