अमेरिका और भारत के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी

अंतरिम समझौते के सफल होने पर अमेरिका जेनेरिक दवाइयों, रत्नों और हीरों और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सहित कई तरह के सामानों पर लगाए गए टैरिफ हटा देगा. यह फ्रेमवर्क एल्यूमीनियम, स्टील और तांबे पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित घोषणाओं के तहत लगाए गए कुछ भारतीय विमानों और विमान के पुर्जों पर अमेरिकी टैरिफ को हटाने का भी प्रावधान करता है. भारत को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के अनुसार, ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए वरीयता शुल्क दर कोटा मिलेगा.

संयुक्त बयान के अनुसार अमेरिका भी बदले में संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत भारतीय सामानों पर 18 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा, जिसमें टेक्सटाइल और कपड़ों, चमड़े और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, कारीगरों के प्रोडक्ट्स और कुछ मशीनरी जैसे सेक्टर शामिल होंगे.

इस फ्रेमवर्क के तहत भारत सभी अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामानों और अमेरिकी खाने-पीने और खेती के प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन, जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट वगैरह शामिल हैं.

बयान में कहा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौता हमारे देशों की पार्टनरशिप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जो आपसी हितों और ठोस नतीजों पर आधारित आपसी और संतुलित व्यापार के प्रति साझा कमिटमेंट को दिखाता है.

नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से अमेरिका और भारत के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी किया गया है. ये मसौदा (फ्रेमवर्क) 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) बातचीत के प्रति देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

बयान में कहा गया है कि अमेरिका सेक्शन 232 जांच के नतीजे के आधार पर, भारत को जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्युटिकल सामग्री के लिए बातचीत के नतीजे भी मिलेंगे. इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देशों ने आपसी हित के क्षेत्रों में एक-दूसरे को बेहतर बाजार पहुंच देने का वादा किया.

बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली नॉन-टैरिफ बाधाओं पर बात करेंगे. इसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका मेडिकल डिवाइस, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सामान और खाने-पीने और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुआ है.

साथ ही समझौते के लागू होने के छह महीने के अंदर पहचाने गए सेक्टर्स में अमेरिका में डेवलप किए गए या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को स्वीकार करने की समीक्षा करेगा. अमेरिका और भारत इस बात पर भी सहमत हुए कि स्टैंडर्ड और कन्फर्मिटी असेसमेंट प्रक्रियाओं पर सहयोग बढ़ाया जाएगा ताकि कम्प्लायंस में आसानी हो और अगर किसी भी तरफ से तय टैरिफ में बदलाव होता है, तो कमिटमेंट में बदलाव की अनुमति दी जा सके.

अंतरिम समझौते के अलावा, दोनों देशों ने कहा कि वे बीटीए बातचीत के जरिए मार्केट एक्सेस को और बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे. अमेरिका ने कहा कि वह बातचीत के दौरान भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करने की कोशिशें जारी रखने के भारत के अनुरोध पर विचार करेगा.

यह फ्रेमवर्क मजबूत आर्थिक सुरक्षा तालमेल की भी रूपरेखा बताता है. इसमें सप्लाई चेन की मजबूती, निवेश समीक्षा, निर्यात नियंत्रण और तीसरे पक्षों की गैर-बाजार नीतियों से निपटना शामिल है. बड़े आर्थिक सहयोग के हिस्से के तौर पर, भारत ने अगले पांच सालों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा जाहिर किया है.

दोनों पक्ष डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सहित टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में व्यापार को काफी बढ़ाने और संयुक्त टेक्नोलॉजी सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमत हुए. अमेरिका और भारत ने डिजिटल ट्रेड में आने वाली रुकावटों को दूर करने और बीटीए के तहत मजबूत, आपसी फायदे वाले डिजिटल ट्रेड नियमों के लिए एक रास्ता बनाने का भी वादा किया.

दोनों पक्षों ने कहा कि वे इस फ्रेमवर्क को तुरंत लागू करेंगे और तय रोडमैप के अनुसार एक व्यापक और आपसी फायदे वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा करने के मकसद से अंतरिम समझौते को फाइनल करने की दिशा में काम करेंगे.