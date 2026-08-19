अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान, बोले- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है
उन्होंने कहा कि मैं यहां पहली बार आया हूं. यह जगह बेहद खूबसूरत है.
Published : August 19, 2026 at 4:24 PM IST
श्रीनगर: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने आज बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. मुलाकात के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यह भारत का अभिन्न अंग है.
उन्होंने कहा कि मैं यहां पहली बार आया हूं. यह जगह बेहद खूबसूरत है. मैं यहां आकर और इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हूं. हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई. कुछ आगे की बातें हैं जिन्हें हम वॉशिंगटन और दिल्ली में करेंगे. गोर ने कहा कि मुलाकात बहुत गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण रही और हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.
#WATCH | Srinagar, J&K | After meeting with CM Omar Abdullah, US Ambassador to India, Sergio Gor says, "It's a pleasure to be here...This is an important part of India. I am here, visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. I am thrilled to be here, thrilled… pic.twitter.com/5NQbNYvNo1— ANI (@ANI) August 19, 2026
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और समय-समय पर हम उनकी समीक्षा भी करते हैं. मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम इस पर जरूर विचार करेंगे. हमारा मानना है कि नई दिल्ली, यहां के मुख्यमंत्री और सरकार ने इस इलाके को सुरक्षित बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए शानदार कदम उठाए हैं. इसलिए, हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या अमेरिका की ओर से जारी यात्रा चेतावनी को कम किया जा सकता है. यह एक खूबसूरत इलाका है; मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी यहां आकर इसकी खूबसूरती और यहां मौजूद अवसरों का आनंद लेंगे.
#WATCH | Srinagar, J&K | After meeting with CM Omar Abdullah, US Ambassador to India, Sergio Gor says, " the united states puts out travel warnings and every so often we re-evaluate those travel warnings. i cannot make any big announcements here today but it is something that we… pic.twitter.com/0HYGGQUXqw— ANI (@ANI) August 19, 2026
सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक बहुत अच्छी बैठक थी. हमें दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा करने का मौका मिला, जिसमें खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए क्या कर सकता है. जाहिर है, कुछ पुराने मुद्दे हैं जिन्हें हम समय के साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं. यह बातचीत राजदूत गोर और वॉशिंगटन के बीच, और मेरे और नई दिल्ली में भारत सरकार के बीच होगी. लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के बीच जुड़ाव और गहरा और व्यापक होगा.
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