जेल में बंद उर्मिला सनावर को आज भी नहीं मिल पाई जमानत, अंकिता भंडारी केस से आई थी चर्चा में, जानिए पूरा मामला
Deepika Rathore FIR against Urmila Sanawar उर्मिला को अभी कुछ दिन और हरिद्वार जेल में ही रहना होगा. जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 5:16 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड की हरिद्वार जेल में बंद उर्मिला सनावर की जमानत अर्जी पर आज 31 अक्टूबर शनिवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट में एक अधिवक्ता की पत्नी के निधन के चलते शोकसभा यानी कंडोलेंस आयोजित की गई, जिसके कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका. अब जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सोमवार दो नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है. ऐसे में उर्मिला सनावर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.
उर्मिला सनावर कथित तौर पर खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती है. उर्मिला सनावर पर सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने ही 24 अक्टूबर को हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. दीपिका राठौर का आरोप है कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर उनकी और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां की है. इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने और पांच करोड़ रुपये की मांग करने का आरोप भी लगाया गया था.
आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उर्मिला ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी. इसके बाद 25 अक्टूबर को हरिद्वार पुलिस यूपी के सहारनपुर पहुंची और वहां से उर्मिला को गिरफ्तार किया. उर्मिला सनावर का घर सहारनपुर में ही है.
इसके बाद पुलिस उर्मिला सनावर को हरिद्वार लेकर आई और कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उर्मिला सनावर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रोशनाबाद जिला कारागार हरिद्वार भेज दिया था. तब से उर्मिला सनावर जेल में ही बंद है. उर्मिला सनावर की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. पुलिस द्वारा जांच आख्या न प्रस्तुत करने पर पहले 29 अक्टूबर को सुनवाई का समय दिया गया और सुनवाई स्थगित कर दी गई. फिर आज 31 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित हुई, लेकिन कोडोलेंस के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।.इस प्रकार दोनों ही तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी.
अब सोमवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं. लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि शनिवार को उर्मिला सनावर की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी. कोर्ट में एक अधिवक्ता की पत्नी के निधन के चलते शोकसभा आयोजित की गई, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब कोर्ट ने सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया गया है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड से सुर्खियों में आई थी उर्मिला सनावर: दरअसल, उर्मिला सनावर ने अपना और पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक कथित ऑडियो जारी किया था, जिसकी ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है. इस ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक वीआईपी की बात सामने आई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में काफी हंगामा हुआ था. आखिर में सरकार को इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे. फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. इस मामले में बीते दिनों सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर से पूछताछ भी की थी. इसी बीच सुरेश राठौर की बेटी ने उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तब से उर्मिला सनावर हरिद्वार जेल में बंद है.
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