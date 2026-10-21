'वेनेजुएला के क्रूड ऑयल रिफाइन करने से भारत को क्या फायदा होगा', बाद में ट्रंप पलट जाएं तो क्या होगा ?
वेनेजुएला का क्रूड काफी गाढ़ा होता है. रिफाइनिंग करने में खर्च अधिक आता है. मार्जिन पर असर पड़ सकता है. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली : क्रूड ऑयल के मामले में अमेरिका अपना स्टैंड बार-बार बदल रहा है. पहले तो उसने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने की सलाह दी, बाद में वह खुद उससे तेल खरीदने को तैयार हो गया. यूएस ने भारत की रिलायंस रिफाइनरी को वेनेजुएला से निकलने वाले तेल की रिफाइनिंग करने को कहा है. अब सवाल ये है कि रिलायंस के पास यह क्षमता तो है, लेकिन बाद में अगर ट्रंप खुद पलट जाएं तब क्या होगा ? उस निवेश का क्या होगा, जो अमेरिका के कहने के बाद लगाया जाएगा.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय रिफाइनरियों से वेनेजुएला के कच्चे तेल (क्रूड) को अधिक प्रोसेस करने और वहां तेल उत्पादन की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वाशिंगटन भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव डाल रहा है, जबकि खुद अमेरिका रूस से डीजल की आपूर्ति ले रहा है.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत को कोई भी नया वादा करने से पहले आपूर्ति की विश्वसनीयता, निवेश के जोखिम, कीमतों और व्यावसायिक मुनाफे का आकलन कर लेना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वेनेजुएला का कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के अनुकूल है, तो इससे भारत को फायदा हो सकता है.
जीटीआरआई के अनुसार, भारत पहले ही रूस से आयात कम करते हुए वेनेजुएला और अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ा रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाशिंगटन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले नई दिल्ली को तीन अलग-अलग फैसलों पर विचार करना चाहिए. वेनेजुएला से अधिक कच्चा तेल आयात करना, वेनेजुएला के क्षतिग्रस्त तेल बुनियादी ढांचे में निवेश करना, और रूसी आपूर्ति पर निर्भरता कम करना.
इन तीनों के अलग-अलग व्यावसायिक और रणनीतिक परिणाम हो सकते हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 20 अक्टूबर को मुंबई में कहा कि वह भारतीय रिफाइनरियों, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला के कच्चे तेल को अधिक प्रोसेस करने और वहां तेल उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि भारत को अपनी तेल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सके.आंकड़ों से पता चलता है कि वेनेजुएला से भारत का कच्चे तेल का आयात वित्त वर्ष 2026 में 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर, केवल पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त 2026) में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. अमेरिका से भी खरीद बढ़ी है, जो जुलाई 2026 में 405 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और अगस्त में बढ़कर 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई.
#WATCH | Maharashtra: U.S. Secretary of State Marco Rubio leaves from a hotel in Mumbai. He is scheduled to visit Jamnagar, Gujarat today. https://t.co/NoVKZ7bCWG— ANI (@ANI) October 21, 2026
रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा, लेकिन वहां से खरीद में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई—जुलाई 2026 में यह 7.3 बिलियन डॉलर थी, जो अगस्त में घटकर 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई. नतीजतन, भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी, जो जुलाई में 51 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी, अगस्त में घटकर 45 प्रतिशत रह गई.
वेनेजुएला के तेल से जुड़े जोखिमरिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चूंकि तेल के स्रोतों में विविधता लाने (डाइवर्सिफिकेशन) का काम पहले से ही चल रहा है, इसलिए रुबियो का प्रस्ताव एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है. वाशिंगटन और क्या प्रतिबद्धताएं चाहता है और इससे भारतीय रिफाइनरियों को क्या फायदा होगा?
