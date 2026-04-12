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अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत नाकाम नहीं हुई है, नतीजे लाएगी : महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( file photo-IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि 40 दिनों के युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत खत्म या फेल नहीं हुई है, बल्कि दो दुश्मनों के बीच बातचीत में समय लगता है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा ने कहा कि ईरान की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया. उन्होंने कहा कि बातचीत फेल नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है. ईरान और अमेरिका के बीच कई सालों से उलझे हुए रिश्ते हैं जिन्हें रातों-रात हल नहीं किया जा सकता. पंद्रह दिनों के लिए सीजफायर है. पुलवामा में पार्टी के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत आखिरकार सफल होगी ताकि होर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने के बाद ऑयल की किल्लत और इस युद्ध का आर्थिक असर खत्म हो जाए." उनका रिएक्शन ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में 21 घंटे की बातचीत के बाद भी अमेरिका और ईरान किसी डील पर नहीं पहुंच पाए. 40 दिनों की लड़ाई के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करने का ऐलान किया.