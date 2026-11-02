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उर्मिला सनावर को मिली जमानत, जेल में कटेगी आज की रात, पूर्व विधायक की बेटी ने दर्ज कराया था मुकदमा

उर्मिला सनावर (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उर्मिला सनावर का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया हैं. उन्होंने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और समान धनराशि के दो सक्षम जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.