वेनेजुएला से भारत के कच्चे तेल (क्रूड) के आयात में रिलायंस का दबदबा है, यही वजह है कि वाशिंगटन का पूरा ध्यान इसी कंपनी पर है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच, भारत ने वेनेजुएला से 3,585.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया, जिसमें रिलायंस की हिस्सेदारी 74.3 प्रतिशत थी. इसमें से रिलायंस के जामनगर एसईजेड के जरिए 1,695.3 मिलियन डॉलर (कुल आयात का 47.3 प्रतिशत) का आयात हुआ, जबकि सिक्का के जरिए 968.2 मिलियन डॉलर (27 प्रतिशत) का आयात किया गया.बाकी आयात में शामिल हैं. इंडियन ऑयल की पारादीप सुविधा के जरिए 421.3 मिलियन डॉलर (11.7 प्रतिशत), एचपीसीएल और अन्य कंपनियों द्वारा संचालित मुंद्रा स्टोरेज टर्मिनल के जरिए 405.8 मिलियन डॉलर (11.3 प्रतिशत) और नायरा एनर्जी की वाडिनार सुविधा के जरिए 95 मिलियन डॉलर (2.7 प्रतिशत).
इन सबको मिलाकर, वेनेजुएला से भारत का कुल 3,585.6 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात पूरा होता है. जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल को प्रोसेस तो कर सकता है, लेकिन क्या उसे इसकी खरीद बढ़ानी चाहिए या इसके उत्पादन में निवेश करना चाहिए, यह एक अलग व्यावसायिक फैसला है. वेनेजुएला का कच्चा तेल ज्यादातर एक्स्ट्रा हैवी (बहुत गाढ़ा) होता है - यह टार (कोलतार) जैसा हाइड्रोकार्बन है, जिसे रिफाइन या एक्सपोर्ट करने से पहले खास तरह के डाइल्यूएंट्स (पतला करने वाले पदार्थ), अपग्रेडिंग सुविधाओं और गर्म परिवहन बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है. ऐसा कच्चा तेल आमतौर पर हल्के तेल (लाइट ऑयल) की तुलना में कम कीमत (डिस्काउंट) पर बिकता है.
अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान, भारत ने सऊदी अरब के उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के लिए औसतन 821 डॉलर प्रति टन का भुगतान किया, जबकि वेनेजुएला के कम गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के लिए यह कीमत 612 डॉलर प्रति टन थी. उन्होंने आगे कहा कि कम खरीद कीमत की तुलना कम 'यील्ड' (उत्पाद की मात्रा) और इसे संभालने (हैंडलिंग) तथा रिफाइन करने की अधिक लागत से भी की जानी चाहिए.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाशिंगटन के प्रस्ताव से भारतीय रिफाइनरियों तक कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित हो सकेगी, या फिर इसके लिए भारतीय कंपनियों को वेनेजुएला में उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए फाइनेंस (पूंजी) देना होगा.
नीति बदल जाए तो निवेश का क्या होगा - तेल के खरीदने और उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में लागत, जोखिम और समय-सीमा काफी अलग-अलग होती है. इसके अलावा, अमेरिका अपनी नीतियां बहुत जल्दी बदल लेता है. श्रीवास्तव ने आगे कहा कि, उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले तक अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा दिया था.
अमेरिकी नीति से जुड़े जोखिमअजय श्रीवास्तव ने याद दिलाया कि 2010-2020 के दौरान वेनेजुएला में निवेश करने का भारत का अनुभव खराब रहा था, इसलिए नया निवेश करने से पहले भारत को सतर्क रहना चाहिए. अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ओएनजीसी विदेश के निवेश प्रभावित हुए और उसे अपना कामकाज रोकना पड़ा. जब वाशिंगटन ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीसीए पर पाबंदियां और कड़ी कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप 2019 में तेल पर प्रतिबंध (एम्बार्गो) लग गया, तो भारतीय रिफाइनरियों ने भी वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया. वे अमेरिका के सेकेंडरी प्रतिबंधों की चपेट में आने से बच गईं. लेकिन भारत की करोड़ों डॉलर की डिविडेंड कमाई वेनेजुएला के खातों में फंस गई. भारतीय इक्विटी निवेश से होने वाला उत्पादन पूरी तरह रुक गया. तेल क्षेत्रों के विकास तथा कच्चे तेल की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजनाएं भी ठंडे बस्ते में चली गईं.
