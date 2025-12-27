छात्रों की परीक्षा से पहले हो सकते हैं तेलंगाना के शहरी निकाय चुनाव, आयोग को तैयार रहने के निर्देश

ETV Bharat / bharat

सरकार की योजना है कि फरवरी में कार्यकाल समाप्त होने वाले जीएचएमसी सहित अन्य सभी शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं.

Published : December 27, 2025 at 5:37 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) समेत राज्य की सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ (ULBs) के चुनाव फरवरी के दूसरे हफ़्ते तक कराने का निर्देश दिया है. सूत्रों ने बताया कि सरकार स्कूल-कॉलेजों में पीरक्षा शुरू होने से पहले म्युनिसिपल चुनाव पूरे करवाना चाहती है.

आयोग के अधिकारियों ने संबंधित व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं. राज्य की 120 नगर पालिकाओं (municipalities) और 9 निगमों (corporations) का कार्यकाल इस साल जनवरी में समाप्त हो गया था. तब से, वे विशेष अधिकारियों के शासन के अधीन चल रहे हैं. जीएचएमसी (GHMC), खम्मम और वारंगल निगमों का कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त होगा.

फरवरी में होने वाले चुनावों के संदर्भ में, राज्य चुनाव आयोग जल्द ही नगर पालिकाओं में मतदाता सूची तैयार करना शुरू करेगा. जनवरी के दूसरे सप्ताह तक मतदाता सूची तैयार करने की तैयारी की जा रही है, ताकि चुनाव जब भी हों, वे तैयार रहें.

GHMC में 27 निकाय शामिल

सरकार ने हाल ही में ओआरआर (ORR) के तहत 27 नगर पालिकाओं और निगमों को जीएचएमसी (GHMC) में विलय करने का आदेश जारी किया है. इसके अलावा, इसने कुछ नई नगर पंचायतों को नगर पालिकाओं में और कुछ नगर पालिकाओं को निगमों में बदल दिया है. वर्तमान में, जीएचएमसी सहित राज्य में 8 निगम और 125 नगर पालिकाएं हैं. सरकार की योजना है कि फरवरी में कार्यकाल समाप्त होने वाले जीएचएमसी सहित अन्य सभी शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं.

2,780 करोड़ रुपये के विकास कार्य

इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में विकास को गति देने के लिए अक्टूबर में 2,780 करोड़ रुपये जारी किए. जीएचएमसी को छोड़कर, अन्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को जारी किए गए इन फंडों से 2,432 कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा, नई बनी नगर पालिका को 15 करोड़ रुपये, उपनगरों में ग्राम पंचायतों का विलय करने वाली नगर पालिकाओं को 20 करोड़ रुपये और नए बने निगमों को 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

अधिकारी केंद्र की योजनाओं से राज्य के हिस्से के बकाया फंड को लाने के लिए भी काम कर रहे हैं. एक साथ इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत होने से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों में तेज़ी आई है. अधिकारियों को उम्मीद है कि ये सभी काम जनवरी के अंत तक पूरे हो जाएंगे.

