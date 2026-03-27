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US-Israel Iran War: पश्चिम एशिया की लड़ाई का बिहार पर कितना असर?

ईरान-अमेरिका-इजरायल के युद्ध का असर बिहार के इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है कई बंद होने की कगार पर हैं- अविनाश कुमार की रिपोर्ट-

पश्चिम एशिया की लड़ाई का बिहार पर कितना असर?
पश्चिम एशिया की लड़ाई का बिहार पर कितना असर? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 8:14 PM IST

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पटना : खाड़ी देशों में हो रहे ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का खामियाजा दुनिया भुगत रही है. इसका असर देश के साथ-साथ पूरे बिहार पर पड़ रहा है. होर्मुज स्ट्रेट के ठप होने और जहाजों के आने-जाने पर रोक लग जाने के बाद देश में ऊर्जा संकट आ गया है. पेट्रोल-डीजल के साथ एलपीजी की आवक कम हो गई है, जिसके चलते ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है. इससे जहां होटल-रेस्टोरेंट उद्योग प्रभावित हुआ है वहीं बिहार में उद्योगों पर भी इसका असर देखा जा रहा है, खासकर जिन कंपनियों की निर्भरता तेल और गैस जैसे ईंधनों पर वह ज्यादा प्रभावित हुई हैं.

खाड़ी देशों में युद्ध और बिहार में असर : युद्ध से पहले खाड़ी देशों से भारत को कच्चा तेल और गैस की निर्बाध सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से संकट गहरा गया है. बिहार भी इस संकट से अछूता नहीं है. एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में दिक्कतों के चलते कंपनियों के प्रोडक्शन पर असर दिख रहा है. कुछ तो बंद होने के कगार पर हैं जबकि कई कंपनियों में प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी पड़ गई है. फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर पीवीसी पाइप इंडस्ट्री और यहां तक की छपरा के बेला स्थित रेल व्हील फैक्ट्री पर भी असर आया है.

खाड़ी देशों में युद्ध और बिहार में असर (ETV Bharat)

महंगे प्लास्टिक सामान : ऊर्जा संकट से प्लास्टिक के सामान महंगे हो गए हैं, इसके कारण बिहार में पीवीसी पाइप निर्माण यूनिट मैटेरियल्स की कीमत बढ़ गई हैं. यह उद्योग कोरोना काल के बाद से फिर बंदी की ओर बड़ रहा है. कुछ कंपनियां जो चल रही हैं वह संघर्ष कर रही हैं. बिहार में लगभग 150 फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान बनता है. इन फैक्टरियों में से 20 से अधिक यूनिट पीवीसी पाइप और सेनेटरी उत्पादन कर रहे हैं.

50 फीसदी तक कीमतों में बढ़ोतरी : हाजीपुर में कई यूनिट में निर्माण हो रहा है. प्लास्टिक की कीमत बढ़ने के कारण हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर भी काफी असर पड़ा है. हाजीपुर में पीवीसी पाइप निर्माण उद्योग से जुड़े संदीप सरार्फ के अनुसार 50% तक उत्पाद की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. जिस प्रकार से कीमत बढ़ रही है, उसके कारण पीवीसी पाइप फैक्ट्री का काम ठप हो सकता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''प्लास्टिक की कीमत एकाएक डेढ़ गुना हो गया है. ऐसे में कस्टमर पर भार पड़ना तय है. मैन्युफैक्चरर कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस काफी बढ़ गया है. प्लास्टिक से जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वह वाटर बॉटलिंग प्लांट हो, जूस फैक्ट्री हो सब पर असर है.''- केपीएस केसरी, पूर्व अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन

मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स पर निर्यात संकट : खाड़ी देशों, विशेषकर ईरान-इजरायल/पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का भारत की मखाना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और निर्यात प्रभावित हुआ है. शिपिंग में बाधाओं और माल ढुलाई की लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण यह उद्योग संकट झेल रहा है.

युद्ध से मखाना शिपमेंट में देरी : खाड़ी के रास्ते यूरोप और अन्य देशों में जाने वाली मखाना शिपमेंट रुक गई है या काफी धीमी हो गई है. कई शिपिंग कंपनियों ने मध्य पूर्व के बंदरगाहों पर सेवाएं निलंबित कर दी हैं. इससे माल ढुलाई में समय ज्यादा लग रहा है या फिर कंसाइंटमेंट कैंसिल हो जा रहा है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

शिपिंग लागत में बढ़ोतरी : होर्मुज बंद होने से खाड़ी देशों में सुपरफूड मखाना को पहुंचाना काफी मुश्किल है. जिसके चलते जहाजों को काफी घूमकर जाना पड़ रहा है इस वजह से शिपिंग लागत में बढ़ोतरी हो रही है. एक आंकड़े के मुताबिक कंटेनर की कमी और युद्ध के जोखिम के कारण, कंटेनर कंपनियां भारी वार सरचार्ज वसूल रही हैं, जिससे मखाना निर्यात की लागत में 15-20% तक की बढ़ोतरी देखा जा रहा है.

प्रक्रिया और भंडारण पर असर : बंदरगाहों पर माल फंसने के कारण कंटेनर पार्किंग और डिटेंशन चार्ज बढ़ गए हैं, जिससे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है. निर्यात रुकने के कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाला मखाना अब स्थानीय भारतीय बाजार में आ रहा है, जिससे उनकी उतनी कीमत लोकल मार्केट में नहीं मिल पा रही है.

मखाना उद्योग की सप्लाई चेन उलझी : बिहार के पूर्णिया और कटिहार जैसे मखाना उत्पादक क्षेत्रों से खाड़ी देशों दुबई, सऊदी अरब में होने वाला निर्यात प्रभावित हुआ है. यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इससे मखाना की अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर दीर्घकालिक नकारात्मक असर पड़ सकता है.

बिहार का मखाना उद्योग
बिहार का मखाना उद्योग (ETV Bharat)

छपरा के रेल पहिया फैक्ट्री में काम ठप : इसी तरह गैस आधारित जो छोटे उद्योग चल रहे हैं, उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है. छपरा के बेला में केंद्र सरकार का रेल पहिया फैक्ट्री है. व्हील फैक्ट्री को स्क्रैप की आपूर्ति करने वाले अर्जुन कुमार का कहना है कि हम लोगों का काम ठप है.

''हम लोग स्क्रैप की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं. पिछले तीन दिनों से निर्माण कार्य ठप है. कई लोग बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में हम लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो. गैस के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है.''- अर्जुन कुमार, स्क्रैप आपूर्तिकर्ता, रेल पहिया कारखाना

युद्ध का बिहार पर ऊर्जा संकट? : बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और हाजीपुर में अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं केपीएस केसरी का कहना है कि खाड़ी देशों के युद्ध से ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं.

''सरकार ने फर्निश ऑयल की कीमत बढ़ा दी है. इसकी वजह से बिस्कुट फैक्ट्री से लेकर प्लास्टिक से संबंधित जितने भी फैक्ट्री हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, सब पर असर पड़ा है. कुछ जगहों पर अभी भी कोयले का प्रयोग किया जा रहा है जिससे वहां थोड़ी राहत है.''- केपीएस केसरी, पूर्व अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन

'बायोगैस के विकल्प पर सरकार दे सहयोग' : केपीएस केसरी का कहना है कि जो स्थितियां बनी है उसमें एक अवसर भी पैदा हुआ है यदि बायोगैस की फैक्ट्री हम लोग लगा दें तो उससे कई तरह की राहत मिल सकती है. सरकार को इसमें पहल करनी होगी आगे आकर अधिक सब्सिडी देना होगा. इससे एग्रीकल्चर वेस्ट का भी इस्तेमाल हो जाएगा और नई यूनिट भी लगेगी.

''मिडिल ईस्ट से भी बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं और देश में भी दूसरे राज्यों से लोग लौट रहे हैं. एक तो मिडल ईस्ट से बड़ी राशि बिहार आती थी, तो वह बंद हो जाएगी. जो लोग लौट रहे हैं उन्हें भी काम चाहिए तो एक चैलेंज है. हालांकि ईरान युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, इसकी संभावना नहीं है. फिलहाल 3 से 6 महीने तक परेशानी जरूर बढ़ेगी.'' - केपीएस केसरी, पूर्व अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन

युद्ध लंबा खिंचा तो नौकरियों पर संकट? : बीआईए के अध्यक्ष रामलाल खेतान का कहना है कि लड़ाई लंबी चली तो परेशानी और बढ़ेगी. अभी तो फिर भी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सरकार ने जो एक करोड़ नौकरी-रोजगार की बात की है, तो उसमें इंडस्ट्री सेक्टर से ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने वाले हैं. खासकर छोटे उद्योगों में जहां इस लड़ाई का जबरदस्त असर है. ऐसे में सरकार को इन उद्योगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सिल्क उद्योग पर मिडिल ईस्ट युद्ध का प्रभाव : इधर, मिडिल इस्ट संकट का असर भागलपुर की प्रसिद्ध सिल्क इंडस्ट्री पर भी पड़ा है. विश्व प्रसिद्ध 'सिल्क सिटी' भागलपुर के बुनकर इस अंतरराष्ट्रीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. यहां तैयार होने वाला सिल्क न सिर्फ देश के बड़े बाजारों में जाता है, बल्कि अमेरिका और खाड़ी देशों में भी इसकी भारी मांग रहती है.

'अचानक ऑर्डर हो रहे कैंसिल' : युद्ध के मौजूदा हालात के कारण निर्यात और निर्माण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. स्थानीय बुनकरों के अनुसार हाल ही में करीब 25 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे बुनकरों की स्थिति और अधिक संकट में आ गई है.

सिल्क उद्योग पर बिहार में असर (ETV Bharat)

'कई लूम बंद' : स्थानीय स्तर पर बुनकरों की जमीनी हकीकत जानने के लिए जब दौरा किया गया तो कई जगहों पर लूम बंद पाए गए. बुनकर हेमंत कुमार और आलोक कुमार बताते हैं कि कोरोना काल के बाद से ही बुनकरों की हालत खराब हो गई थी. इसके बाद अलग-अलग देशों में हुए युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव ने व्यापार को और कमजोर कर दिया.

''पहले यहां का तैयार माल बांग्लादेश जाता था, लेकिन वहां की स्थिति बिगड़ने से वह बाजार भी लगभग बंद हो गया. अभी-अभी हम लोग धीरे-धीरे संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच शनिवार रात को ही करीब 25 करोड़ रुपये का ऑर्डर कैंसिल हो गया.''-हेमंत कुमार, बुनकर

भागलपुरी सिल्क पर पहले टैरिफ अब युद्ध संकट : इस युद्ध से पहले अमेरिकी नीतियों और टैरिफ का असर भी सिल्क व्यापार पर पड़ा. हेमंत कुमार बताते हैं कि जब भी बुनकर अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब कोई न कोई संकट सामने आ जाता है.

भागलपुर का सिल्क लूम
भागलपुर का सिल्क लूम (ETV Bharat)

''बुनकर तो मर ही रहा है. पहले कोरोना अब युद्ध. कभी विदेशों में भागलपुर सिल्क की धूम थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई बुनकर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं. भविष्य में लूम बेचकर गुजारा करने की नौबत आ सकती है.''- आलोक कुमार, बुनकर

युद्ध लंबा चला तो बुनकर क्या करेंगे? : भागलपुर में तसर, मुगा, कोटा, मटका, मलवरी और अरंडी जैसे कई प्रकार के सिल्क कपड़े तैयार किए जाते हैं. लेकिन मौजूदा संकट के कारण इस पारंपरिक उद्योग का अस्तित्व धीरे-धीरे खतरे में पड़ता नजर आ रहा है. युद्ध अगर लंबा खिंचा तो बुनकरों को सर्वाइव करने में बड़ी परेशानी आएगी.

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भागलपुर का सिल्क व्यापार (ETV Bharat)

सरकार के पास प्लान है? : एक बात साफ है कि युद्ध भले ही खाड़ी देश की जमीन पर लड़ा जा रहा है लेकिन प्रभाव पूरी दुनिया पर है. ऐसे में सरकार हर सेक्टर पर समान रूप से ध्यान दे. उद्योंगो को चलाने के लिए ऊर्जा एक बड़ी जरूरत है. हालांकि इस युद्ध से ऊर्जा संकट के कारण ही हालात बिगड़ते दिख रहे हैं. देखना ये है कि सरकार इन सेक्टर्स के लिए क्या कुछ प्लान लेकर आती है.

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