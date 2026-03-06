खौफ में नोएडा के कई परिवार, ईरान के कुम शहर पढ़ने गए युवाओं से टूटा संपर्क, प्रशासन से मदद की गुहार
Published : March 6, 2026 at 3:48 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के छौलस गांव के कई परिवार इस वक्त दहशत के साये में जी रहे हैं. अपनी धार्मिक और शैक्षिक पहचान के लिए ईरान का कुम शहर जाना जाता है, जहां छौलस गांव के कई लड़के पढ़ाई करने गए हैं. गांव की महिला गुड्डू का बेटा कुम्बर अली 13 फरवरी को पढ़ाई के लिए ईरान गया था, तीन दिन पहले बेटे से बात हुई थी, उसने रोते हुए बताया जंग छिड गई है, अब तीन दिन से कोई सम्पर्क नहीं हुआ है, ये मां शासन से अपने बेटे की सलामत वापसी की अपील कर रही है.
छौलस गांव की एक महिला फातिमा अपने बेटे मुर्तजा से मिलने ईरान गई थीं, लेकिन वहां छिड़ी जंग के बीच वे फंस गई है. शनिवार को परिजनों का उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया. लेकिन युद्ध ने उनके लौटने के रास्ते बंद कर दिए हैं. फातिमा का कहना है कि आज मिसाइलों के धुएं और सायरन की गूंज कुम शहर से थर्रा रहा है. अंदर से डर लग रहा है. नेटवर्क लाइनें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से फातिमा और मुर्तजा से बात नहीं हो पा रही है. हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि कुम शहर में अभी सीधे हमले नहीं हुए हैं, लेकिन चारों तरफ दहशत का माहौल है.
छौलस के ही साकिब रजा को अपने भाइयों की चिंता सताए जा रही है. साकिब के दो भाई, असद रजा और असकरी रजा, पिछले 6 सालों से कुम शहर में रह रहे हैं. उनके एक और रिश्तेदार मुस्तफा भी 12 सालों से वहीं हैं. साकिब बताते हैं कि वहां का मंजर खौफनाक है. जिस तरफ नजर जाती है, आसमान में सिर्फ मिसाइलों का धुआं नजर आता है.
छौलस गांव के इन परिवारों की सरकार से बस एक ही गुहार है, किसी भी तरह उनके अपनों से संपर्क कराया जाए और उन्हें सुरक्षित वतन वापस लाया जाए. संचार व्यवस्था ठप होने के कारण हर बीतता मिनट इन परिवारों के लिए भारी पड़ रहा है.
इस बीच मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. लोगो ने अपील की है कि यदि आपके परिवार या परिचय का कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में है, तो बिना देरी किए इन नंबरों पर जानकारी साझा करें.
- जिला आपातकालीन कंट्रोल रूम: 0120-2978231, 0120-2978232
- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व): 98709 44876
- जिला आपदा विशेषज्ञ: 81455 63077
