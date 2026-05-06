कश्मीर घूमने आए अमेरिकी नागरिक की श्रीनगर में मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस
विदेशी नागरिक की श्रीनगर में हुई मौत के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है.
Published : May 6, 2026 at 1:18 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घूमने आए एक 83 साल के अमेरिकी नागरिक की आज अचानक मौत हो गई. खबर के मुताबिक, वह सुबह श्रीनगर में डल झील के हाउसबोट में बेहोश होकर अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
अधिकारियों ने मृतक की पहचान एंडरसन जॉन डेविड के तौर पर की है. वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के रहने वाले जॉन डेविड के बेटे थे. श्रीनगर में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वाले के बीमार पड़ने पर हाउसबोट मालिकों और दूसरे लोगों ने उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी पत्नी और एक और जान-पहचान वाले भी थे.
अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें आते ही मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि शव को एसएमएचएस अस्पताल और बाद में आगे की कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया के लिए शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर दिया गया.
नेहरू पार्क पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सेक्शन 194 बीएनएसएस के तहत इस मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि, मृतक विदेशी नागरिक के कश्मीर आने की हिस्ट्री और उसकी मौत के कारणों की जांच की जा रही है.
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