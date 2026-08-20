हैदराबाद में अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी सेंटर खोला
अमेरिका की बड़ी वित्तीय सेवा प्रदाता चार्ल्स श्वाब ने हैदराबाद में अपना नया टेक्नोलॉजी सेंटर लॉन्च किया है.
Published : August 20, 2026 at 3:03 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी कंपनी चार्ल्स श्वाब ने हैदराबाद में 3.45 लाख स्क्वेयर फीट में एक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी सेंटर (TCC) बनाकर भारतीय मार्केट में कदम रखा है. तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्रीज मंत्री श्रीधर बाबू ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया.
इसका लक्ष्य 2027 के अंत तक कर्मचारियों की संख्या को लगभग 2,000 तक बढ़ाना है और साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी कार्यों को – जो वर्तमान में भारत में ठेकेदारों के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं, हैदराबाद में अपने इन-हाउस संचालन के तहत लाने की भी योजना है.
हैदराबाद सेंटर अपने अमेरिकी ऑपरेशन्स को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग टैलेंट और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी देगा, जो लगभग 40 ट्रिलियन डालर के एसेट्स के मैनेजमेंट से जुड़ा है. दुनिया की टॉप 10 ब्रोकरेज और ट्रेडिंग फर्मों में से नौ पहले से ही हैदराबाद से काम कर रही हैं.
मंत्री ने कहा, "फाइनेंशियल सर्विसेज वैल्यू चेन के अलग-अलग सेगमेंट जैसे ब्रोकरेज, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ टेक्नोलॉजी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी शहर में पहले से ही फल-फूल रहे हैं."
475 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का घर, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय संगठन को बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी टैलेंट और एक्सपर्टीज देने की क्षमता है.
चार्ल्स श्वाब के आने से शहर के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) जीसीसी सेक्टर को मजबूती मिलेगी. पारंपरिक रूप से बीएफएसआई जीसीसीएस का हब, हैदराबाद अब कैपिटल मार्केट्स टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के तौर पर विकसित हो रहा है.
मुंबई भारत की ट्रेडिंग और ब्रोकरेज राजधानी है, वहीं हैदराबाद तेजी से ग्लोबल ट्रेडिंग और ब्रोकरेज सिस्टम को पावर देने वाले टेक्नोलॉजी हब के तौर पर उभर रहा है. शहर ने संपूर्ण वित्तीय बाज़ार मूल्य श्रृंखला में क्षमताएं विकसित की हैं, जिसमें धन और परिसंपत्ति प्रबंधन से लेकर बाजार का बुनियादी ढांचा, एआई और जोखिम प्रौद्योगिकी शामिल हैं.
चार्ल्स श्वाब की फैसिलिटी शहर की टेक्नोलॉजी की काबिलियत और इसके मैच्योर फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम का एक मजबूत सपोर्ट है.
मंत्री बाबू ने कहा, "हमारी सरकार का लक्ष्य हैदराबाद को ग्लोबल कैपिटल मार्केट और वेल्थ-टेक हब में बदलना है." श्वाब इंडिया के कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप मेनन ने कहा कि हैदराबाद सेंटर चार्ल्स श्वाब की ग्लोबल ग्रोथ में एक अहम कदम है.
उन्होंने कहा, "यह शहर बेहतरीन टेक्नोलॉजी टैलेंट, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए सही इकोसिस्टम देता है. हम यह फैसिलिटी आने वाले कई सालों तक श्वाब की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज. को सपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं."
इस इवेंट में चार्ल्स श्वाब के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर क्रिस्टोफर वीस, आईटी डिपार्टमेंट के एडवाइजर साईकृष्णा और दूसरे अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया.
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