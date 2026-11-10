ड्रग्स के खिलाफ भारत-अमेरिका एक, राजदूत गोर बोले- हम दोनों देशों के परिवारों की रक्षा करते हैं
गौतम देबरॉय की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और भारत नारकोटिक्स से निपटने के लिए बेहतर उपाय साझा करने पर सहमत हुए हैं.
Published : November 10, 2026 at 12:11 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए लगातार संगठनात्मक जुड़ाव, समय पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन के जरिए आपसी सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है. इसमें सिंथेटिक ड्रग्स और ड्रग्स संबंधी केमिकल पर रोक लगाने पर खास जोर दिया जाएगा.
यह समझौता 2-3 नवंबर को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा होस्ट की गई दूसरी इंडिया-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान हुआ. दो दिन की हाई-लेवल मीटिंग में दोनों देशों के पॉलिसीमेकर्स और सीनियर लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी मौजूदा सहयोग की समीक्षा करने और बढ़ते नारकोटिक्स खतरों से निपटने के लिए अपने जॉइंट रिस्पॉन्स को मजबूत करने के लिए प्रायोरिटी एरिया की पहचान करने के लिए एक साथ आए.
बातचीत में इंटेलिजेंस एक्सचेंज, कोऑर्डिनेटेड एनफोर्समेंट ऑपरेशन, प्रीकर्सर केमिकल कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल सप्लाई-चेन इंटीग्रिटी और ड्रग की डिमांड कम करने के उपायों पर फोकस रहा. दोनों पक्ष ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट के खास एरिया में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने पर भी सहमत हुए. भारतीय डेलीगेशन को एनसीबी के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग ने लीड किया, जबकि अमेरिकी डेलीगेशन को ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ONDCP) की एक्टिंग डिप्टी डायरेक्टर डेबी सेगुइन ने लीड किया.
अमेरिकी ड्रग्स जार और ओएनडीसीपी डायरेक्टर सारा कार्टर ने कहा कि इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग के बदलते नेचर के लिए देशों को कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने की जरूरत है, क्योंकि क्रिमिनल नेटवर्क और विदेशी टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन तेजी से एडवांस्ड मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स सिस्टम के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं.
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 2026 की नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रैटेजी का जिक्र करते हुए कार्टर ने कहा, 'ग्लोबल बिजनेस जैसे दुश्मन को हराने के लिए, हमारी स्ट्रैटेजी भी उतनी ही टारगेटेड होनी चाहिए. हमें सीमा पार साझेदारी करनी चाहिए ताकि वे जिन कमर्शियल सप्लाई चेन का फायदा उठाते हैं, उन्हें सुरक्षित किया जा सके.'
उन्होंने एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप को इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क को रोकने और सिंथेटिक ड्रग्स और केमिकल प्रीकर्सर को गैर-कानूनी ग्लोबल मार्केट में जाने से रोकने के लिए एक जरूरी सिस्टम बताया. भारत में अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने भी दोनों देशों के बीच सहयोग के ऑपरेशनल महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह पार्टनरशिप गैर-कानूनी प्रीकर्सर केमिकल को रोकने, कमर्शियल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और उनका फ़ायदा उठाने वाले क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों से ठोस नतीजे दे रही है. गोर ने कहा, 'जब हमारी दो लॉ एनफोर्समेंट कम्युनिटी इस लेवल की स्पीड और भरोसे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, तो हम अमेरिकी और भारतीय परिवारों, दोनों की रक्षा करते हैं.'
मीटिंग के दौरान अनुराग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लीडरशिप में बनाए गए इंडिया विजन रोडमैप 2026-2029 पर रोशनी डाली. रोडमैप में गैर-कानूनी नशीले पदार्थों के व्यापार से निपटने के लिए एनफोर्समेंट, रोकथाम और रिहैबिलिटेशन को मिलाकर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाने की सोची गई है.
भारत की स्ट्रैटेजी का एक खास हिस्सा नेटवर्क-सेंट्रिक इन्वेस्टिगेशन मॉडल अपनाना है, जिसका मकसद ड्रग ट्रैफिकिंग को सपोर्ट करने वाले पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना है, न कि सिर्फ नशीले पदार्थों की जब्ती और अलग-अलग कैरियर की गिरफ्तारी तक जांच को सीमित रखना है.
इस तरीके के तहत एनफोर्समेंट एजेंसियां फाइनेंसर, सप्लायर, फैसिलिटेटर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और लॉजिस्टिक नेटवर्क की पहचान करके उन्हें टारगेट करना चाहती है जो ऑर्गनाइज्ड ट्रैफिकिंग ऑपरेशन को बनाए रखते हैं. फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और प्रीकर्सर केमिकल पर कड़ा कंट्रोल भी स्ट्रैटेजी के अहम हिस्से हैं.
दोनों डेलीगेशन ने ड्रग ट्रैफिकिंग के उभरते ट्रेंड्स का रिव्यू किया और ऑपरेशनल और रेगुलेटरी लेवल पर नेशनल और जॉइंट इनिशिएटिव्स पर चर्चा की. इनमें ऑपरेशन मेडमैक्स, ऑपरेशन WIPE और भारत का वॉलंटरी कोड ऑफ़ कंडक्ट शामिल था. इसका मकसद सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर केमिकल्स के डायवर्जन को रोकना था.
चर्चाओं में जनवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में हुई पहली एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान हुई प्रोग्रेस पर भी बात हुई, जो बाइलेटरल काउंटरनारकोटिक्स कोऑपरेशन के लिए बढ़ते इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को दिखाता है. प्रीकर्सर केमिकल्स और फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन पर फोकस खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रैफिकर्स सिंथेटिक नारकोटिक्स बनाने के लिए जरूरी सब्सटेंस पाने के लिए लेजीटिमेट कमर्शियल चैनल्स और इंटरनेशनल सप्लाई नेटवर्क्स का तेज़ी से फायदा उठा रहे हैं.
अधिकारियों ने कहा कि मीटिंग में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के लगातार एंगेजमेंट, तेज इंटेलिजेंस एक्सचेंज और उभरते ड्रग खतरों के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए शेयर्ड कमिटमेंट को कन्फर्म किया गया. एक अधिकारी ने कहा कि बढ़ी हुई पार्टनरशिप से दोनों देशों की क्रॉस-बॉर्डर ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स की पहचान करने, केमिकल डायवर्जन को रोकने और गैर-कानूनी ड्रग ट्रेड के सप्लाई के साथ-साथ डिमांड डाइमेंशन्स को एड्रेस करने की एबिलिटी मजबूत होने की उम्मीद है.