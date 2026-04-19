जम्मू कश्मीर : सैटेलाइट फोन मिलने के बाद अमेरिकी नागरिक और सह यात्री हिरासत में लिए गए
मोंटाना के रहने वाले अमेरिकी नागरिक पर बाद में तब केस दर्ज किया गया जब एयरपोर्ट पर उसके सामान में सैटेलाइट फोन मिला.
Published : April 19, 2026 at 8:03 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को एक अमेरिकी नागरिक को भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे और उसके साथी को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से सैटेलाइट फोन रखने के आरोप में हिरासत में लिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी नागरिक की पहचान जेफरी स्कॉट प्रेथर के रूप में हुई है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित मोंटाना राज्य का रहने वाला है.
#BREAKING: A US national, accompanied by a local individual, was detained at Srinagar International Airport after security personnel recovered a prohibited satellite tracker from their luggage during routine screening. Following the recovery, both individuals were handed over to… pic.twitter.com/gudi1pM52O— IANS (@ians_india) April 19, 2026
श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके सामान की जांच में उनके पास सैटेलाइट फोन मिलने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.
प्रेथर के साथ, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक और भारतीय मूल के व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, जो पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहा है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों को एयरपोर्ट पर रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान हिरासत में लिया गया. सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी नागरिक प्रेथर पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 42(3)(f) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इस एक्ट के अनुसार, गैर-कानूनी रेडियो उपकरण रखना एक जुर्म है जिसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है. एक अधिकारी ने कन्फर्म किया कि हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिक को एयरपोर्ट के पास हम्हाम पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच चल रही है. यात्रियों को इस इलाके में सैटेलाइट फोन ले जाने के लिए दूरसंचार विभाग से ऑफिशियल अनुमति लेनी जरूरी है.
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