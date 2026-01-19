ETV Bharat / bharat

PM मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए मिला ट्रंप का आमंत्रण पत्र

ट्रंप अपने 20-पॉइंट पीस प्लान के दूसरे फेज की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किए गए लोगों की लिस्ट जारी की.

भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 7:08 AM IST

नई दिल्ली: भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का इनविटेशन लेटर शेयर किया. ट्रंप ने मोदी को एक पत्र भेजा, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

पत्र में लिखा, पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करके गर्व महसूस हो रहा है, जिससे गाजा में पक्की शांति आएगी. बोर्ड स्टेबिलिटी और खुशहाली पाने के लिए असरदार गवर्नेंस को सपोर्ट करेगा!'

पत्र में ट्रंप ने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, मिडिल ईस्ट में शांति को पक्का करने और साथ ही वैश्विक झगड़े को सुलझाने के लिए एक नए और हिम्मत वाले तरीके को अपनाने की बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार कोशिश में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपको बुलाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है!'

अपने पत्र में ट्रंप ने गाजा लड़ाई खत्म करने के लिए 29 सितंबर को किए गए अपने एक व्यापक योजना के ऐलान का जिक्र किया. ट्रंप ने लिखा, 'अब इन सभी सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है. प्लान के सेंटर में द बोर्ड ऑफ पीस है, जो अब तक का सबसे असरदार और अहम बोर्ड है, जिसे एक नए इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन और ट्रांज़िशनल गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बनाया जाएगा.'

आगे लिखा,'हमारी कोशिश ऐसे जाने-माने देशों के ग्रुप को एक साथ लाएगी जो स्थायी शांति बनाने की बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं. यह सम्मान उन लोगों के लिए है जो मिसाल बनकर लीड करने के लिए तैयार हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य में शानदार तरीके से इन्वेस्ट करते हैं. हम जल्द ही अपने शानदार और कमिटेड पार्टनर्स को इकट्ठा करेंगे, जिनमें से ज़्यादातर दुनिया के जाने-माने लीडर हैं.'

यह न्योता ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रशासन ट्रंप के बड़े गाजा रोडमैप से जुड़े बोर्ड ऑफ पीस स्ट्रक्चर को फॉर्मल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए अपने 20-पॉइंट पीस प्लान के दूसरे फेज की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किए गए लोगों की लिस्ट जारी की.

व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इन नामों में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं. इस घोषणा में गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें ब्लेयर, कुशनर और विटकॉफ के साथ-साथ तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान, कतर के डिप्लोमैट अली अल थवादी और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं.

