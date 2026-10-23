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अंकिता भंडारी हत्याकांड: उर्मिला सनावर ने किये ताबड़तोड़ खुलासे, CBI से कर डाली बड़ी मांग

उर्मिला सनावर ने किये ताबड़तोड़ खुलासे ( ETV Bharat )

सीबीआई कोर्ट में पेश होने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा पेशी में उनसे नार्को टेस्ट के बारे में एक बार फिर से सोचने को कहा गया. जिसके चलते उन्हें 26 अक्टूबर को फिर से बुलाया गया है. 26 अक्टूबर को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. इस दौरान उर्मिला सनावर ने कहा वे अंकिता के न्याय की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने कहा वे नार्को टेस्ट के लए तैयार हैं.