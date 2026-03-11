पश्चिम एशिया संकट: जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बातचीत, ताजा घटनाक्रमों पर की विस्तृत चर्चा

ETV Bharat / bharat

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, ईरान के विदेश मंत्री अराकची के साथ ताजा घटनाक्रमों पर विस्तृत बातचीत हुई. हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए.

US-Israel Iran War Jaishankar holds talks with Iranian FM Araghchi on West Asia Conflict
विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 7:49 AM IST

नई दिल्ली: मिडिल-ईस्ट में संघर्ष के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराकची से बात की और पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युन से भी बात की और पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की.

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य की लगभग नाकाबंदी से दुनिया भर में ऊर्जा और कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है. इस बीच, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं.

ईरानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत के बाद जयशंकर ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अराकची के साथ चल रहे संघर्ष के ताजा घटनाक्रमों पर विस्तृत बातचीत हुई. हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए."

अभी यह पता नहीं चला है कि 4 मार्च को श्रीलंका के पास अमेरिका द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबोने की घटना जयशंकर और अराकची के बीच बातचीत में हुई थी या नहीं.

मुजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की घोषणा के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह पहली टेलीफोनिक बातचीत थी. 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल की भीषण बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. अब उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को युद्ध के बीच देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है.

जयशंकर और अराकची ने 28 फरवरी को बात की थी, जिसके तुरंत बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे. फिर दोनों नेताओं ने 5 मार्च को भी बात की थी.

ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग ब्लॉक करने के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक पतली शिपिंग लेन है, जो दुनिया भर के तेल और LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का लगभग 20 प्रतिशत हैंडल करती है.

जर्मन विदेश मंत्री वेडेफुल के साथ बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, "पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर जर्मनी के विदेश मंत्री वेडेफुल के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया."

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से संकट पर चर्चा
जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युन ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें एनर्जी सेक्टर पर इसका असर भी शामिल था. विदेश मंत्री ने कहा, "हमारे द्विपक्षीय एजेंडा को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति, जिसमें ऊर्जा पर इसके प्रभाव भी शामिल हैं, पर भी चर्चा हुई."

बाद में एक एक्स पोस्ट में चो ने उम्मीद जताई कि इस साल की हाई-लेवल बातचीत कोरिया-भारत संबंधों को एक नए लेवल पर ले जाएगी.

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के अगले दो महीनों में भारत आने की उम्मीद है. चो ने कहा, "मंत्री जयशंकर सहमत हुए और कहा कि हमें कोरिया और भारत के बीच रणनीतिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिसमें काफी संभावना और मजबूत लाभ है."

उन्होंने कहा, "हमने मिडिल ईस्ट के हालात पर भी बात की, जिसका वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है, और हालात बदलने पर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों पर करीबी बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए."

यह भी पढ़ें- भारत का उत्थान भारत की ताकत से तय होगा, दूसरों की गलतियों से नहीं: जयशंकर

