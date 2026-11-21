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खालिस्तानी आतंकी पन्नू मामले में अमेरिकी कोर्ट ने अजीत डोभाल और गोयल को समन भेजा

एनएसए अजीत डोभाल व खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू . ( file photo-ANI and IANS )

नई दिल्ली/ वाशिंगटन : खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े एक मामले में अमेरिका की एक कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और ‘रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजा है.

गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवाद से जुड़े आरोपों में भारत की जांच एजेंसियों को वांछित है. न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला कोर्ट के एक अफसर ने बताया कि शुक्रवार को फेडएक्स के जरिए ये समन नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला कोर्ट को भेजे गए.

हेग संधि का हवाला

साथ ही न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला कोर्ट ने 13 नवंबर को हेग संधि का हवाला देते हुए अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन जारी करने का आदेश दिया था. जस्टिस कैथरीन पोल्क फेला के आदेश में कहा गया, “यह कोर्ट इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने के लिए भारतीय कोर्ट से सहयोग का अनुरोध करती है.” जस्टिस फेला ने हेग संधि और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए कहा है कि विदेशी कोर्ट भारतीय कोर्ट के जरिए से अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेज सकती हैं. भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के मुताबिक, केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत मान्यता प्राप्त विदेशी दीवानी कोर्ट द्वारा जारी समन भारतीय कोर्ट को भेजे जा सकते हैं. इसके बाद भारतीय कोर्ट इन समन को उसी तरह तामील करा सकती हैं, जैसे उन्होंने खुद समन जारी किया हो. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि हेग संधि के अंतर्गत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए समन भेजने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया था , लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया. इसके बाद कोर्ट ने हेग संधि के अनुच्छेद 19 और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक तरीके से समन भेजने की अनुमति प्रदान की.