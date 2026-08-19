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अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान, बोले- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है

उन्होंने कहा कि मैं यहां पहली बार आया हूं. यह जगह बेहद खूबसूरत है. मैं यहां आकर और इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हूं. हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई. कुछ आगे की बातें हैं जिन्हें हम वॉशिंगटन और दिल्ली में करेंगे. गोर ने कहा कि मुलाकात बहुत गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण रही और हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.

श्रीनगर: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने आज बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. मुलाकात के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यह भारत का अभिन्न अंग है.

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और समय-समय पर हम उनकी समीक्षा भी करते हैं. मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम इस पर जरूर विचार करेंगे. हमारा मानना ​​है कि नई दिल्ली, यहां के मुख्यमंत्री और सरकार ने इस इलाके को सुरक्षित बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए शानदार कदम उठाए हैं. इसलिए, हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या अमेरिका की ओर से जारी यात्रा चेतावनी को कम किया जा सकता है. यह एक खूबसूरत इलाका है; मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी यहां आकर इसकी खूबसूरती और यहां मौजूद अवसरों का आनंद लेंगे.

सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक बहुत अच्छी बैठक थी. हमें दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा करने का मौका मिला, जिसमें खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए क्या कर सकता है. जाहिर है, कुछ पुराने मुद्दे हैं जिन्हें हम समय के साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं. यह बातचीत राजदूत गोर और वॉशिंगटन के बीच, और मेरे और नई दिल्ली में भारत सरकार के बीच होगी. लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के बीच जुड़ाव और गहरा और व्यापक होगा.

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