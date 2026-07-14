ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान हमले में बिहार के युवक की मौत, दुबई में शिप पर था कार्यरत
ईरान-अमेरिका जंग में बिहार के युवक की मौत हो गई. वह दुबई में शिप पर तैनात था, जो हमले का शिकार हो गया. पढ़ें..
Published : July 14, 2026 at 2:22 PM IST
गोपालगंज: अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान हुए हमले के दौरान दुबई में एक शिप पर कार्यरत गोपालगंज के युवक की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक की पहचान थावे प्रखंड के थावे बाजार निवासी व्यवसायी संजय गुप्ता के बेटे सोनू कुमार गुप्ता (30 वर्ष) के रूप में हुई है. सोनू पिछले चार वर्षों से दुबई में एक शिप पर कार्यरत था.
सोमवार की रात उसके सहकर्मियों ने फोन कर हादसे की जानकारी दी. सहकर्मियों के परिजनों को बताया कि ईरान की ओर से अमेरिकी सैनिक बेस को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के दौरान शिप पर आग का गोला और मलबा आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से सोनू की मौत हो गई. सहकर्मियों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रहे हवाई हमलों के कारण वे दहशत में हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.
"सोनू दुबई की एक शिपिंग कंपनी में पिछले चार वर्षों से कार्यरत था. मंगलवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि सऊदी अरब के निकट हार्मुज समुद्री क्षेत्र में जहाज पर हुए कथित मिसाइल हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई."- मृतक के परिजन
परिजनों के अनुसार, सोनू करीब 20 दिन पहले ही घर पर छुट्टी बिताकर दुबई लौटे थे. वह परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके पिता थावे बाजार में जूता-चप्पल की दुकान चलाते हैं.
वहीं, मौत की सूचना मिलते ही थावे के विदेशी टोला स्थित उनके घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की खबर फैलते ही पूरे थावे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. आसपास के लोग सोनू के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस दे रहे हैं.
ये भी पढ़ें: 'समुद्र में हूं, ड्यूटी पर हूं,' इजरायल-ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध में भागलपुर के इंजीनियर देवनंदन की मौत