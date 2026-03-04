ETV Bharat / bharat

Iran-Israel War : ओमान पोर्ट पर मिसाइल हमले में नागौर का युवक लापता, साथी कर्मचारी ने जताया मौत का अंदेशा

ईरान-इजरायल तनाव के बीच राजस्थान के लिए एक बुरी खबर है. नागौर का युवक लापता.

Degana Resident Dilip Singh
खींवताना गांव निवास दिलीप सिंह (Source : Dilip Singh Family)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 4, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डेगाना (नागौर): अमेरिका–इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध जैसे हालात के बीच राजस्थान के नागौर जिले के एक युवक की ओमान में मिसाइल हमले में मौत की आशंका जताई जा रही है. डेगाना उपखंड के खींवताना गांव निवास दिलीप सिंह मर्चेंट नेवी में ऑयल/केमिकल टैंकर पर क्रू मेंबर के रूप में कार्यरत थे. 1 मार्च की सुबह ओमान के खासब पोर्ट पर खड़े उनके जहाज पर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल गिर गई, जिससे शिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हमले में एक मौत की पुष्टि : घटना के समय दिलीप जहाज के अगले हिस्से में बिहार निवासी पायलट आशीष कुमार के साथ ड्यूटी पर तैनात थे. हमले के बाद अधिकांश क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कैप्टन आशीष और दो अन्य सदस्य लापता हो गए थे. हमले के तीन दिन बाद कंपनी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की, लेकिन दिलीप सिंह का कोई पता नहीं चल सका है. आशीष कुमार का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दिलीप की बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है. शिप स्काईलाइट कंपनी का बताया जा रहा है और कंपनी और सुरक्षा एजेंसियां लगातार खोज अभियान चला रही हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए... (Source : Dilip Singh Family)

28 फरवरी को हुई थी आखिरी बातचीत : दिलीप सिंह ने 22 जनवरी 2026 को मर्चेंट नेवी की ड्यूटी जॉइन की थी. 23 जनवरी को जहाज मुंबई से ओमान के लिए रवाना हुआ था. 28 फरवरी को उनकी परिवार से आखिरी बार बात हुई थी. परिजनों को किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था. स्थानीय निवासी दयाल सिंह ने बताया कि नागौर जिले के बामणा गांव निवासी सुनील कुमार पूनिया भी उसी जहाज पर कार्यरत थे.

पढे़ं : Iran War: भारतीय नागरिकों के लिए SCR और हेल्पलाइन नंबर जारी, कोच्चि पहुंचे 186 प्रवासी

उनसे मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि सुनील की शिफ्ट खत्म होने के बाद दिलीप उनकी जगह ड्यूटी पर पहुंचे थे, जिसके कुछ ही समय बाद यह भीषण हमला हुआ. ऐसे में सुनील पूनिया के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर दिलीप सिंह की मौत का अंदेशा जताया जा रहा है.

गांव में चिंता, सांसद ने उठाया मामला : दिलीप के लापता होने और मौत की पुष्टि के बाद खींवताना गांव में गहन चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्री को पत्र लिखकर ओमान से वस्तुस्थिति की जानकारी मंगवाने और परिवार को अवगत कराने की मांग की है. उन्होंने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर भी बातचीत की है.

TAGGED:

MISSILE HIT CRUDE OIL TANKER
RAJASTHAN EMPLOYEE DILIP SINGH
US ISRAEL IRAN WAR
मौत का अंदेशा
MIDDLE EAST CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.