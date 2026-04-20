ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स: जम्मू-कश्मीर में राजस्व सेवाओं के लिए उर्दू अनिवार्य नहीं, न्यूनतम योग्यता केवल स्नातक की डिग्री
ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स में जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार और पटवारी जैसे पदों के लिए उर्दू भाषा की अनिवार्य योग्यता को हटाया गया है.
Published : April 20, 2026 at 5:49 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में राजस्व सेवाओं (रेवेन्यू सर्विस) के लिए स्नातक की डिग्री के साथ उर्दू की पढ़ाई लंबे समय से जरूरी थी, लेकिन अब इसे नए बदले हुए भर्ती नियमों के मसौदे में हटा दिया गया है.
जम्मू कश्मीर राजस्व सेवा भर्ती नियमों के नॉन-गजटेड पोस्ट के लिए ड्राफ्ट भर्ती नियम राजस्व विभाग ने अधिसूचना के पंद्रह दिनों के अंदर आपत्ति मंगाने के लिए जारी किए थे. इसे 10 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया है.
यह लगभग एक साल बाद हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए उर्दू की जानकारी को जरूरी न करने की मांग की थी. केंद्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण ने उर्दू को जरूरी भाषा की जरूरत के तौर पर खत्म कर दिया था.
डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह के समय से उर्दू एक सदी से भी अधिक समय से जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा रही है. पहला आधिकारिक बंदोबस्त उर्दू में दर्ज किया गया था और इसलिए राजस्व सेवाओं के लिए उर्दू अनिवार्य थी. 9 जून 2025 को, जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 75 नायब तहसीलदार के लिए आवेदन आमंत्रित किए और पद के लिए योग्यता के लिए उर्दू को अनिवार्य घोषित किया.
भाजपा ने इसका विरोध किया. पार्टी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इसे खत्म करने का आग्रह किया. वह इसलिए क्योंकि वे इसे जम्मू के उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह मानते हैं. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया, जिसमें मौजूदा उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी सहित चार और भाषाओं को शामिल किया गया.
नए रेवेन्यू ड्राफ्ट के मुताबिक, ये बदलाव इसलिए जरूरी हैं क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है. अगस्त 2019 को, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, जिससे कार्यबल और पोस्ट का बंटवारा भी जरूरी हो गया था.
अवर सचिव के हस्ताक्षर वाले अधिसूचना में कहा गया है कि, राजस्व विभाग में आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) के आने से पुराने पदों के बदले कुछ पदों के सृजन के कारण, जम्मू-कश्मीर राजस्व सेवा भर्ती नियमों के प्रारूप अनुसूची और II को अधिसूचित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है."
ड्राफ्ट के मुताबिक, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी सहित पदों की कुल संख्या 11,500 से अधिक प्रस्तावित है. इसमें 507 नायब तहसीलदार, 1207 गिरदावर आदि और 4809 पटवारी शामिल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए प्रमुख अधिकारी हैं.
इसमें प्रस्ताव है कि नायब तहसीलदार के 40 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे. पटवारी, जो भूमि रिकॉर्ड के रिकॉर्ड कीपर हैं, को सीधी भर्ती के माध्यम से 100 प्रतिशत भरा जाना है.
इन सभी पदों के लिए, उर्दू जो पिछले राजस्व सेवा भर्ती नियम 2009 में उपरोक्त तीन पदों के लिए स्नातक की डिग्री के साथ अनिवार्य थी, उसे हटा दिया गया है. पिछले नियमों में पटवारी पदों पर पदोन्नति के लिए भाषा को अनिवार्य करने का आदेश दिया गया था. लेकिन ताजा अधिसूचना में इन तीनों पदों के लिए न्यूनतम योग्यता केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री कर दी गई है.
जम्मू-कश्मीर के राजस्व सचिव कुमार राजीव रंजन फोन पर उपलब्ध नहीं थे. इस बीच, जम्मू-कश्मीर उर्दू परिषद की एक आपात बैठक परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल रशीद हंजूरा के नेतृत्व में हुई, जिसमें पटवारी और नायब तहसीलदार पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य उर्दू खंड को रद्द करने पर दुख व्यक्त किया गया.
इस दौरान उर्दू पर यह दूसरा बड़ा हमला है. पिछले साल, नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू ज्ञान के खंड को माफ कर दिया गया था, परिषद ने मांग की कि सरकार अधिसूचना रद्द करे क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह के शासन के समय से उर्दू यहां की आधिकारिक भाषा रही है और यह भाषा जम्मू और कश्मीर की सभ्यता की संरक्षक रही है.
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता जोरावर सिंह जामवाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य आधिकारिक भाषाओं को पदों के लिए मानदंड बनाने की अनुमति मिलेगी.
उन्होंने कहा कि, लगभग एक साल पहले, जम्मू में युवाओं में आक्रोश बढ़ गया था क्योंकि जब नायब तहसीलदार के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. युवाओं में आक्रोश इस बात को लेकर था कि, वे उर्दू नहीं लिख सकते थे. उन्होंने विरोध किया और मांग की कि उर्दू एकमात्र भाषा न हो. इसके बाद, नए मसौदा नियमों के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. अंग्रेजी और हिंदी को भी शामिल किया गया है और वे इसका स्वागत करते हैं.
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