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ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स: जम्मू-कश्मीर में राजस्व सेवाओं के लिए उर्दू अनिवार्य नहीं, न्यूनतम योग्यता केवल स्नातक की डिग्री

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में राजस्व सेवाओं (रेवेन्यू सर्विस) के लिए स्नातक की डिग्री के साथ उर्दू की पढ़ाई लंबे समय से जरूरी थी, लेकिन अब इसे नए बदले हुए भर्ती नियमों के मसौदे में हटा दिया गया है.

जम्मू कश्मीर राजस्व सेवा भर्ती नियमों के नॉन-गजटेड पोस्ट के लिए ड्राफ्ट भर्ती नियम राजस्व विभाग ने अधिसूचना के पंद्रह दिनों के अंदर आपत्ति मंगाने के लिए जारी किए थे. इसे 10 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया है.

यह लगभग एक साल बाद हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए उर्दू की जानकारी को जरूरी न करने की मांग की थी. केंद्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण ने उर्दू को जरूरी भाषा की जरूरत के तौर पर खत्म कर दिया था.

डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह के समय से उर्दू एक सदी से भी अधिक समय से जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा रही है. पहला आधिकारिक बंदोबस्त उर्दू में दर्ज किया गया था और इसलिए राजस्व सेवाओं के लिए उर्दू अनिवार्य थी. 9 जून 2025 को, जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 75 नायब तहसीलदार के लिए आवेदन आमंत्रित किए और पद के लिए योग्यता के लिए उर्दू को अनिवार्य घोषित किया.

भाजपा ने इसका विरोध किया. पार्टी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इसे खत्म करने का आग्रह किया. वह इसलिए क्योंकि वे इसे जम्मू के उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह मानते हैं. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया, जिसमें मौजूदा उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी सहित चार और भाषाओं को शामिल किया गया.

नए रेवेन्यू ड्राफ्ट के मुताबिक, ये बदलाव इसलिए जरूरी हैं क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है. अगस्त 2019 को, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, जिससे कार्यबल और पोस्ट का बंटवारा भी जरूरी हो गया था.

अवर सचिव के हस्ताक्षर वाले अधिसूचना में कहा गया है कि, राजस्व विभाग में आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) के आने से पुराने पदों के बदले कुछ पदों के सृजन के कारण, जम्मू-कश्मीर राजस्व सेवा भर्ती नियमों के प्रारूप अनुसूची और II को अधिसूचित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है."

ड्राफ्ट के मुताबिक, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी सहित पदों की कुल संख्या 11,500 से अधिक प्रस्तावित है. इसमें 507 नायब तहसीलदार, 1207 गिरदावर आदि और 4809 पटवारी शामिल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए प्रमुख अधिकारी हैं.