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'अब तक की सबसे मजबूत दोस्ती', ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों की तारीफ की

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) ( AFP )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों को दोहराते हुए, भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं. एक्स पर एक पोस्ट में, अमेरिकी कॉन्सुलेट ने ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो शेयर की. उन्होंने ट्रंप का एक पुराना कोट शेयर करते हुए इमेज के साथ कैप्शन लिखा है. जिसमें ट्रंप ने कहा कि, उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की घोषणाओं के साथ, अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती सबसे मजबूत है. उन्हें लगता है कि, दोनों देशों के बीच यह अब तक की सबसे मजबूत दोस्ती है. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता दोनों देशों के दो नेताओं के बीच अब तक का सबसे अच्छा रिश्ता है, और यह कहना मेरे लिए सम्मान की बात है."यह संदेश ऐसे समय में साझा किए गए हैं जब अमेरिका ईरान के बीच पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जंग जारी है. एक तरफ अमेरिका दुनिया भर के साथियों से मदद मांग रहा है, वहीं भारत के भी ईरान के साथ रिश्ते हैं. शुक्रवार की पोस्ट में ट्रंप के हवाले से कहा गया कि उन्होंने भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की बात कही है, और कहा कि "यह कुछ ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता." अमेरिका एवं भारत के संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं ट्रंप: भारत में अमेरिका के राजदूत

दूसरी तरफ, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका एवं भारत के संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं. गोर ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के बाद मंगलवार शाम सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "कुछ दिनों के लिए अमेरिका लौटा हूं। पहला पड़ाव-राष्ट्रपति से 'व्हाइट हाउस' में मुलाकात. राष्ट्रपति अमेरिका और भारत के संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं."