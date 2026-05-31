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US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप पति संग पहुंचीं जैसलमेर, पर्यटन स्थलों का करेंगी भ्रमण

टिफनी ट्रंप पति संग पहुंची जैसलमेर ( ETV Bharat - Jaisalmer )

जैसलमेर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रम्प अपने पति माइकल बोलस के साथ रविवार को विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचीं. उनका विमान सिविल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां जिला प्रशासन की ओर से उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने वीवीआईपी मेहमानों की अगुवानी की. इस दौरान लोक कलाकारों की ओर से राजस्थानी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई और साफा और पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक कड़े बंदोबस्त किए गए थे. टिफनी ट्रंप और माइकल बोलस एयरपोर्ट से सीधे सम रोड स्थित प्रसिद्ध होटल सूर्यगढ़ पहुंचे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे. उनके आगमन को लेकर होटल परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं. होटल को पारंपरिक सजावट के साथ आकर्षक रूप दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. वीवीआईपी मेहमान अपने प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग, पटवों की हवेली सहित जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे. इसके अलावा वे मरुस्थलीय संस्कृति और यहां की लोक परंपराओं का भी आनंद लेंगे. टिफनी ट्रंप के जैसलमेर आगमन को लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है. टिफ़नी ट्रंप अपने पति के साथ जैसलमेर पहुंचीं (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर) पढ़ें. भारत दौरे पर टिफनी ट्रंप, पति संग ताजमहल और अक्षरधाम मंदिर का किया दर्शन