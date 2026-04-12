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अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत नाकाम नहीं हुई है, नतीजे लाएगी : महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती और दूसरे नेताओं का कहना है कि अमेरिका-ईरान के बीच मुश्किलों, सीजफायर और बाहरी दखल के बावजूद शांति की उम्मीद है.

Former CM Jammu and Kashmir Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 6:57 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि 40 दिनों के युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत खत्म या फेल नहीं हुई है, बल्कि दो दुश्मनों के बीच बातचीत में समय लगता है.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा ने कहा कि ईरान की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया.

उन्होंने कहा कि बातचीत फेल नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है. ईरान और अमेरिका के बीच कई सालों से उलझे हुए रिश्ते हैं जिन्हें रातों-रात हल नहीं किया जा सकता. पंद्रह दिनों के लिए सीजफायर है.

पुलवामा में पार्टी के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत आखिरकार सफल होगी ताकि होर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने के बाद ऑयल की किल्लत और इस युद्ध का आर्थिक असर खत्म हो जाए."

उनका रिएक्शन ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में 21 घंटे की बातचीत के बाद भी अमेरिका और ईरान किसी डील पर नहीं पहुंच पाए. 40 दिनों की लड़ाई के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करने का ऐलान किया.

इजराइल की ओर इशारा करते हुए महबूबा ने कहा कि एक नाजायज औलाद इस बातचीत को खराब करना चाहती है. उन्होंने कहा कि इन बातचीत से “नतीजे निकलेंगे और इससे पैदा हुई जंग और आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी.”

पूर्व मंत्री और अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान बातचीत का बिना किसी समझौते के खत्म होना बहुत चिंता की बात है.

उन्होंने कहा, “इस युद्ध के नतीजे पहले से ही दिख रहे हैं. आर्थिक विकास और व्यापार में रुकावट आई है, और खाड़ी देशों में लाखों भारतीय नागरिक बढ़ती अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. यहां तक ​​कि आने वाले पैसे की स्थिरता भी खतरे में है. इस अहम मोड़ पर, कोई बस यही उम्मीद कर सकता है कि समझदारी काम करे और संबंधित देश कम से कम सीजफायर को बनाए रखें और उसे बढ़ाएं. दुनिया लंबे समय तक अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकती; उसे शांति चाहिए.”

वहीं मजलिसी-उलेमा लेह (उलेमा कमेटी) के अध्यक्ष शेख जैनुल आबिदीन ने कहा कि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, भले ही अभी कोई समझौता न हुआ हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों को शांति के लिए बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को पता चल गया है कि ईरान के 10-पॉइंट पीस डील से सहमत न होकर अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है.

ये भी पढ़ें- अमेरिका की 'अत्यधिक मांगों' के कारण वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हुई : ईरान

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