ईरान-इजरायल युद्ध: 1200 भारतीय उड़ानें रद्द, लंबा हुआ सफर और हवाई किराया हुआ बेतहाशा

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण 1200+ भारतीय उड़ानें रद्द हुईं, हवाई मार्ग बदलने से सफर लंबा हुआ और खाड़ी देशों का किराया ₹1.8 लाख पहुँचा.

कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट (फाइल फोटो-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 2:30 PM IST

नई दिल्ली: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक हवाई यातायात को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस संकट का सबसे गहरा असर भारतीय विमानन क्षेत्र और यहाँ के यात्रियों पर पड़ा है. पश्चिम एशिया का हवाई मार्ग, जो भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सबसे मुख्य रास्ता है, अब एक 'नो-फ्लाई ज़ोन' में तब्दील होता जा रहा है.

हजारों यात्री फंसे, 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह तक भारतीय एयरलाइंस की लगभग 1,221 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं. युद्ध के खतरे को देखते हुए DGCA ने भारतीय विमानों को ईरान, इराक, और यूएई सहित 11 देशों के हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी है. इसके कारण एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर जैसी कंपनियों ने दुबई, दोहा और मस्कट जैसे शहरों के लिए अपनी सेवाएं या तो बंद कर दी हैं या बहुत कम कर दी हैं.

लंबे रास्ते और बढ़ता सफर
ईरान का रास्ता बंद होने की वजह से अब भारतीय विमानों को यूरोप और अमेरिका जाने के लिए ओमान और मिस्र के ऊपर से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है.

सफर में देरी: इस बदलाव के कारण उड़ानों के समय में 4 से 5 घंटे की बढ़ोतरी हो गई है.

बीच रास्ते में स्टॉप: एयर इंडिया की न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट्स को अब ईंधन भरने के लिए इटली के रोम में रुकना पड़ रहा है. इससे न केवल समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि एयरलाइंस पर ईंधन और लैंडिंग चार्ज का आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है.

आसमान छू रहा है किराया
इस संकट ने हवाई टिकटों की कीमतों को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है.

  • खाड़ी देशों का हाल: दुबई और अबू धाबी से भारत आने वाले यात्रियों को एक तरफ के टिकट के लिए 1 लाख से 1.8 लाख रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं.
  • यूरोप का सफर: लंदन और पेरिस जैसे शहरों के लिए किराया ₹3 लाख के करीब पहुँच गया है.
  • बढ़ती लागत: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विमानों के बढ़ते इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ा है.

यात्रियों की सुरक्षा और राहत कार्य
भले ही नियमित उड़ानें बंद हैं, लेकिन एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियाँ खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष 'राहत उड़ानें' संचालित कर रही हैं. इंडिगो ने घोषणा की है कि वह प्रभावित यात्रियों को टिकट कैंसिल करने पर पूरा पैसा वापस देगी या उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दूसरी तारीख पर फ्लाइट बुक करने की सुविधा देगी.

पर्यटन पर असर
ट्रैवल विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध की आशंका के चलते भारतीयों ने दुबई और तुर्की जैसे देशों के लिए अपनी छुट्टियां रद्द कर दी हैं. अब लोग उन रास्तों पर सफर करने से डर रहे हैं जो युद्ध क्षेत्र के करीब हैं. हालांकि, भारत के भीतर यानी घरेलू उड़ानों पर इसका फिलहाल कोई खास असर नहीं देखा गया है.

अगर यह संघर्ष जल्द शांत नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय सफर और भी महंगा और मुश्किल हो सकता है. फिलहाल सरकार और एयरलाइंस की प्राथमिकता विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाना है.

संपादक की पसंद

