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'वेनेजुएला के क्रूड ऑयल रिफाइन करने से भारत को क्या फायदा होगा', बाद में ट्रंप पलट जाएं तो क्या होगा ?

जामनगर पहुंचे अमेरिकी मंत्री मार्को रुबियो ( ANI )

नई दिल्ली : क्रूड ऑयल के मामले में अमेरिका अपना स्टैंड बार-बार बदल रहा है. पहले तो उसने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने की सलाह दी, बाद में वह खुद उससे तेल खरीदने को तैयार हो गया. यूएस ने भारत की रिलायंस रिफाइनरी को वेनेजुएला से निकलने वाले तेल की रिफाइनिंग करने को कहा है. अब सवाल ये है कि रिलायंस के पास यह क्षमता तो है, लेकिन बाद में अगर ट्रंप खुद पलट जाएं तब क्या होगा ? उस निवेश का क्या होगा, जो अमेरिका के कहने के बाद लगाया जाएगा.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय रिफाइनरियों से वेनेजुएला के कच्चे तेल (क्रूड) को अधिक प्रोसेस करने और वहां तेल उत्पादन की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वाशिंगटन भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव डाल रहा है, जबकि खुद अमेरिका रूस से डीजल की आपूर्ति ले रहा है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत को कोई भी नया वादा करने से पहले आपूर्ति की विश्वसनीयता, निवेश के जोखिम, कीमतों और व्यावसायिक मुनाफे का आकलन कर लेना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर वेनेजुएला का कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के अनुकूल है, तो इससे भारत को फायदा हो सकता है. जीटीआरआई के अनुसार, भारत पहले ही रूस से आयात कम करते हुए वेनेजुएला और अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ा रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाशिंगटन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले नई दिल्ली को तीन अलग-अलग फैसलों पर विचार करना चाहिए. वेनेजुएला से अधिक कच्चा तेल आयात करना, वेनेजुएला के क्षतिग्रस्त तेल बुनियादी ढांचे में निवेश करना, और रूसी आपूर्ति पर निर्भरता कम करना. इन तीनों के अलग-अलग व्यावसायिक और रणनीतिक परिणाम हो सकते हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 20 अक्टूबर को मुंबई में कहा कि वह भारतीय रिफाइनरियों, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला के कच्चे तेल को अधिक प्रोसेस करने और वहां तेल उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि भारत को अपनी तेल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सके.आंकड़ों से पता चलता है कि वेनेजुएला से भारत का कच्चे तेल का आयात वित्त वर्ष 2026 में 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर, केवल पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त 2026) में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. अमेरिका से भी खरीद बढ़ी है, जो जुलाई 2026 में 405 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और अगस्त में बढ़कर 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई. रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा, लेकिन वहां से खरीद में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई—जुलाई 2026 में यह 7.3 बिलियन डॉलर थी, जो अगस्त में घटकर 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई. नतीजतन, भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी, जो जुलाई में 51 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी, अगस्त में घटकर 45 प्रतिशत रह गई. वेनेजुएला के तेल से जुड़े जोखिमरिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चूंकि तेल के स्रोतों में विविधता लाने (डाइवर्सिफिकेशन) का काम पहले से ही चल रहा है, इसलिए रुबियो का प्रस्ताव एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है. वाशिंगटन और क्या प्रतिबद्धताएं चाहता है और इससे भारतीय रिफाइनरियों को क्या फायदा होगा? वेनेजुएला से भारत के कच्चे तेल (क्रूड) के आयात में रिलायंस का दबदबा है, यही वजह है कि वाशिंगटन का पूरा ध्यान इसी कंपनी पर है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच, भारत ने वेनेजुएला से 3,585.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया, जिसमें रिलायंस की हिस्सेदारी 74.3 प्रतिशत थी. इसमें से रिलायंस के जामनगर एसईजेड के जरिए 1,695.3 मिलियन डॉलर (कुल आयात का 47.3 प्रतिशत) का आयात हुआ, जबकि सिक्का के जरिए 968.2 मिलियन डॉलर (27 प्रतिशत) का आयात किया गया.बाकी आयात में शामिल हैं. इंडियन ऑयल की पारादीप सुविधा के जरिए 421.3 मिलियन डॉलर (11.7 प्रतिशत), एचपीसीएल और अन्य कंपनियों द्वारा संचालित मुंद्रा स्टोरेज टर्मिनल के जरिए 405.8 मिलियन डॉलर (11.3 प्रतिशत) और नायरा एनर्जी की वाडिनार सुविधा के जरिए 95 मिलियन डॉलर (2.7 प्रतिशत). इन सबको मिलाकर, वेनेजुएला से भारत का कुल 3,585.6 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात पूरा होता है. जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल को प्रोसेस तो कर सकता है, लेकिन क्या उसे इसकी खरीद बढ़ानी चाहिए या इसके उत्पादन में निवेश करना चाहिए, यह एक अलग व्यावसायिक फैसला है. वेनेजुएला का कच्चा तेल ज्यादातर एक्स्ट्रा हैवी (बहुत गाढ़ा) होता है - यह टार (कोलतार) जैसा हाइड्रोकार्बन है, जिसे रिफाइन या एक्सपोर्ट करने से पहले खास तरह के डाइल्यूएंट्स (पतला करने वाले पदार्थ), अपग्रेडिंग सुविधाओं और गर्म परिवहन बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है. ऐसा कच्चा तेल आमतौर पर हल्के तेल (लाइट ऑयल) की तुलना में कम कीमत (डिस्काउंट) पर बिकता है. अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान, भारत ने सऊदी अरब के उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के लिए औसतन 821 डॉलर प्रति टन का भुगतान किया, जबकि वेनेजुएला के कम गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के लिए यह कीमत 612 डॉलर प्रति टन थी. उन्होंने आगे कहा कि कम खरीद कीमत की तुलना कम 'यील्ड' (उत्पाद की मात्रा) और इसे संभालने (हैंडलिंग) तथा रिफाइन करने की अधिक लागत से भी की जानी चाहिए.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाशिंगटन के प्रस्ताव से भारतीय रिफाइनरियों तक कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित हो सकेगी, या फिर इसके लिए भारतीय कंपनियों को वेनेजुएला में उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए फाइनेंस (पूंजी) देना होगा.