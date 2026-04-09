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अमेरिका-ईरान युद्ध: पूर्व विदेश मंत्री ने सरकार की कूटनीति पर उठाए सवाल, कहा- ये रणनीतिक चुप्पी नहीं बल्कि आत्मसमर्पण

हजारीबाग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के संघर्ष-विराम (सीजफायर) की घोषणा कर दी है. पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत दोनों देश दो सप्ताह के लिए हमले रोकने को तैयार हो गए हैं. इसी बीच, देश के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग में इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की.

यशवंत सिन्हा ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध पूरी तरह नाजायज था. संयुक्त राष्ट्र चार्टर युद्ध की इजाजत नहीं देता. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप लगातार ज्यादती कर रहे थे, लेकिन भारत पूरे प्रकरण में खामोश रहा. यशवंत सिन्हा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर जवाब देना चाहिए. अगर किसी का दबाव है तो इसका खुलासा होना चाहिए. उन्होंने विदेश नीति को “रणनीतिक चुप्पी” नहीं, बल्कि कमजोरी और आत्मसमर्पण करार दिया.

पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का बयान (ETV Bharat)

अर्थव्यवस्था पर गंभीर चिंता, तेल की कीमतें और महंगाई का खतरा

सिन्हा ने चेतावनी दी कि इस युद्ध का असर भारत समेत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. खासकर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बेकाबू हो सकती है. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को कच्चा तेल दुनिया के किसी भी कोने से सस्ते दाम में खरीदना चाहिए. ट्रंप खुश हों या नाराज, यह भारत की राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता होनी चाहिए. अगर तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई तो अर्थव्यवस्था चारों ओर से प्रभावित होगी.

पाकिस्तान में शांति वार्ता