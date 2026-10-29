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जेल में बंद उर्मिला सनावर को नहीं मिली जमानत, सुनवाई स्थगित, जानिए क्यों?

पुलिस की गिरफ्त में उर्मिला सनावर ( फोटो सोर्स- Police )

बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के लिए समय मांगा था, जिसके चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी. दरअसल, अभिनेत्री उर्मिला सनावर हरिद्वार जेल में बंद है. उर्मिला के वकील की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. इस पर कोर्ट ने रानीपुर कोतवाली पुलिस से मुकदमे से संबंधित जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. आज गुरुवार 29 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई स्थगित हो गई.