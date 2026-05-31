US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप पति संग पहुंचीं जैसलमेर, पर्यटन स्थलों का करेंगी भ्रमण
वीवीआईपी मेहमान अपने प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग, पटवों की हवेली सहित जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे.
Published : May 31, 2026 at 12:27 PM IST
जैसलमेर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रम्प अपने पति माइकल बोलस के साथ रविवार को विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचीं. उनका विमान सिविल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां जिला प्रशासन की ओर से उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने वीवीआईपी मेहमानों की अगुवानी की. इस दौरान लोक कलाकारों की ओर से राजस्थानी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई और साफा और पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक कड़े बंदोबस्त किए गए थे. टिफनी ट्रंप और माइकल बोलस एयरपोर्ट से सीधे सम रोड स्थित प्रसिद्ध होटल सूर्यगढ़ पहुंचे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे. उनके आगमन को लेकर होटल परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं. होटल को पारंपरिक सजावट के साथ आकर्षक रूप दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. वीवीआईपी मेहमान अपने प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग, पटवों की हवेली सहित जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे. इसके अलावा वे मरुस्थलीय संस्कृति और यहां की लोक परंपराओं का भी आनंद लेंगे. टिफनी ट्रंप के जैसलमेर आगमन को लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है.
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भारत-पाक सीमा का हाई-अलर्ट : जैसलमेर एक संवेदनशील सीमावर्ती जिला है और यहां से भारत-पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी के दौरे को लेकर सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है. खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस लगातार समन्वय कर रही हैं. पर्यटन स्थलों से लेकर उनके होटल तक के रूट पर ट्रैफिक रेगुलेशन और कड़े सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है.
दिल्ली और आगरा में बिताए यादगार पल : जैसलमेर पहुंचने से पहले टिफनी और माइकल बलोस ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली से की थी. शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर मंदिर की भव्यता की तस्वीरें भी साझा की. इसके बाद शनिवार को इस जोड़े ने आगरा पहुंचकर ताज महल का दीदार किया और यूनेस्को विश्व धरोहर के सामने तस्वीरें खिंचवाई. इसके बाद अब यह जैसलमेर पहुंचे हैं.
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ट्रंप परिवार का जैसलमेर से पुराना नाता : यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप परिवार का कोई सदस्य मरुधरा की धरती पर कदम रख रहा है. इससे पहले नवंबर 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प की बड़ी बेटी इवांका ट्रम्प के पति और तत्कालीन व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर भी जैसलमेर आ चुके हैं. वह इसी सूर्यागढ़ होटल में एक हाई-प्रोफाइल शादी में शामिल होने पहुंचे थे, तब भी अमेरिका और राजस्थान पुलिस ने मिलकर अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की थी.