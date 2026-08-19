अमेरिकी दूत सर्जियो गोर की कश्मीर यात्रा अमेरिकी नीति में निरंतरता का संकेत
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गोर के साथ अपनी मुलाकात की पुष्टि की, लेकिन उनके साथ आंतरिक मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया.
Published : August 19, 2026 at 1:32 PM IST
श्रीनगर: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की आज (19 अगस्त) कश्मीर की पहली यात्रा इस बात को दिखाती है कि इस क्षेत्र में वॉशिंगटन की कूटनीति लगातार जारी है. पहले विदेशी दूत अलगाववादी नेताओं से मिलते थे, लेकिन इसके उलट दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत ऐसी मुलाकातों से बच रहे हैं और पूरी तरह से सरकारी व राजनीतिक नेताओं के साथ आधिकारिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.
मीरवाइज उमर फारूक, जिन्होंने पिछले साल अपने सोशल मीडिया बायो से 'ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ़्रेंस के चेयरमैन' का पद हटा दिया था, ने अमेरिकी दूत के दौरे को एक अहम घटनाक्रम बताया, लेकिन साफ किया कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है.
उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि उन्हें सरकारी बयानों से हटकर अलग-अलग तरह के लोगों से बातचीत करने और उनकी राजनीतिक चिंताओं, उम्मीदों और चुनौतियों को सीधे तौर पर जानने का मौका मिलेगा.' मीरवाइज ने इस इलाके में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और संवाद को जरूरी बताया.
उन्होंने कहा, 'कश्मीर भारी सुरक्षा उपस्थिति वाला क्षेत्र बना हुआ है, जहां राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के सवाल, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व पर प्रतिबंध और राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा चिंता का विषय बनी हुई है.' 1990 के दशक के अंत तक वाशिंगटन ने राजनीतिक दलों, अलगाववादियों, शिक्षाविदों और व्यापार निकायों के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़कर कश्मीर पर गहरा ध्यान केंद्रित रखा.
1996 में भारत में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विस्नर की कश्मीर यात्रा के दौरान एक फ्लैशपॉइंट हुआ, जब अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने अलगाववादी समूह में रैंकों को तोड़ दिया, जिसने विदेशी दूतों के साथ बैठकों का बहिष्कार और विरोध किया था और विस्नर से मुलाकात की. इसके बाद हुर्रियत के भीतर आंतरिक कलह बढ़ गई. इस कदम के परिणामस्वरूप शाह को अलगाववादी समूह से निष्कासित कर दिया गया.
9/11 के हमलों के बाद अमेरिका का ध्यान आतंकवाद से निपटने पर केंद्रित हो गया, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन भी शामिल थे. यह बात तब साफ हुई जब 2002 में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल ने कश्मीर का दौरा किया और अलगाववादियों से मुलाकात नहीं की.
अमेरिका के पिछले राजदूत, केनेथ जस्टर ने जनवरी 2020 में अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के कुछ महीनों बाद विदेशी राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरा किया था. अमेरिकी राजनयिकों ने 2024 में पहली विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई राजनीतिक दलों से मुलाकात की.
गोर का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जनवरी 2026 में भारत में अमेरिका के 27वें राजदूत के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है. यह दौरा उस घटना के एक साल से ज़्यादा समय बाद हो रहा है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला किया था और दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई थी. लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ से जुड़े आतंकवादियों ने पच्चीस पर्यटकों की हत्या कर दी थी.
गोर बुधवार दोपहर श्रीनगर पहुंचेंगे और उनकी दो आधिकारिक बैठकें तय हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, उनकी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक होनी है. सूत्रों ने बताया कि उनके घाटी में रात बिताने और अगले दिन लद्दाख के लिए रवाना होने की उम्मीद है.
अब्दुल्ला के साथ गोर की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) समेत क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने की मांग तेज कर दी है.
उमर ने गोर के साथ अंदरूनी मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार किया
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वह इलाके के हालात पर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने वॉशिंगटन के प्रतिनिधि के सामने अंदरूनी मुद्दे उठाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार ही इन मुद्दों को सुलझा सकती है.
उन्होंने कहा, 'वॉशिंगटन को हमारी समस्याएं हल नहीं करनी हैं. हमारी समस्याएं केंद्र सरकार को हल करनी हैं. किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना गलत होगा. यह मेरी आदत नहीं है. मैं उनसे जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करूंगा. मैं शिकायत नहीं करूंगा.'
अब्दुल्ला ने कहा कि वह लंबे समय बाद अमेरिकी राजदूत से मिल रहे हैं और उनकी बात सुनना पसंद करेंगे. उन्होंने कहा, 'देखते हैं हमारी बातचीत कैसी होती है. वह दोपहर में मुझसे मिलने आ रहे हैं. वह भी सुनना चाहेंगे.' हालांकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कई लोगों को पुरानी यात्राएं याद हैं जब अमेरिका की ऐसी पहलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े फैसले लिए गए थे. राजनीतिक विश्लेषक जफर चौधरी ने कहा कि गोर की यह यात्रा 15 से ज़्यादा सालों में किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के बीच पहली मुलाकात होगी.
उन्होंने कहा, 'इस हाई-प्रोफाइल यात्रा को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन जब तक दोनों में से किसी एक या दोनों पक्षों का कोई बयान नहीं आ जाता, तब तक इसके किसी रणनीतिक मतलब के बारे में अटकलें लगाना बेकार होगा.' पीडीपी नेता और पूर्व मंत्री नईम अख्तर, गोर की यात्रा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा त्रिपक्षीय मक्का समझौते के समर्थन के बाद हो रहे बड़े भू-राजनीतिक बदलाव के नजरिए से महत्वपूर्ण मानते हैं.
उन्होंने कहा, 'चूंकि गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत भी हैं, इसलिए यह यात्रा काफी अहम हो जाती है. खासकर ट्रंप द्वारा हाल ही में पाकिस्तान-सऊदी-तुर्की रक्षा समझौते के पूरी तरह से समर्थन किए जाने के संदर्भ में.'