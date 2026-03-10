ETV Bharat / bharat

यूएस-ईरान युद्ध के कारण संकट में जम्मू का प्रसिद्ध बासमती चावल, निर्यात ठप होने से किसान परेशान

जम्मू के आर.एस. पुरा का बासमती चावल अपनी खुशबू और क्वालिटी के लिए जाना जाता है, अब विदेशों में नहीं पहुंच पा रहा है.

war Impact on basmati rice
बासमती चावल. (IANS)
Published : March 10, 2026 at 1:23 PM IST

मोहम्मद अशरफ गनाई

जम्मू: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव का असर अब भारत की खेती-बाड़ी से जुड़े व्यापार पर पड़ने लगा है. जम्मू के आर.एस. पुरा का मशहूर बासमती चावल, जो अपनी खुशबू और क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अब विदेशों में नहीं पहुंच पा रहा है. ईरान और खाड़ी देशों को जाने वाले समुद्री रास्तों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे निर्यात रुक गया है.

किसानों की बढ़ी मुश्किलें

व्यापारियों का कहना है कि मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में बढ़ते संकट की वजह से चावल की कई खेप बीच रास्ते में या बंदरगाहों पर फंस गई हैं. इस व्यवधान के कारण बाजार में बासमती के दामों में भी भारी गिरावट आई है. व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है, जिससे किसानों, मिल मालिकों और निर्यातकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है.

पीक सीजन में नुकसान

आर.एस. पुरा की 'शेर-ए-कश्मीर एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल' के मालिक बलविंदर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि उनकी मिल हर साल खाड़ी और यूरोपीय देशों को लगभग 20,000 क्विंटल चावल निर्यात करती है. उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है. उनके चावल की खेप रुकी हुई है और भुगतान (पेमेंट) दिल्ली में अटका हुआ है. इसका असर किसानों पर भी पड़ रहा है क्योंकि समय पर उनका बकाया पैसा नहीं चुकाया जा पा रहा है.

उन्होंने आगे बताया, "चावल की फसल नवंबर में काटी गई थी और फरवरी-मार्च आमतौर पर निर्यात (एक्सपोर्ट) के लिए सबसे व्यस्त समय होता है. युद्ध की वजह से निर्यात की पूरी व्यवस्था प्रभावित हुई है और हमारा उद्योग भारी नुकसान का सामना कर रहा है."

विदेश मंत्री से मदद की गुहार

उन्होंने आगे बताया कि मिल मालिकों और व्यापारियों ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जम्मू-कश्मीर के खाद्य मंत्री सतीश शर्मा को पत्र लिखकर सरकारी मदद की मांग की है. उन्होंने प्रभावित निर्यातकों के लिए कर्ज के ब्याज में छूट जैसी राहत मांगी है.

