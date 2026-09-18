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उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी अमेरिकी नागरिक को मिली जमानत

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइके को जमानत दे दी है. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने उसे एक लाख रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही रकम के जमानती के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया.

इससे पहले कोर्ट ने 17 सितंबर को एनआईए को नोटिस जारी किया था. एनआईए ने 8 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में सात विदेशी आरोपियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है. इसमें मैथ्यू आरोन वैन डाइके के अलावा यूक्रेन के छह नागरिकों पेट्रो हुर्बा, टरस स्लिवियाक, इवान सुकमानोवस्की, मैरियन स्टेफानकीव, मास्कीम होंचारुक और विक्टर कामिंसिकी भी शामिल हैं. एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन चार्जशीट में यूएपीए की धाराएं नहीं लगाई गई हैं. एनआईए के मुताबिक, वो इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करेगा.

इसके पहले 31 अगस्त को हाईकोर्ट ने जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है.

इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए के मुताबिक, ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे.