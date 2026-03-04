ETV Bharat / bharat

Iran-Israel War : ओमान पोर्ट पर मिसाइल हमले में नागौर का युवक लापता, साथी कर्मचारी ने जताया मौत का अंदेशा

खींवताना गांव निवास दिलीप सिंह ( Source : Dilip Singh Family )

डेगाना (नागौर): अमेरिका–इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध जैसे हालात के बीच राजस्थान के नागौर जिले के एक युवक की ओमान में मिसाइल हमले में मौत की आशंका जताई जा रही है. डेगाना उपखंड के खींवताना गांव निवास दिलीप सिंह मर्चेंट नेवी में ऑयल/केमिकल टैंकर पर क्रू मेंबर के रूप में कार्यरत थे. 1 मार्च की सुबह ओमान के खासब पोर्ट पर खड़े उनके जहाज पर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल गिर गई, जिससे शिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हमले में एक मौत की पुष्टि : घटना के समय दिलीप जहाज के अगले हिस्से में बिहार निवासी पायलट आशीष कुमार के साथ ड्यूटी पर तैनात थे. हमले के बाद अधिकांश क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कैप्टन आशीष और दो अन्य सदस्य लापता हो गए थे. हमले के तीन दिन बाद कंपनी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की, लेकिन दिलीप सिंह का कोई पता नहीं चल सका है. आशीष कुमार का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दिलीप की बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है. शिप स्काईलाइट कंपनी का बताया जा रहा है और कंपनी और सुरक्षा एजेंसियां लगातार खोज अभियान चला रही हैं. किसने क्या कहा, सुनिए... (Source : Dilip Singh Family)