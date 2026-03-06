ETV Bharat / bharat

ईरान-इजरायल युद्ध: 1200 भारतीय उड़ानें रद्द, लंबा हुआ सफर और हवाई किराया हुआ बेतहाशा

नई दिल्ली: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक हवाई यातायात को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस संकट का सबसे गहरा असर भारतीय विमानन क्षेत्र और यहाँ के यात्रियों पर पड़ा है. पश्चिम एशिया का हवाई मार्ग, जो भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सबसे मुख्य रास्ता है, अब एक 'नो-फ्लाई ज़ोन' में तब्दील होता जा रहा है.

हजारों यात्री फंसे, 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह तक भारतीय एयरलाइंस की लगभग 1,221 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं. युद्ध के खतरे को देखते हुए DGCA ने भारतीय विमानों को ईरान, इराक, और यूएई सहित 11 देशों के हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी है. इसके कारण एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर जैसी कंपनियों ने दुबई, दोहा और मस्कट जैसे शहरों के लिए अपनी सेवाएं या तो बंद कर दी हैं या बहुत कम कर दी हैं.

लंबे रास्ते और बढ़ता सफर

ईरान का रास्ता बंद होने की वजह से अब भारतीय विमानों को यूरोप और अमेरिका जाने के लिए ओमान और मिस्र के ऊपर से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है.

सफर में देरी: इस बदलाव के कारण उड़ानों के समय में 4 से 5 घंटे की बढ़ोतरी हो गई है.

बीच रास्ते में स्टॉप: एयर इंडिया की न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट्स को अब ईंधन भरने के लिए इटली के रोम में रुकना पड़ रहा है. इससे न केवल समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि एयरलाइंस पर ईंधन और लैंडिंग चार्ज का आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है.