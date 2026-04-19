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जम्मू कश्मीर : सैटेलाइट फोन मिलने के बाद अमेरिकी नागरिक और सह यात्री हिरासत में लिए गए

श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके सामान की जांच में उनके पास सैटेलाइट फोन मिलने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी नागरिक की पहचान जेफरी स्कॉट प्रेथर के रूप में हुई है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित मोंटाना राज्य का रहने वाला है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को एक अमेरिकी नागरिक को भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे और उसके साथी को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से सैटेलाइट फोन रखने के आरोप में हिरासत में लिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

प्रेथर के साथ, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक और भारतीय मूल के व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, जो पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहा है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों को एयरपोर्ट पर रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान हिरासत में लिया गया. सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी नागरिक प्रेथर पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 42(3)(f) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस एक्ट के अनुसार, गैर-कानूनी रेडियो उपकरण रखना एक जुर्म है जिसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है. एक अधिकारी ने कन्फर्म किया कि हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिक को एयरपोर्ट के पास हम्हाम पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच चल रही है. यात्रियों को इस इलाके में सैटेलाइट फोन ले जाने के लिए दूरसंचार विभाग से ऑफिशियल अनुमति लेनी जरूरी है.

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