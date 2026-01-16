पिता के आंखों में आंसू...; ईरान में फंसे गाजियाबाद के इंजीनियर केतन मेहता, PM मोदी से लगाई मदद की गुहार

ETV Bharat / bharat

केतन मेहता के माता-पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे को वापस लाने की अपील की है.

ईरान में फंसे गाजियाबाद के इंजीनियर केतन मेहता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 16, 2026 at 2:57 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित डीएलएफ निवासी केतन मेहता, जो मर्चेंट नेवी इंजीनियर हैं, वह ईरान में फंस गए हैं. केतन के परिवार का उनसे दो हफ्ते से किसी प्रकार से भी संपर्क नहीं हो पाया है. ऐसे में परिवार काफी चिंतित है और फिलहाल भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है.

पिता मुकेश मेहता आंखों में आंसू लिए अपनी भारी सी आवाज में कहा, ''15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं बेटे की आवाज नहीं सुनी है. 31 दिसंबर के बाद बेटे से कोई बात नहीं हो पाई है. एक-एक लम्हा गुजारना अब मुश्किल हो रहा है. 6 तारीख को हमारे पास एक फोन आया था. बेटे के शिप पर मौजूद कैप्टन के भाई ने हमसे कहा कि केतन को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमने केतन की कंपनी से संपर्क करने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिल सका. बेटा किस हाल में है हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है.''

पीएम मोदी से की मदद की अपील

केतन के पिता को भारत सरकार से काफी उम्मीद है. मुकेश मेहता कहते हैं कि मोदी सरकार जब पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस ला सकती है तो एक दिन केतन भी सकुशल भारत वापस लौटेगा. हमने भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से सूचित किया है. लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बेटा सकुशल वापस लौट आए.

बेटे के लिए माँ रजनी मेहता दिनभर मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहीं.
31 दिसंबर को हुई थी आखिरी बार बात

केतन मेहता के पिता मुकेश मेहता कहते हैं, ''31 दिसंबर 2025 को केतन से आखरी बार बात हुई थी. वह काफी खुश था, प्रमोशन होने वाला था. उसने हमसे फोन पर कहा था कि शिप के डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंचने के बाद कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आएगा. आखरी बार बात होने से कुछ दिन पहले केतन का फोन पानी में गिर गया था. उसके पास मोबाइल फोन नहीं था. अपने साथी के फोन से फोन किया था. केतन ने कहा था शिप के पोर्ट पहुंचने के बाद नया फोन ले लेगा. उसने बताया था कि 7 जनवरी के बाद वह घर वापस लौट आएगा.''

वहीं, माँ रजनी मेहता दिनभर मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही हैं. उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश थे कि केतन का प्रमोशन होने वाला है. अब केतन जब घर वापस आएगा तो उसकी शादी की तैयारी शुरू करेंगे. हम लड़कियां देख रहे थे, लेकिन इसी बीच हमें पता चला की उसको ईरान में गिरफ्तार किया गया है. अब क्या सच है यह तो हमें मालूम नहीं. मोदी सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द हमारे बेटे को सकुशल भारत वापस लाया जाए.''

केतन मेहता के माता-पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे को वापस लाने की अपील की (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, केतन 29 जून 2025 को ड्यूटी के लिए दिल्ली से रवाना हुए थे. फिलहाल मर्चेंट नेवी में केतन सेकंड इंजीनियर के पद पर तैनात हैं. केतन की तकरीबन डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी है. साल 2018 में केतन ने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया था. परिवार में मां-बाप और दो बड़ी बहनें हैं. दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है. मां-बाप साहिबाबाद में डीएलएफ कॉलोनी में रहते हैं. परिवार वालों के मुताबिक़, केतन दुबई की कंपनी MT BRILLIANT ROAR में तैनात है. शिप ईरान से तेल लेकर जा रहा था तभी जहाज को हिरासत में लिया गया. हालांकि, इस संबंध में किसी भी प्रकार की औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

