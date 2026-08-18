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अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा, सीएम और एलजी से मुलाकात

श्रीनगर : भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर बुधवार को कश्मीर घाटी का दौरा करने वाले हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह जम्मू-कश्मीर की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी.

अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर दौरे के दौरान गोर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग-अलग मुलाकातें करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि गोर श्रीनगर के ताज होटल में ठहरेंगे. नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि गोर की टीम का एक प्रतिनिधिमंडल यात्रा की तैयारियों के तहत श्रीनगर पहुंच चुका है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हां, यात्रा निर्धारित है और उनकी टीम का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंच चुका है. अभी और अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती." यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं.

अधिकारियों के अनुसार, गोर ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आतंकवाद विरोधी और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की थी. भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के रूप में गोर की भूमिका उनकी कश्मीर यात्रा को एक व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ में रखती है.