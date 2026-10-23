अंकिता भंडारी हत्याकांड: उर्मिला सनावर ने किये ताबड़तोड़ खुलासे, CBI से कर डाली बड़ी मांग
सीबीआई कोर्ट में पेश होने के बाद उर्मिला सनावर ने मीडिया के सामने नार्को टेस्ट कराने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:42 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी जांच को लेकर सीबीआई ने जांच तेज कर दी है. बीते दिनों सीबीआई ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ की. जिसके बाद आद दोनों को सीबीआई कोर्ट में बुलाया गया. सीबीआई कोर्ट के सामने सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति जताई है.
सीबीआई कोर्ट में पेश होने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा पेशी में उनसे नार्को टेस्ट के बारे में एक बार फिर से सोचने को कहा गया. जिसके चलते उन्हें 26 अक्टूबर को फिर से बुलाया गया है. 26 अक्टूबर को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. इस दौरान उर्मिला सनावर ने कहा वे अंकिता के न्याय की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने कहा वे नार्को टेस्ट के लए तैयार हैं.
अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है. उनका नार्को टेस्ट मीडिया के सामने होना चाहिए. उन्होंने कहा ये उनकी बड़ी मांग है. वे अपनी मांग पर अडिग हैं. अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा उनकी यह मांग पूरी नहीं होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी.
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अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सीएम धामी से मिलने की मांग की. उन्होंने कहा वे सीएम धामी को गुप्त जानकारी देंगी. उन्होंने कहा वायरल ऑडियो को लेकर झूठ बोलने के लिए उन्हें 50 करोड़ के साथ देश छोड़ने का ऑफर दिया जा रहा था. उन्होंने कहा उनके वायरल ऑडियो की फॉरेसिंक रिपोर्ट आ चुकी है. जिसमें इसके ओरिजनल होने की पुष्टि हुई है.अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा राज्य में सरकार गिराने की प्लानिंग चल रही है. इसमें सत्ताधारी लोग ही शामिल हैं.
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सुरेश राठौर पर भी उर्मिला सनावर ने हमला बोला. उन्होंने कहा अभी हाईवोल्टेज ड्रामा होना बाकी है. उर्मिला सनावर ने कहा सुरेश राठौर ने सारी मीडिया के सामने उन्हें पत्नी माना है, अब वे ड्रामा कर रहे हैं.वहीं, सीबीआई कोर्ट पहुंचे सुरेश राठौर ने कहा वे इस पूरी जांच में सहयोग करेंगे. उन्होंने नार्को टेस्ट की सहमति जता दी है.
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