ईरान पर US-इजराइल हमले के चलते भारत की हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट रद्द
ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले के बाद पूरे भारत में फ्लाइट में रुकावट से यात्रियों को परेशानी हो रही है.
Published : March 1, 2026 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले के बाद फ्लाइट में रुकावट और कैंसलेशन की वजह से पूरे भारत में यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय शटलर पीवी सिंधु दुबई में फंसी गई हैं. इसी तरह कर्नाटक के कुछ टूरिस्ट दुबई में फंसे हैं. पुणे के 40 एमबीए छात्र भी दुबई में फंसे हैं.
महाराष्ट्र में यात्रियों ने लंबे इंतजार और कैंसल हुई फ्लाइट की शिकायत की. आईएएनएस से बात करते हुए, एक यात्री ने कहा, 'हमारी फ्लाइट लगभग 8:30 बजे की थी, लेकिन वह कैंसल हो गई. अभी, हम अगली फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही वह जाएगी, हम निकल जाएँगे.'
VIDEO | Pune, Maharashtra: On 84 MBA students of Indira School of Business Studies stranded in Dubai due to the closure of airspace amid West Asia conflict, University Dean Dr Janardhan Pawar says, " 84 of our students are stranded there. every year, we take our mba students to… pic.twitter.com/jjOZAVUQVe— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 98 फ्लाइट कैंसल हो गईं क्योंकि एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से सर्विस बंद कर दी. इस बीच, चंडीगढ़ एयरपोर्ट अधिकारियों ने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में रुकावटों की पुष्टि की. शनिवार को, दुबई जाने वाली सिर्फ़ एक फ़्लाइट कैंसल हुई थी, लेकिन रविवार को दुबई जाने वाली और जाने वाली दोनों फ्लाइट पर असर पड़ा.
तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा, जहाँ 17 आने वाली और उतनी ही जाने वाली फ्लाइट कैंसल हो गई, जिससे कई यात्री फँस गए. ये कैंसलेशन ईरान पर अमेरिका-इजराइल के मिले-जुले हमले की वजह से हुई एक बड़ी क्षेत्रीय गड़बड़ी का हिस्सा है.
VIDEO | Passengers stranded at airport in Mumbai as Middle East situation triggers flight disruptions and cancellations.— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/PpHV5hkMYj
इस हमले के बाद तेहरान ने कई खाड़ी देशों में इजराइली और अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जवाबी हमले किए. इससे इलाके के कई देशों को अपना एयरस्पेस बंद करना पड़ा और आम लोगों का हवाई ट्रैफिक रोकना पड़ा. नेपाल में भी इसका असर इसी तरह गंभीर रहा. शनिवार को नेपाल और खाड़ी शहरों के बीच एक दर्जन से ज़्यादा तय फ्लाइट कैंसल कर दी गई.
नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAAN) के तहत त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (TIA) अथॉरिटी ने बताया कि काठमांडू से पश्चिम एशियाई जगहों के लिए जाने वाली और उन शहरों से आने वाली 14 फ्लाइट कैंसल कर दी गई.
जिन एयरलाइंस पर असर पड़ा उनमें नेपाल एयरलाइंस, हिमालय एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई और कुवैत एयरवेज शामिल हैं. हिमालय एयरलाइंस ने छह फ्लाइट कैंसल की - जो सभी एयरलाइन कंपनियों में सबसे ज्यादा है.
बड़े पैमाने पर कैंसलेशन की वजह से कई यात्री फंस गए, जिससे टर्मिनल पर भीड़ हो गई और यात्री आगे के अपडेट का इंतज़ार करते रहे. अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट शेड्यूल चेक करने की सलाह दे रहे हैं.