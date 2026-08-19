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अमेरिकी दूत सर्जियो गोर की कश्मीर यात्रा अमेरिकी नीति में निरंतरता का संकेत

श्रीनगर: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की आज (19 अगस्त) कश्मीर की पहली यात्रा इस बात को दिखाती है कि इस क्षेत्र में वॉशिंगटन की कूटनीति लगातार जारी है. पहले विदेशी दूत अलगाववादी नेताओं से मिलते थे, लेकिन इसके उलट दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत ऐसी मुलाकातों से बच रहे हैं और पूरी तरह से सरकारी व राजनीतिक नेताओं के साथ आधिकारिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

मीरवाइज उमर फारूक, जिन्होंने पिछले साल अपने सोशल मीडिया बायो से 'ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ़्रेंस के चेयरमैन' का पद हटा दिया था, ने अमेरिकी दूत के दौरे को एक अहम घटनाक्रम बताया, लेकिन साफ किया कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है.

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि उन्हें सरकारी बयानों से हटकर अलग-अलग तरह के लोगों से बातचीत करने और उनकी राजनीतिक चिंताओं, उम्मीदों और चुनौतियों को सीधे तौर पर जानने का मौका मिलेगा.' मीरवाइज ने इस इलाके में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और संवाद को जरूरी बताया.

उन्होंने कहा, 'कश्मीर भारी सुरक्षा उपस्थिति वाला क्षेत्र बना हुआ है, जहां राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के सवाल, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व पर प्रतिबंध और राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा चिंता का विषय बनी हुई है.' 1990 के दशक के अंत तक वाशिंगटन ने राजनीतिक दलों, अलगाववादियों, शिक्षाविदों और व्यापार निकायों के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़कर कश्मीर पर गहरा ध्यान केंद्रित रखा.

1996 में भारत में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विस्नर की कश्मीर यात्रा के दौरान एक फ्लैशपॉइंट हुआ, जब अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने अलगाववादी समूह में रैंकों को तोड़ दिया, जिसने विदेशी दूतों के साथ बैठकों का बहिष्कार और विरोध किया था और विस्नर से मुलाकात की. इसके बाद हुर्रियत के भीतर आंतरिक कलह बढ़ गई. इस कदम के परिणामस्वरूप शाह को अलगाववादी समूह से निष्कासित कर दिया गया.

9/11 के हमलों के बाद अमेरिका का ध्यान आतंकवाद से निपटने पर केंद्रित हो गया, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन भी शामिल थे. यह बात तब साफ हुई जब 2002 में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल ने कश्मीर का दौरा किया और अलगाववादियों से मुलाकात नहीं की.

अमेरिका के पिछले राजदूत, केनेथ जस्टर ने जनवरी 2020 में अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के कुछ महीनों बाद विदेशी राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरा किया था. अमेरिकी राजनयिकों ने 2024 में पहली विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई राजनीतिक दलों से मुलाकात की.

गोर का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जनवरी 2026 में भारत में अमेरिका के 27वें राजदूत के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है. यह दौरा उस घटना के एक साल से ज़्यादा समय बाद हो रहा है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला किया था और दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई थी. लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ से जुड़े आतंकवादियों ने पच्चीस पर्यटकों की हत्या कर दी थी.