ETV Bharat / bharat

Middle East War : ओमान में ड्रोन हमले में खंडेला के युवक की मौत, 4 दिन बाद शव पहुंचा गांव और मच गई चीख-पुकार

विक्रम वर्मा 23 फरवरी को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से ओमान कमाने के लिए गया था.

ओमान में युवक की मौत के बाद शव आया
ओमान में युवक की मौत के बाद शव आया (Source : Local)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 7:11 PM IST

|

Updated : March 17, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर: जिले के खंडेला क्षेत्र के गांव अगलोई निवासी 22 वर्षीय युवक विक्रम वर्मा की ओमान में हुए ड्रोन हमले में मौत हो जाने से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई. मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच हुए इस हमले ने एक गरीब परिवार की खुशियां छीन ली. मृतक विक्रम वर्मा पुत्र बनवारी लाल वर्मा हाल ही में रोजगार की तलाश में विदेश गया था.

विक्रम के पिता बनवारी लाल ने बताया कि विक्रम वर्मा 23 फरवरी को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से ओमान कमाने के लिए गया था. घर की जिम्मेदारियों को संभालने और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ वह विदेश पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद वह इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले विक्रम ने फोन पर घरवालों से बातचीत की थी.

4 दिन बाद शव पहुंचा गांव (Source : Local)

पढ़ें. Iran-Israel War : ओमान पोर्ट पर मिसाइल हमले में नागौर का युवक लापता, साथी कर्मचारी ने जताया मौत का अंदेशा

विक्रम वहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सड़क बनाने का काम कर रहा था. हमले से पहले विक्रम ने अपनी मां, मामा, मौसी और बहन से ग्रुप वीडियो कॉल किया था. बात करते समय विक्रम ने कहा था- अच्छी तरह से हूं. खाना समय पर मिलता है और काम भी अच्छा है. इस दौरान विक्रम ने वहां के हालात पर चिंता जताई थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी बातचीत साबित होगी.

मृतक के पिता के अनुसार घटना की जानकारी किसी रिश्तेदार ने दी. वह भी ओमान में उसी कंपनी में दूसरी जगह काम करता है. कंपनी ने ही विक्रम की बॉडी भिजवाने का इंतजाम किया. विक्रम के परिवार में मां-पिता और तीन बहनें हैं. एक बहन की शादी हो चुकी है. दो बहनें विक्रम से छोटी हैं. विक्रम परिवार का इकलौता सहारा था. वह घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से विदेश गया था.

पढ़ें. सैर-सपाटे पर गए थे भीलवाड़ा से दुबई, जंग से बदले हालात ने डराया...स्वदेश वापसी पर बोले-इंडिया से सुरक्षित कुछ नहीं

आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग : घटना के करीब चार दिन बाद मंगलवार को विक्रम का शव उसके पैतृक गांव अगलोई पहुंचा. जैसे ही एम्बुलेंस गांव में दाखिल हुई, पूरे गांव में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मां अपने बेटे के शव से लिपटकर बिलखती रही. गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम नजर आईं और माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया. ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है. साथ ही प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई और सहायता उपलब्ध कराने की भी अपील की गई है. युवक की असमय मौत से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव गहरे सदमे में है.

Last Updated : March 17, 2026 at 7:20 PM IST

TAGGED:

YOUTH KILLED IN DRONE ATTACK
DRONE ATTACK IN OMAN
SIKAR YOUTH KILLED IN OMAN
ओमान में युवक की मौत
US ISRAEL AND IRAN WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.