अमेरिकी राजदूत का कश्मीर दौरा, महबूबा मुफ्ती ने यूएस ट्रैवल एडवाइजरी वापस लेने की अपील की
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर जम्मू-कश्मीर की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे.
Published : August 19, 2026 at 3:48 PM IST
श्रीनगर: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आज से जम्मू-कश्मीर दौरे पर हैं, इस दौरान वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे. इस बीच, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से जम्मू-कश्मीर आने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी वापस लेने का आग्रह किया है.
उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि कम से कम अमेरिकी राजदूत गोर कश्मीर जाने के खिलाफ उच्च स्तर की ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करके उसे वापस ले सकते हैं.
The least the US Ambassador Sergio Gor @USAmbIndia can do is review and withdraw the highest level travel advisory against visiting Kashmir.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 19, 2026
For Kashmir, where thousands of families depend on tourism, the travel advisory on Kashmir is more than a warning , it is a wall…
उन्होंने कहा, "कश्मीर के लिए, जहां हजारों परिवार पर्यटन पर निर्भर हैं, कश्मीर पर ट्रैवल एडवाइजरी सिर्फ एक चेतावनी से कहीं अधिक है, यह कश्मीर और दुनिया के बीच एक दीवार है. इसे हटाने से भरोसे का मजबूत संदेश जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को वापस लाने में मदद मिलेगी और उन अनगिनत परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिनकी रोजी-रोटी पर्यटन पर निर्भर है."
वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मिलेंगे और उनसे प्रदेश के हालात पर बात करेंगे, लेकिन किसी भी बात की शिकायत नहीं करेंगे.
सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर शहर में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार को सुलझाना है, वाशिंगटन को नहीं. सीएम उमर ने पत्रकारों से कहा कि वह अमेरिकी दूतावास के साथ इलाके की स्थिति पर बात करेंगे, लेकिन न तो कोई शिकायत करेंगे और न ही उनसे मसलों का हल मांगेंगे.
उन्होंने कहा कि अमेरिकी दूतावास के साथ मीटिंग लंबे अंतराल के बाद हो रही है और वह बातचीत का इंतजार कर रहे हैं. उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मैं उन्हें और सुनना पसंद करूंगा, लेकिन वह भी सुनने आ रहे हैं. देखते हैं किस तरह की बातचीत होती है."
1989 में जम्मू-कश्मीर में बिगड़े हालात के बाद से, अमेरिका ने अपने नागरिकों को घाटी की यात्रा न करने की सलाह देते हुए बार-बार चेतावनी दी है.
पिछले साल जून में, अमेरिका ने कश्मीर को "उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों" में रखा था और अपने नागरिकों को आतंकवाद और नागरिक अशांति के कारण पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह की यात्राओं को छोड़कर इस क्षेत्र की यात्रा न करने की सलाह दी थी. एडवाइजरी में कहा गया, "आतंकवादी हमले और हिंसक नागरिक अशांति हो सकती है. इस इलाके में कभी-कभी हिंसा होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण (LoC) पर यह आम बात है. कश्मीर घाटी के टूरिस्ट स्पॉट: श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में भी हिंसा होती है. भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को LoC के कुछ इलाकों में जाने की इजाजत नहीं देती है."
सर्जियो गोर 2026 से भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने अगस्त 2025 से दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के विशेष दूत के तौर पर भी काम किया है. वह पहले जनवरी से अक्टूबर 2025 तक व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर थे. अगस्त 2025 में, डोनाल्ड ट्रंप ने गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अपने विशेष दूत के तौर पर नामित किया था. यूएस सीनेट ने अक्टूबर 2025 में गोर की नियुक्ति के लिए वोट किया था.
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