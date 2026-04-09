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अमेरिका-ईरान युद्ध: पूर्व विदेश मंत्री ने सरकार की कूटनीति पर उठाए सवाल, कहा- ये रणनीतिक चुप्पी नहीं बल्कि आत्मसमर्पण

पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने अमेरिका-ईरान युद्ध पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.

Former External Affairs Minister Yashwant Sinha
पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
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हजारीबाग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के संघर्ष-विराम (सीजफायर) की घोषणा कर दी है. पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत दोनों देश दो सप्ताह के लिए हमले रोकने को तैयार हो गए हैं. इसी बीच, देश के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग में इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की.

यशवंत सिन्हा ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध पूरी तरह नाजायज था. संयुक्त राष्ट्र चार्टर युद्ध की इजाजत नहीं देता. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप लगातार ज्यादती कर रहे थे, लेकिन भारत पूरे प्रकरण में खामोश रहा. यशवंत सिन्हा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर जवाब देना चाहिए. अगर किसी का दबाव है तो इसका खुलासा होना चाहिए. उन्होंने विदेश नीति को “रणनीतिक चुप्पी” नहीं, बल्कि कमजोरी और आत्मसमर्पण करार दिया.

पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का बयान (ETV Bharat)

अर्थव्यवस्था पर गंभीर चिंता, तेल की कीमतें और महंगाई का खतरा

सिन्हा ने चेतावनी दी कि इस युद्ध का असर भारत समेत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. खासकर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बेकाबू हो सकती है. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को कच्चा तेल दुनिया के किसी भी कोने से सस्ते दाम में खरीदना चाहिए. ट्रंप खुश हों या नाराज, यह भारत की राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता होनी चाहिए. अगर तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई तो अर्थव्यवस्था चारों ओर से प्रभावित होगी.

पाकिस्तान में शांति वार्ता

पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि सीजफायर बेहद पतला (fragile) दिख रहा है. कब फिर से युद्ध शुरू हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता. उन्होंने खुशी जताई कि युद्ध रुक गया है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने आगे कहा कि इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता का भी वैश्विक असर पड़ेगा. पाकिस्तान जैसे छोटे देश को खुद को बड़ा दिखाने का मौका मिल रहा है, जबकि भारत जैसा बड़ा देश दब रहा है.

भारत को संकट से बचने का उपाय सोचना चाहिए

पूर्व मंत्री ने जोर देकर कहा कि अब भारत को इस संकट से बचने के उपाय करने चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की खामोशी से देश की छवि कमजोर हुई है.

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