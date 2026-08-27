दिल्ली: विजय गोयल से मिले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि
पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने अमेरिकी राजदूत को महात्मा गांधी की आत्मकथा तथा 'गांधी चरखा' भेंट किया.
Published : August 27, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति का दौरा किया. इस दौरान गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका संबंधों, सांस्कृतिक पर्यटन और विरासत संरक्षण को लेकर बेहद सार्थक और व्यापक चर्चा हुई.
शहीद स्थल पर दी श्रद्धांजलि, संग्रहालय का किया अवलोकन
दौरे की शुरुआत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने उस पवित्र 'शहीद स्तंभ' पर जाकर महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां राष्ट्रपिता ने अपने जीवन के अंतिम पल बिताए थे. इसके बाद उन्होंने गांधी स्मृति संग्रहालय का भी दौरा किया. इस दौरान उन्होंने बापू के जीवन, उनके आदर्शों, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनकी अमूल्य विरासत से जुड़े पहलुओं को बेहद करीब से समझा. इस मुलाकात के दौरान विजय गोयल ने अमेरिकी राजदूत को महात्मा गांधी की आत्मकथा तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के प्रतीक के रूप में एक पारंपरिक 'गांधी चरखा' भेंट किया.
Welcomed H.E. Mr. Sergio Gor, U.S. Ambassador to India, to Gandhi Smriti today.— Vijay Goel (@VijayGoelBJP) August 27, 2026
We had a meaningful discussion on India-US relations, heritage, cultural exchange and tourism. I presented him with Mahatma Gandhi’s autobiography and a traditional Gandhi Charkha.
Ambassador Gor… pic.twitter.com/OIN4FvFKaf
सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को मजबूत करने पर जोर
मुलाकात के बाद विजय गोयल ने मीडिया से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं. दोनों देशों के आम नागरिकों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ाने में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, "भारत की विरासत केवल इमारतों और संग्रहालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मूल्यों, इतिहास, कला और विविध सांस्कृतिक परंपराओं में बसने वाली एक जीवंत परंपरा है. हमें इस विरासत का उपयोग भारत और अमेरिका के बीच जन-से-जन संबंधों को नई ऊंचाइयां देने के लिए करना चाहिए."
विरासत पर्यटन (Heritage Tourism) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गोयल ने आगे कहा कि महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थल केवल इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये प्रेरणा के बड़े केंद्र हैं. गांधी स्मृति एक ऐसा ही अनूठा स्थल है, जहां आने वाले देशी-विदेशी सैलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को महसूस कर सकते हैं और गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता को गहराई से समझ सकते हैं. ऐसे स्थलों के प्रचार-प्रसार से देश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवा पीढ़ी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को भी भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलेगा.
"शांति और अहिंसा ही मानवता की सबसे बड़ी ताकत"
मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए विजय गोयल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आज के समय में और अधिक प्रासंगिक बताया. उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और मानवता का सम्मान जैसे गांधीजी के संदेश किसी भौगोलिक सीमा में बंधे नहीं हैं. आज जब पूरी दुनिया के सामने कई तरह की गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं, तब बापू का दर्शन संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का एक सशक्त मार्ग प्रशस्त करता है. दुनिया तक इस संदेश को पहुंचाना भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक अहम हिस्सा है.
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