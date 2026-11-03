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उर्मिला सनावर को नहीं मिल रहे जमानती! जमानत के बाद जेल में ही बितानी पड़ रही रातें

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हरिद्वार: अभिनेत्री उर्मिला सनावर को कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी जेल से रिहाई नहीं मिल सकी है. जमानत के आदेश के बाद भी उनके लिए सक्षम जमानती कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं. सोमवार को जमानत मिलने के बाद मंगलवार को भी जमानती नहीं मिलने के कारण उन्हें एक और रात रोशनाबाद जिला कारागार में बितानी पड़ेगी. अब उनकी रिहाई के लिए जमानती पेश होने का इंतजार किया जा रहा है. उर्मिला सनावर की वकील प्रीति सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की.

दरअसल, उर्मिला सनावर के खिलाफ पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने बीती 25 अक्तूबर को रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में दीपिका राठौर ने उर्मिला सनावर पर उसके परिवार पर सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के साथ-साथ रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने के लिए पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था.