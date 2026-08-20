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उड़ान में देरी के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर लेह पहुंचे, दलाई लामा से मिलेंगे !

कश्मीर की यात्रा पूरी करने के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर लेह पहुंचे. इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

US Ambassador Sergio Gore at the fairy palace in Srinagar.
श्रीनगर के परी महल में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर. (@USAmbIndia)
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By Moazum Mohammad

Published : August 20, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
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श्रीनगर: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर अपनी कश्मीर यात्रा पूरी करने के बाद गुरुवार को लद्दाख पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि सुबह मौसम की वजह से फ्लाइट में देरी होने के बाद गोर श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे फ्लाइट से लेह एयरपोर्ट पहुंचे. शुरू में, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट में देरी होने से यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि वह अपना लद्दाख दौरा रद कर सकते हैं.

लेह एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्हें बड़ी सुरक्षा ने एस्कॉर्ट किया. यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है. गोर, जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत हैं, जनवरी 2026 में भारत में 27वें राजदूत के रूप में पदभार संभालने के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अपने पहले दौरे पर हैं.

उनके बयान “जम्मू और कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है” से पाकिस्तान पहले ही नाराज हो चुका है, जिसने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत को समन जारी किया है.

इस्लामाबाद ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर अमेरिकी राजदूत के “तथ्यात्मक रूप से गलत” बयान पर आपत्ति जताई. 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद से यह इस इलाके में अमेरिकी राजदूत का पहला स्वतंत्र लोन दौरा है.

लेह में उन्होंने मीटिंग्स शेड्यूल की हैं और उम्मीद है कि वे तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मिलेंगे. 91 साल के लामा गर्मियों में लेह में रह रहे हैं और वहीं धार्मिक शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं.

लामा के साथ वॉशिंगटन की बातचीत से चीन का ध्यान इस ओर जाने की उम्मीद है. बीजिंग इन मीटिंग्स को देश के अंदरूनी मामलों में दखल मानता है.

एक दिन पहले गोर ने अब्दुल्ला से श्रीनगर में गुपकार रोड स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी. उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के लिए कश्मीर ट्रैवल एडवाइजरी को रिव्यू करने का संकेत दिया.

1989 में जम्मू और कश्मीर में हथियारबंद आतंकवाद शुरू होने के बाद से, अमेरिका ने अपने नागरिकों को बार-बार सलाह दी है, और उन्हें घाटी की यात्रा न करने की चेतावनी दी है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी लड़ाई हुई थी, अमेरिका ने जून 2025 में कश्मीर को "हाई रिस्क एरिया" में शामिल किया था, और अपने नागरिकों को उस इलाके में नहीं जाने की सलाह दी थी.

ये भी पढ़ें- अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान, बोले- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है

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