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इराक से अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी: जानिए साल 2003 से शुरू हुए इस खूनी संघर्ष का पूरा इतिहास

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डी.सी. में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रेस से बात करते हुए. (File) ( Xinhua via IANS )

हैदराबादः हाल ही में 30 सितंबर 2026 को इराक सरकार और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने इराक से अमेरिकी नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के मिशन को आधिकारिक और पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है. तय रोडमैप के तहत विदेशी सेनाओं ने इराक में अपने आखिरी सैन्य ठिकानों को भी पूरी तरह खाली कर दिया है, जिसके बाद इराक ने देश में चार दिवसीय 'संप्रभुता दिवस' राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाने का ऐलान किया है.

इराक में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के मुख्य कारण क्या थे?

20 मार्च 2003 को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने इराक पर हमला किया. अमेरिका का दावा था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है. हालांकि अधिकांश देशों ने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने से इनकार कर दिया था.

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दावा किया था कि सद्दाम लगातार घातक हथियार इकट्ठा कर रहे हैं और उनका निर्माण कर रहे हैं. उन्होंने इराक को ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय "बुराई की धुरी" का हिस्सा बताया था. अक्टूबर 2002 में, अमेरिकी कांग्रेस ने इराक के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी. इस कार्रवाई के लिए ब्रिटेन ने 45,000, ऑस्ट्रेलिया ने 2,000 और पोलैंड ने 194 विशेष बल (स्पेशल फोर्सेज) के जवान भेजे थे.

इस लेख में हम इस पूरे सैन्य मिशन के ऐतिहासिक घटनाक्रमों, अमेरिका को मिली रणनीतिक सफलताओं और इस खौफनाक युद्ध में जान-माल के रूप में चुकाई गई भारी 'मानवीय कीमत' का एक विस्तृत और सिलसिलेवार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं.

2002: अमेरिकी सेना की लंबे समय तक रहने वाली इस मौजूदगी की शुरुआत 16 अक्टूबर 2002 को हुई, जब अमेरिकी कांग्रेस ने 'इराक के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल के अधिकार' का प्रस्ताव पास किया. इसने कार्यपालिका (राष्ट्रपति) को इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार होने और आतंकवाद से संबंध होने के आरोपों के चलते सद्दाम हुसैन की सरकार के खिलाफ सशस्त्र बलों को तैनात करने की शक्ति दी.

2003: 19 मार्च 2003 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम' की घोषणा की, जिसका उद्देश्य "इराक को हथियारों से मुक्त करना, वहां के लोगों को आजाद कराना और दुनिया को एक गंभीर खतरे से बचाना" था. गठबंधन सेनाओं ने अप्रैल 2003 में बगदाद में प्रवेश किया, जिससे वहां की सरकार गिर गई. 'गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस' के आंकड़ों के अनुसार, उस महीने अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1,45,600 से अधिक हो गई और कई सालों तक यह 1,00,000 से ऊपर बनी रही.

2006: अमेरिकी सैनिकों ने 13 दिसंबर 2003 को टिकरित के पास सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था, जिसके बाद एक इराकी न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई.

2007: बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष (हिंसा) से निपटने के लिए, राष्ट्रपति बुश ने 10 जनवरी 2007 को सेना को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती की घोषणा की. इसके तहत अतिरिक्त ब्रिगेड भेजे गए, जिससे सैनिकों की संख्या 2006 के आखिर में 1,31,500 से बढ़कर अगस्त 2007 तक युद्ध के समय के अपने सबसे उच्चतम स्तर यानी 1,69,000 पर पहुंच गई.

2008: 17 नवंबर 2008 को अमेरिका और इराक ने एक 'रणनीतिक रूपरेखा समझौते' के साथ-साथ एक द्विपक्षीय 'स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट' (SOFA) पर हस्ताक्षर किए, जिसने विदेशी सेनाओं की वापसी का रास्ता तय कर दिया. 14 दिसंबर 2008 को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी ने इस समझौते को मंजूरी मिलने की तारीफ की. जबकि बुश ने इसे "एक बड़ी उपलब्धि" बताया. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इराकी पत्रकार ने बुश पर जूते फेंके थे.

2010: 'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम' आधिकारिक रूप से 31 अगस्त 2010 को समाप्त हो गया, और इसके बाद सैनिकों की संख्या कम करके 'ऑपरेशन न्यू डॉन' की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य काम वहां की स्थानीय सेना को सलाह और ट्रेनिंग देना था.

2011: 12 दिसंबर 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और इराकी पीएम मलिकी ने इस सैन्य अभियान के खत्म होने की घोषणा की. 15 दिसंबर 2011 को बगदाद में अमेरिकी सेना ने आधिकारिक रूप से अपने संगठनात्मक झंडे समेट लिए. हालांकि द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते के तहत देश छोड़ने की आखिरी कानूनी समय सीमा 31 दिसंबर 2011 तय की गई थी. लेकिन 500 सैनिकों और 100 से अधिक वाहनों का आखिरी सैन्य काफिला तय तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले ही, 18 दिसंबर 2011 को सीमा पार कर कुवैत चला गया.

अमेरिकी सेना की वापसी- ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व

इराक में सुरक्षा हालात तब तेजी से बिगड़ गए जब आतंकवादी संगठन आईएसआईएस (ISIS) ने उत्तरी और पश्चिमी इराक में भारी तबाही मचाई. उन्होंने 10 जून 2014 को इराक के एक बड़े महानगर मोसुल पर कब्जा कर लिया और इराक के लगभग एक-तिहाई हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया.

2014: बगदाद (इराक सरकार) की ओर से मदद की आधिकारिक अपील के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने 16 जून 2014 को शुरुआती जांच दल को इराक भेजा. इसके बाद 7-8 अगस्त को इरबिल (Erbil) शहर पर हो रहे हमलों को रोकने और सिंजार पहाड़ी पर फंसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हवाई हमलों (एयरस्ट्राइक) और मानवीय सहायता सामग्री गिराने की मंजूरी दी गई.

10 सितंबर 2014 को वाशिंगटन (अमेरिका) ने एक वैश्विक गठबंधन का गठन किया, जिसमें आगे चलकर दर्जनों देश शामिल हुए. इसके बाद, आतंकवाद विरोधी हवाई अभियान चलाने और इराक की जमीनी सेना की मदद करने के लिए 17 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक रूप से 'कंबाइंड जॉइंट टास्क फोर्स - ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व' (CJTF-OIR) का गठन किया गया.