कर्नाटक में अमेरिकी महिला का यौन उत्पीड़न, दो गिरफ्तार
होमस्टे में रुकी अमेरिकी महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : April 22, 2026 at 2:42 PM IST
कोडागु (कर्नाटक): कर्नाटक में एक अमेरिकी महिला का यौन उत्पीड़न किए जाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
विराजपेट विधानसभा क्षेत्र के कुट्टा ग्राम पंचायत क्षेत्र में झारखंड के एक व्यक्ति द्वारा होमस्टे में अमेरिका की एक महिला के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है.
इस मामले में झारखंड के रहने वाले वृजेश कुमार पर महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है. वहीं होमस्टे के मालिक विशाल को पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप था. पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को पहले ही 3 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
तीन दिन तक वाई-फाई बंद: पीड़ित महिला, जो वाशिंगटन की रहने वाली थी, कोडगु के कुट्टा गांव में देवी विला होमस्टे में रह रही थी.
इस दौरान आरोपी वृजेश कुमार ने मीठे पेय में दवा मिलाकर पिला दी और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया. शिकायत में कहा गया है कि होमस्टे मालिक विशाल ने तीन दिन तक वाई फाई काटकर मामले को दबाने की कोशिश की ताकि पीड़ित किसी से संपर्क न कर सके.
विदेशी पीड़िता तीन दिन बाद यह कहकर चली गई कि वह मैसूर जाएगी. वहां से उसने अमेरिकी दूतावास को इसकी जानकारी दी. अमेरिकी अधिकारियों ने मैसूर के पुलिस अधिकारियों से ईमेल के जरिए संपर्क किया और वहां के अधिकारियों के कहने पर केस दर्ज किया गया.
यह भी खबर है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को जिले का दौरा किया. इस संबंध में एसपी बिंदुमणि ने बताया कि कुट्टा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक विदेशी महिला के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है.
इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है.
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