ईरान-इजराइल की जंग ने बिहार के इस पूरे गांव की उड़ाई नींद, 60 से अधिक लोग फंसे

मिसाइल हमले में बाल-बाल बचा भाई: गुलाम सरवर खान के तीन भाई दो कंट्री में हैं. इनमें दो भाई ईरानी मिसाइल के हमले में बाल-बाल बचे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए गुलाम सरवर खान कहते हैं कि उनका एक भाई कुवैत में है. उस भाई से महज 300 -500 मीटर की दूरी पर ही ईरानी मिसाइल ब्लास्ट की है. उस घटना में मेरा भाई बाल-बाल बच गया.

आस-पास फट रही हैं ईरानी मिसाइलें : ग्रामीणों का कहना है कि खाड़ी देशों में गांव के कई ऐसे लोग हैं जिनके आस-पास ईरानी मिसाइल फट रही है. वो रात जाग कर बंकर या सड़कों पर गुजार रहे हैं. अपने बच्चों की दर्द भरी कहानी सुनकर परिवार परेशानी में है. इनमें कई परिवार ऐसे हैं जो बेहद गरीब हैं और कमाने वाले व्यक्ति के रूप में वही व्यक्ति मात्र एक सहारा है.

लोगों में भय का माहौल: स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से ईरान की ओर से अमरिका और इजराइल के हमले के जवाब में गल्फ कंट्री 'अरब देशों ' को निशाना बनाया जा रहा है. उससे गया के सुपाई गांव के लोग भय के माहौल में हैं, क्योंकि गांव से कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 60 से अधिक की संख्या में युवा दुबई, सऊदी अरब, शारजाह, कतर, ओमान जुबैल, बहरीन और अन्य देशों में काम कर रहे हैं. इन देशों पर ईरान, अमरिकी फौज के अड्डों को निशाना बना रहा है.

"घर के लोग परेशान हैं, क्योंकि इसी महीने ईद बाद उसकी मंगनी होनी थी. अब परिवार ने मंगनी की तारीख तो बढ़ा दी है लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित हैं. अगर ऐसा ही रहा तो आगे भी उसकी मंगनी नहीं हो पाएगी." - मोहम्मद अयाज खान, सऊदी में फंसे शुजाउद्दीन के परिजन

युद्ध के कारण करनी पड़ी मंगनी कैंसिल : गांव के ही शुजाउद्दीन खान को 8 मार्च को सऊदी अरब से वापस वतन लौटना था. पिछले 2 सालों से वह सऊदी में काम कर रहे थे, लेकिन अभी जंग की वजह से उनका आना संभव नहीं है. उनके खालू ' मौसा ' मोहम्मद अयाज खान ने बताया कि शुजाउद्दीन खान उनके साढ़ू का बेटा है. मार्च महीने में ही उसकी शादी की रस्में होने वाली थी, लेकिन युद्ध के कारण जिस कंपनी में वह कार्य कर रहे थे, उस कंपनी ने उनकी टिकट बुकिंग कैंसिल कर दी है.

सुपाई गांव के 60 से अधिक लोग फंसे: गांव के हर घर से कम से कम एक व्यक्ति गल्फ कंट्री में फंसा हुआ है. जानकारी के अनुसार 60 घरों की आबादी वाले गांव सुपाई के 60 लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं. सुपाई के लोगों की आर्थिक विकास और खुशहाली समृद्धि का जरिया अरब देश ही हैं. अब जब जंग छिड़ी हुई है तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

गया: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव का असर बिहार के गया में भी महसूस किया जा रहा है. गया जिले के आमस प्रखंड में स्थिक सुपाई गांव के तकरीबन 60 लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं. मौजूदा हालात के बीच गांव में रह रहे उनके परिजनों की टेंशन बढ़ गई है. पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और अपनों की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है.

"मेरे भाई ने अपनी आंखों के सामने कुछ दूरी पर ब्लास्ट होते हुए देखा है. एक भाई सऊदी के रास्तुन राही में है. उसके कैंप से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर मिसाइल फटी है, जबकि एक भाई जुबेल आरामको में है, किस्मत अच्छी थी कि जिस दिन हमला हुआ था वो उस दिन काम पर नहीं गया था. परिवार के लोग परेशान हैं. घटना के बारे में सुनकर एक दिन घर में खाना तक नहीं बना."- गुलाम सरवर खान, ग्रामीण, सुपाई गांव

घर नहीं आ सका बेटा : गांव के ही एक व्यक्ति अय्यूब खान का बेटा अबुजर खान दुबई में है. उसे चार दिन पहले घर आना था, लेकिन वो भी नहीं आ सका. अबुजर ईद माता-पिता के साथ मनाने के लिए आने वाला था. वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर दुबई दो साल पूर्व गया था. वहां वो होटल में काम करता है और उसी जगह पर फंसा हुआ है.

