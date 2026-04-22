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कर्नाटक में अमेरिकी महिला का यौन उत्पीड़न, दो गिरफ्तार

अमेरिकी महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में दो गिरफ्तार ( प्रतीकात्मक तस्वीर -IANS )

कोडागु (कर्नाटक): कर्नाटक में एक अमेरिकी महिला का यौन उत्पीड़न किए जाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

विराजपेट विधानसभा क्षेत्र के कुट्टा ग्राम पंचायत क्षेत्र में झारखंड के एक व्यक्ति द्वारा होमस्टे में अमेरिका की एक महिला के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है.

इस मामले में झारखंड के रहने वाले वृजेश कुमार पर महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है. वहीं होमस्टे के मालिक विशाल को पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप था. पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को पहले ही 3 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

तीन दिन तक वाई-फाई बंद: पीड़ित महिला, जो वाशिंगटन की रहने वाली थी, कोडगु के कुट्टा गांव में देवी विला होमस्टे में रह रही थी.

इस दौरान आरोपी वृजेश कुमार ने मीठे पेय में दवा मिलाकर पिला दी और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया. शिकायत में कहा गया है कि होमस्टे मालिक विशाल ने तीन दिन तक वाई फाई काटकर मामले को दबाने की कोशिश की ताकि पीड़ित किसी से संपर्क न कर सके.