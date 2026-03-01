ETV Bharat / bharat

ईरान पर US-इजराइल हमले के चलते भारत की हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट रद्द

मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से फ्लाइट में रुकावट और कैंसलेशन के कारण शनिवार को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्री ( ANI )

नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले के बाद फ्लाइट में रुकावट और कैंसलेशन की वजह से पूरे भारत में यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय शटलर पीवी सिंधु दुबई में फंसी गई हैं. इसी तरह कर्नाटक के कुछ टूरिस्ट दुबई में फंसे हैं. पुणे के 40 एमबीए छात्र भी दुबई में फंसे हैं. महाराष्ट्र में यात्रियों ने लंबे इंतजार और कैंसल हुई फ्लाइट की शिकायत की. आईएएनएस से ​​बात करते हुए, एक यात्री ने कहा, 'हमारी फ्लाइट लगभग 8:30 बजे की थी, लेकिन वह कैंसल हो गई. अभी, हम अगली फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही वह जाएगी, हम निकल जाएँगे.' मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 98 फ्लाइट कैंसल हो गईं क्योंकि एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से सर्विस बंद कर दी. इस बीच, चंडीगढ़ एयरपोर्ट अधिकारियों ने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में रुकावटों की पुष्टि की. शनिवार को, दुबई जाने वाली सिर्फ़ एक फ़्लाइट कैंसल हुई थी, लेकिन रविवार को दुबई जाने वाली और जाने वाली दोनों फ्लाइट पर असर पड़ा.