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अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा, सीएम और एलजी से मुलाकात

सर्जियो गोर बुधवार को कश्मीर का दौरा करेंगे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे.

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भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 4:44 PM IST

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श्रीनगर : भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर बुधवार को कश्मीर घाटी का दौरा करने वाले हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह जम्मू-कश्मीर की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी.

अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर दौरे के दौरान गोर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग-अलग मुलाकातें करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि गोर श्रीनगर के ताज होटल में ठहरेंगे. नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि गोर की टीम का एक प्रतिनिधिमंडल यात्रा की तैयारियों के तहत श्रीनगर पहुंच चुका है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हां, यात्रा निर्धारित है और उनकी टीम का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंच चुका है. अभी और अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती." यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं.

अधिकारियों के अनुसार, गोर ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आतंकवाद विरोधी और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की थी. भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के रूप में गोर की भूमिका उनकी कश्मीर यात्रा को एक व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ में रखती है.

अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष संवैधानिक और निर्वाचित नेतृत्व के साथ उनकी बैठकों में सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापक भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. पर्यटन और जम्मू-कश्मीर की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है, हालांकि अधिकारियों ने बैठकों का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया है.

इससे पहले गोर ने अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो के साथ भारत की पश्चिमी कमान का दौरा किया था. अधिकारियों ने बताया कि उस दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर और भारत की पश्चिमी सीमा से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी. श्रीनगर का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद विरोधी उपायों और अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर अधिक समन्वय की मांग कर रहे हैं.

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