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जम्मू-कश्मीर: उरी में LoC पर TFC को टूरिज्म सेंटर में बदला गया, सीमावर्ती लोगों ने फैसले का स्वागत किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने उरी में LoC पर स्थित सलामाबाद ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर को टूरिज्म हब में बदल दिया है.

Uri locals welcome conversion Of Trade Centre Into Tourism Facility at LoC in Jammu and Kashmir
उरी के सलामाबाद में स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (File Photo/ IANS)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 20, 2026 at 7:35 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के एक व्यापारी समीउल्लाह भट को उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होंगे और नियंत्रण रेखा (LoC) के पार व्यापार फिर से शुरू होगा, क्योंकि 2019 में पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं.

लेकिन, जम्मू-कश्मीर सरकार के उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के उरी शहर के सलामाबाद में LoC पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (TFC) बनाने के फैसले ने उन उम्मीदों को कम कर दिया है.

सरकार के उरी में स्थित टीएफसी को सीमावर्ती पर्यटन (border tourism) को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग को सौंपने के फैसले ने जम्मू-कश्मीर और PoK के मुजफ्फराबाद के बीच एलओसी के पार व्यापार के दोबारा शुरू होने की संभावनाओं पर और गहरा संकट पैदा कर दिया है. सलामाबाद LoC पर उरी शहर से कई किलोमीटर दूर स्थित है, और टीएफसी को एक व्यापार केंद्र के रूप में बनाया गया था जिसमें कुछ कार्यालय, कैफेटेरिया और उन ड्राइवरों के लिए कमरे थे जो अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी में मुजफ्फराबाद तक ट्रक लाते-ले जाते थे.

समीउल्लाह भट ने ईटीवी भारत से कहा, "हम टीएफसी को पर्यटन स्थल में बदलने के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे उरी की स्थानीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा. उम्मीद है कि जल्द ही व्यापार भी फिर से शुरू हो जाएगा."

उरी के सलामाबाद में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की ओर जाने वाली सड़क का एक दृश्य.
उरी के सलामाबाद में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की ओर जाने वाली सड़क का एक दृश्य. (ETV Bharat)

भट कश्मीर के उन दर्जनों व्यापारियों में से एक थे, जो 2008 में इसकी शुरुआत के बाद से ही LoC व्यापार से जुड़े हुए थे. इस व्यापार के बंद होने के बाद से, उन्हें और अन्य व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और उन्होंने दूसरे व्यवसायों का रुख कर लिया है. खुद भट इस समय श्रीनगर में कपड़ों का व्यवसाय चलाते हैं.

2008 में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने जम्मू-कश्मीर और PoK के मुजफ्फराबाद के बीच 21 वस्तुओं के वस्तु-विनिमय व्यापार (barter trade) को शुरू करने के लिए बातचीत की थी. इस व्यापार को क्रॉस एलओसी ट्रेड के रूप में जाना गया. भारत और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर उठाया गया यह एक बड़ा विश्वास बहाली का उपाय था, जो दोनों पड़ोसी देशों द्वारा नियंत्रण रेखा के उस पार फंसे अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले लोगों के लिए मुजफ्फराबाद और उरी के बीच नागरिक बस सेवा शुरू करने के तीन साल बाद शुरू किया गया था.

जम्मू-कश्मीर और मुजफ्फराबाद के व्यापारियों के बीच LoC के पार होने वाले वस्तु-विनिमय व्यापार को अप्रैल 2019 में बंद दिया गया था, जो पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के दो महीने बाद हुआ था, जिसमें अर्धसैनिक बल 40 जवान मारे गए थे.

21 जनवरी 2014 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सलामाबाद के उरी चेक-पोस्ट पर फंसे हुए ट्रक.
21 जनवरी 2014 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सलामाबाद के उरी चेक-पोस्ट पर फंसे हुए ट्रक. (File Photo/ IANS)

हालांकि भारत और पाकिस्तान ने 2019 में बंद होने के बाद अभी तक आधिकारिक तौर पर वस्तु-विनिमय व्यापार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है, लेकिन टीएफसी को एक पर्यटन सुविधा में बदलने से व्यापार के फिर से शुरू होने पर अनिश्चितता और अधिक बढ़ गई है.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 12 सितंबर को जारी एक ऑर्डर में सलामाबाद TFC को पर्यटन विभाग को सौंप दिया है, ताकि बॉर्डर टूरिज्म और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर में मौजूद परिसंपत्तियों और सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सके.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 14 मई, 2025 को बारामूला के उरी में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मिले.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 14 मई, 2025 को बारामूला के उरी में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मिले. (File Photo/ ANI)

उरी के विधायक डॉ. सज्जाद शफी और सीमावर्ती इलाकों के स्थानीय लोगों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TFC का इस्तेमाल करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है. शफी ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया था क्योंकि लोगों ने हमें TFC को टूरिज्म एसेट्स में बदलने के लिए चुना था. ट्रेड बंद होने के बाद से, इमारतें बिना इस्तेमाल के पड़ी थीं और खराब हो सकती थीं. उन्हें खाली भूतिया घर बनाए रखने के बजाय, मैंने सोचा कि क्यों न उन्हें पर्यटक की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाए."

उन्होंने कहा कि जब तक LoC के पार व्यापार फिर से शुरू नहीं होता, तब तक इन सुविधाओं और उरी को बॉर्डर टूरिज्म स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है. उन्होंने कहा, "LoC से ट्रेड फिर से शुरू होने को लेकर अभी भी अनिश्चितता है. भारत और पाकिस्तान के बीच जो गतिरोध है, उससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि ट्रेड जल्दी फिर से शुरू होगा. इसलिए, आइए उरी को बॉर्डर टूरिज्म के लिए प्रमोट करें और इस TFC का इस्तेमाल टूरिस्ट के लिए करें."

उरी में LoC का एक दृश्य
उरी में LoC का एक दृश्य (ETV Bharat)

विधायक ने कहा कि उरी में धार्मिक और घूमने-फिरने के पर्यटन दोनों के लिए काफी संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा, "अगर LoC पर शांति बनी रहती है, तो पर्यटन उरी की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान कर सकता है और देश भर से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है." उन्होंने यह भी कहा कि TFC मूल रूप से एक पर्यटन संपत्ति थी, लेकिन 2008 के बाद इसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाने लगा था.

उरी के नदीम अहमद जैसे स्थानीय लोगों ने भी TFC को टूरिज्म सुविधा केंद्र में बदलने के फैसले की तारीफ की.

ट्रेडर भट ने यह भी कहा कि उरी में पर्यटन भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सामान्य स्थिति का संकेत दे सकता है. भट ने कहा, "हो सकता है कि यह सामान्य हालात और शांति बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करे ताकि हम ट्रेड दोबारा शुरू करने पर फिर से सोच सकें. तब हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं."

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