भारत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अमेरिकी नीति में कोई और बदलाव उसके निवेश और कमाई को फिर से जोखिम में डाल सकता है.उनका मानना है कि वाशिंगटन का भारत पर रूसी तेल से दूर हटने का दबाव भी सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब अमेरिका खुद रूस से डीजल खरीद रहा है. नौ अक्टूबर को वाशिंगटन ने रूस के साथ एक समझौता किया ताकि अपने देश में डीजल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके. यह कदम उस नीति के बिल्कुल उलट है, जिसके तहत अमेरिका अन्य देशों को रूसी तेल खरीदने पर दंडित करता था. उसका तर्क यह रहा कि ऐसी खरीद से यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद मिलती है. इस समझौते के तहत, रूस को 7 अप्रैल 2027 तक प्रतिबंधों से राहत मिल गई है. इससे रूस को वैश्विक बाजारों में तेल बेचने की छूट मिल गई है, जिससे रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों को डॉलर में कमाई हो सकती है.
अजय श्रीवास्तव ने कहा कि वाशिंगटन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूसी तेल की खरीद कैसे जायज है, जबकि भारत से यह उम्मीद की जाती है कि वह रूसी आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करे.उनके अनुसार, भारत की रिफाइनिंग क्षमता पहले से ही स्थापित है, और अमेरिकी दबाव के चलते भारत के लिए तेल के स्रोत भी बदल रहे हैं. रुबियो के प्रस्ताव के तहत कोई भी नई प्रतिबद्धता करने से पहले, भारत को आपूर्ति की विश्वसनीयता, निवेश की जिम्मेदारियों, कीमतों, व्यावसायिक रिटर्न और अमेरिकी मांग की अवधि को लेकर स्पष्ट शर्तें तय कर लेनी चाहिए.
रिफाइनरी का अनुकूल होना जरूरी - तेल क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का कहना है कि भारत अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति के तहत वेनेज़ुएला से कच्चा तेल मंगाकर लाभ उठा सकता है, बशर्ते यह तेल भारतीय रिफाइनरियों की प्रसंस्करण क्षमताओं के अनुकूल हो. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एम.के. सुराना ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि वेनेज़ुएला में कई तरह के कच्चे तेल मिलते हैं, जिन्हें सभी रिफाइनरियां प्रोसेस नहीं कर सकतीं.
उनके मुताबिक कुछ रिफाइनरियां इन्हें एक निश्चित प्रतिशत तक ही प्रोसेस कर सकती हैं, जबकि कुछ अधिक प्रतिशत तक प्रोसेस करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा कि रिलायंस की रिफाइनरी इन्हें अधिक प्रतिशत में प्रोसेस कर सकती है.उन्होंने यह भी कहा कि भारत की आपूर्ति बास्केट में वेनेज़ुएला के कच्चे तेल को शामिल करने से घरेलू तेल मांग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.
सुराना ने कहा कि भारत के पास जितने अधिक विविध स्रोत होंगे, उतना ही अच्छा है. इसलिए, अगर वेनेज़ुएला से कच्चा तेल आता है और हमारी रिफाइनरियां उसे प्रोसेस करने में सक्षम हैं, तो यह अच्छी बात है.इस सवाल के जवाब में कि क्या वेनेज़ुएला के कच्चे तेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से निर्यात के लिए ईंधन बनाने में होगा या घरेलू खपत के लिए, उन्होंने कहा कि कच्चे तेल को प्रोसेस करने के बाद वही पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं. उन्होंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जामनगर कॉम्प्लेक्स में दो रिफाइनरियां चलाती है - एक निर्यात-उन्मुख एसईजेड रिफाइनरी है और दूसरी घरेलू रिफाइनरी है. निर्यात-उन्मुख रिफाइनरी का उत्पाद बाहर भेज दिया जाता है. बाकी उत्पादों के मामले में, सरकारी नीति के अनुसार, भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के बाद कंपनी यह तय कर सकती है कि वह उन्हें भारत में बेचे या निर्यात करे.
वाशिंगटन ने पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बड़ी रिफाइनरी परियोजना में शामिल किया है. इस साल 11 मार्च को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के ब्राउनस्विले में अमेरिका की पहली बड़ी नई तेल रिफाइनरी बनाने के लिए 300 अरब डॉलर की एक परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें रिलायंस भी शामिल है. अगर रिलायंस से वेनेज़ुएला के तेल क्षेत्रों में भी निवेश करने के लिए कहा जाता है, तो इससे कंपनी की लागत और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जिन्हें शायद वह उठाने में सक्षम न हो.
ये भी पढ़ें : अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो जामनगर पहुंचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी के साथ होगी उच्च-स्तरीय बैठक