"मेरा बेटे का कैंप अमेरिकी बेस से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है. ईरान की मिसाइल उसके बेस के ऊपर से ही होकर गुजर रही थी. जब हमला हुआ तब अमेरिकी फौज होटल में ठहर गई है. जिस होटल में मेरा बच्चा काम करता है, वह भी अमेरिकी फौज के कंट्रोल में है. बड़ी मुश्किलों से एक दिन बात हुई है. कई तरह की बंदिश है. बेटा बस यही कह रहा था कि अब्बा स्थिति ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है."- अय्यूब खान, अबुजर खान के पिता

भारत सरकार से मदद की गुहार: सुपाई गांव के ग्रामीणों ने कहा कि भारत सरकार से चाहते हैं कि जो हमारे देश के बच्चे वहां उन देशों में मुसीबत में, खतरे में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाएं. माता-पिता परिवार के लोग सभी का दिन दुख-दर्द में गुजर रहा है. रात में नींद नहीं आती कि कब क्या हो जाए और कोई अनहोनी की सूचना ना मिल जाए. प्रधानमंत्री मोदीजी ने कई देशों की जंग रुकवाने का दावा किया था. उनसे बस यही गुजारिश है कि कुछ दिनों के लिए इजराइल से जंग रुकवा कर भारतीयों को वापस ला दें.

रोजगार मिलता को क्यों जाते बाहर: गांव के लोग कहते हैं कि विदेश में जाकर कमाना कोई शौक नहीं था. गरीबी में मरता क्या नहीं करता, पेट भरने के कारण हमारे बच्चे बाहर गए थे, लेकिन वह जंग की लपेटे में आ गए हैं. उनकी जान को खतरा बना हुआ है. इस गांव के युवा 50 से 60 की संख्या में उन सभी 9 देशों में फंसे हुए हैं, जिन देशों में अमेरिका के बेस पर ईरान का लगातार हमला हो रहा है.

मुस्लिम देशों से भी है नाराजगी: गांव के लोगों को मुस्लिम देशों पर भी नाराजगी है. वह कहते हैं कि अगर यह सभी मुस्लिम देश चाहते तो अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता. अगर ईरान पर हमला नहीं होता तो खाड़ी के देश शांति से रहते, लेकिन यह तो अमेरिका के गुलाम पट्टू बने हुए हैं और उसी का साथ दे रहे हैं. इसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है.

"हम सभी लोग चिंतित होकर दुख में हैं. चिंता इस बात की भी है कि इंसानियत का खून बहाया जा रहा है और यह उस समय हो रहा है जब पवित्र महीना रमजान चल रहा है. इस जंग में मासूम बच्चे भी मारे जा रहे हैं. हमारे भतीजे भी बाहर फंसे हुए हैं. वह लोग ईद के अवसर पर गांव आने वाले थे लेकिन अब कहना मुश्किल है कि वह कब आएंगे."- मोहम्मद अंजर खान, ग्रामीण

शहबाज खान लौटे घर: अभी एक सप्ताह पहले 28 साल के युवक शहबाज खान अरब देश से आए हैं. उन्हों ने बताया कि पिछले साल की ईरान और इजराइल के बीच जंग के दौरान मिसाइल आते जाते देखा है. इस बार वो एक सप्ताह पहले ही आ गए थे, लेकिन जहां वो काम करते हैं वहां 35000 वर्कर काम करते हैं. उस जगह से ही कुछ दूरी पर भी मिसाइल ब्लास्ट हुई है. उनके गांव के नसीम खान उनके साथ काम कर रहे थे, वो अभी वहीं फंसे हुए हैं.

"फोन पर नसीम से बात हुई तो वो बड़े भयभीत थे. बता रहे थे कि पूरा कैंप बंद है. वहां सिर्फ जो राशन है उसी से इफ्तार बन रही है. फल फ्रूट 3 दिनों से मिला नहीं."- शहबाज खान, सऊदी अरब से लौटे युवक

मध्यपूर्व के देशों से ही आई खुशहाली: गांव के लोग कहते हैं कि गांव की आबादी 60 घरों की है. गांव में खुशहाली 30 वर्षों पहले तक नहीं थी, ज्यादातर लोग गांव में ही खेती किसानी मजदूरी करते थे. यहां शिक्षा का भी अभाव था, लेकिन साल 2000 के बाद यहां के युवाओं का रुझान गल्फ कंट्री में जाने को लेकर बढ़ा. पिछले 15-20 सालों में लगभग 150 से अधिक युवा गल्फ कंट्री गए और वहां काम किया.गल्फ कंट्री में कमाने के कारण ही गांव में खुशहाली आई और यहां के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं.

