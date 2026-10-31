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जेल में बंद उर्मिला सनावर को आज भी नहीं मिल पाई जमानत, अंकिता भंडारी केस से आई थी चर्चा में, जानिए पूरा मामला

उर्मिला सनावर ( ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड की हरिद्वार जेल में बंद उर्मिला सनावर की जमानत अर्जी पर आज 31 अक्टूबर शनिवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट में एक अधिवक्ता की पत्नी के निधन के चलते शोकसभा यानी कंडोलेंस आयोजित की गई, जिसके कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका. अब जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सोमवार दो नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है. ऐसे में उर्मिला सनावर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

उर्मिला सनावर कथित तौर पर खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती है. उर्मिला सनावर पर सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने ही 24 अक्टूबर को हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. दीपिका राठौर का आरोप है कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर उनकी और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां की है. इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने और पांच करोड़ रुपये की मांग करने का आरोप भी लगाया गया था.