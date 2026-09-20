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जम्मू-कश्मीर: उरी में LoC पर TFC को टूरिज्म सेंटर में बदला गया, सीमावर्ती लोगों ने फैसले का स्वागत किया

उरी के सलामाबाद में स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर ( File Photo/ IANS )

By Mir Farhat Maqbool 5 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के एक व्यापारी समीउल्लाह भट को उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होंगे और नियंत्रण रेखा (LoC) के पार व्यापार फिर से शुरू होगा, क्योंकि 2019 में पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. लेकिन, जम्मू-कश्मीर सरकार के उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के उरी शहर के सलामाबाद में LoC पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (TFC) बनाने के फैसले ने उन उम्मीदों को कम कर दिया है. सरकार के उरी में स्थित टीएफसी को सीमावर्ती पर्यटन (border tourism) को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग को सौंपने के फैसले ने जम्मू-कश्मीर और PoK के मुजफ्फराबाद के बीच एलओसी के पार व्यापार के दोबारा शुरू होने की संभावनाओं पर और गहरा संकट पैदा कर दिया है. सलामाबाद LoC पर उरी शहर से कई किलोमीटर दूर स्थित है, और टीएफसी को एक व्यापार केंद्र के रूप में बनाया गया था जिसमें कुछ कार्यालय, कैफेटेरिया और उन ड्राइवरों के लिए कमरे थे जो अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी में मुजफ्फराबाद तक ट्रक लाते-ले जाते थे. समीउल्लाह भट ने ईटीवी भारत से कहा, "हम टीएफसी को पर्यटन स्थल में बदलने के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे उरी की स्थानीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा. उम्मीद है कि जल्द ही व्यापार भी फिर से शुरू हो जाएगा." उरी के सलामाबाद में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की ओर जाने वाली सड़क का एक दृश्य. (ETV Bharat) भट कश्मीर के उन दर्जनों व्यापारियों में से एक थे, जो 2008 में इसकी शुरुआत के बाद से ही LoC व्यापार से जुड़े हुए थे. इस व्यापार के बंद होने के बाद से, उन्हें और अन्य व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और उन्होंने दूसरे व्यवसायों का रुख कर लिया है. खुद भट इस समय श्रीनगर में कपड़ों का व्यवसाय चलाते हैं. 2008 में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने जम्मू-कश्मीर और PoK के मुजफ्फराबाद के बीच 21 वस्तुओं के वस्तु-विनिमय व्यापार (barter trade) को शुरू करने के लिए बातचीत की थी. इस व्यापार को क्रॉस एलओसी ट्रेड के रूप में जाना गया. भारत और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर उठाया गया यह एक बड़ा विश्वास बहाली का उपाय था, जो दोनों पड़ोसी देशों द्वारा नियंत्रण रेखा के उस पार फंसे अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले लोगों के लिए मुजफ्फराबाद और उरी के बीच नागरिक बस सेवा शुरू करने के तीन साल बाद शुरू किया गया था. जम्मू-कश्मीर और मुजफ्फराबाद के व्यापारियों के बीच LoC के पार होने वाले वस्तु-विनिमय व्यापार को अप्रैल 2019 में बंद दिया गया था, जो पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के दो महीने बाद हुआ था, जिसमें अर्धसैनिक बल 40 जवान मारे गए थे.